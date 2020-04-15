2020-04-15T14:11:59+03:00
Экономика

«Для России это будет драма»: экономисты предсказали откат уровня жизни людей на 10 лет назад

Эксперты уверены, что поддержка государства понадобится, чтобы вернуться к нормальной жизни после карантина
Дмитрий КОЗУРОВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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Прочности российской экономики хватит на 2-3 месяца жесткого карантина, а в особой поддержке нуждается средний класс. Об этом во время пресс-конференции с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым заявил заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

- Не стоит обольщаться – мы впервые имеем дело с подобным кризисом. Даже с войной его нельзя сравнить, потому что тогда не останавливались целые сектора экономики, - отметил Широв. – Главный вопрос сейчас – сколько все это продлится.

При этом экономистов интересует даже не столько пандемия коронавируса, уровень заболеваемости и смертности, сколько карантин.

Заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, экономист Александр Широв. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, экономист Александр Широв. Фото: Александр Щербак/ТАСС

- По нашим оценкам, максимум, что способна выдержать российская экономика, это 2-3 месяца жестких ограничений. Дальше начнутся проблемы с финансированием даже минимальных зарплат, - прогнозирует Широв. – Проблемы начнутся у банков. Потому что наша банковская система – как велосипед. Пока педали крутятся, все хорошо. Но как только начинает замедляться денежный оборот, возникают проблемы. Потребуются серьезные вливания в банковский сектор.

Отметим, что проблемы финансовым организациям предрекал недавно и глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Согласно прогнозу Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, страну ждет падение ВВП на 4-5% по итогам года. Но что скрывается за этими не особо понятными неспециалистам цифрами?

- Для России это будет драма, если учесть, что и до начала кризиса экономика страны была не в блестящем состоянии, - уверен Широв. – Уровень жизни населения откатится к показателям 2009-2010 годов, то есть на 10 лет назад.

Но не все так плохо. Деньги в стране есть. В разных источниках у нас накоплено 15-20 триллионов рублей, если считать и Фонд национального благосостояния, и золотовалютные резервы. По оценкам экспертов, для минимизации последствий 1-2 месяцев карантина потребуется 5-7 трлн.

- Когда карантин снимут, а рано или поздно это случится, критически важно, чтобы быстро восстанавливался спрос. От этого зависит, как быстро страна сможет выбраться из кризиса, не затянет ли он нас в рецессию. Значит, именно на поддержку спроса и нужно тратить государственные резервы, - считает Александр Широв.

При этом о самых малообеспеченных слоях населения государство активно заботится. Именно на них направлены основные меры поддержки, которые власти уже озвучили. За самых богатых переживать не приходится – их доходы и так превосходят потребности. А вот кого, по мнению экспертов, нужно поддержать обязательно, так это средний класс. Ведь именно им в первую очередь предстоит восстанавливать спрос.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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