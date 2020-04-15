Вдова Олега Табакова Марина Зудина: «Меня не хвалили, потому что я жена»

Режиссер Константин Богомолов, который, как и многие россияне, томится в самоизоляции, начал осваивать профессию жены: теперь супруг Ксении Собчак тоже берет интервью у известных персон. Проект не без остроумия назвали «Коронный выход»: сначала режиссер разговаривает со своими героями в Youtube, а затем запись можно посмотреть на видеосервисе Start. Диалог проходит, разумеется, в дистанционном режиме.

Героиней первого выпуска стала актриса Марина Зудина - вдова Олега Табакова, не раз принимавшая участие в театральных и сериальных постановках самого Богомолова.

Марина Зудина рассказала, как все еще учится быть собой после смерти мужа в 2018 году:

«Я была часть его. Это было осознанно, созависимость по большой любви. Мне неважно было, что я в тени. Это была другая жизнь. А сейчас я возвращаюсь к тому, какая я. Я заново выстраиваю отношения с людьми. Я учусь ходить, смотреть. Все заново».

Фото: видеосервис Start

Актриса блистала в постановках МХТ, что служило поводом для сплетен: худрук театра дает лучшие роли своей жене. Зудина напомнила, что состоялась в профессии задолго до брака с Табаковым: «Все первые работы в кино: «Валентин и Валентина», «По главной улице с оркестром», «Дубровский», «После дождичка в четверг», «Немой свидетель» - который купила Columbia Pictures, были до него. Когда я поняла, что я с Олегом Палычем, мне одна умная женщина сказала: «Вот с этого момента тебя не будут воспринимать как актрису Марину Зудину».

По словам актрисы, Табаков не ставил ей каких-либо условий, не просил уйти из кино, как почему-то считали в театральных кругах. А ощутить, что значит быть женой знаменитого режиссера, ей пришлось довольно быстро:

«Я смотрела результаты других актрис, за которые они премии получали, за которые их хвалили, и думала: я должна раза в три больше сделать, чтобы меня так же похвалили, как кого-то из них. Нет, я не говорю, что я лучше. Есть актрисы, которые мне нравятся и я не понимаю, по каким законам они существуют — и это отдельная тема. А есть, когда я понимаю: ну, человек заплакал, эмоционально просуществовал, что-то порывисто сделал. Это я умею, для меня это несложно. И человека хвалят. Меня за это не хвалили. Я недополучала именно потому, что я жена художественного руководителя».

После смерти Олега Табакова новое руководство МХТ им. Чехова не проявило интереса к дальнейшему сотрудничеству с Богомоловым, в результате чего не состоялся спектакль, работа над которым уже велась. В постановке была занята и Марина Зудина, которая теперь играет в трех старых постановках МХТ лишь как приходящая актриса. Рассказывать о возможных обидах по этому поводу Зудина деликатно не стала.

В настоящий момент актриса много снимается в кино и сериалах - в частности, играла в «Содержанках», режиссером первого сезона которого был как раз Костантин Богомолов. Зудина с улыбкой рассказывает, что заново вспоминает нюансы работы на съемочной площадке. Ее радуют профессиональные успехи сына - Павла Табакова, который также много снимается, уйдя после смерти отца из «Табакерки». Она признается, что процесс рождения новой Зудиной еще не завершен: слишком мало времени прошло, но старается настраивать себя на оптимистичную волну:

«Все равно я живу частью той жизни, которая была. Жизнь - череда испытаний. Но я позитивный человек. Когда что-то случается, я думаю о том, что надо делать дальше. И начинаю жить этим. Я не сижу и страдаю. Думаю, Олег Павлович был бы нами доволен. Я говорю про то, что мы не пошли вниз. Ведь вся его жизнь была движением вперед».