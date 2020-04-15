Пропуска не аннулировали, придем и поможем: московские волонтеры ответили на слухи о запрете на работу

Первыми условия полной самоизоляции в Москве призвали соблюдать пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Они наиболее уязвимы перед коронавирусом. Но одних в квартирах людей не бросили. Они могут обратиться за помощью в соцслужбы. На подмогу призвали волонтеров.

Однако накануне прошел слух, что новые цифровые пропуска, которые нужны для передвижения по городу с 15 апреля, волонтерам отказались выдавать.

— Продолжаем помогать! В различных источниках стала появляться недостоверная информация об аннулированных пропусках для волонтеров. Московский штаб акции работает в штатном режиме.Все волонтеры обеспечиваются цифровыми пропусками и продолжают оказывать помощь пожилым москвичам, находящимся на самоизоляции, — сообщили в ресурсном центре «Мосволонтер».

Источник kp.ru в штабе движения объяснил, откуда пошли слухи.

— Как только объявили о получении цифровых пропусков, волонтеры стали оформлять их самостоятельно. С десяток человек неправильно заполнили данные на сайте мэрии, и им отказались выдавать пропуска. Хотя никто не запрещает заполнить анкету еще раз и правильно указать все данные, — рассказал собеседник «Комсомольской правде».

Волонтеры оформляют себе обычный рабочий пропуск. В названии компании указывают свою организацию и ее ИНН. Например, у многих волонтерские договоры с ГБУ «Моя карьера». Волонтеры, которым пришел отказ, неверно заполнили как раз этот пункт. Сейчас руководителям по районам раздали инструкции, которые те передали своим волонтерам. Все ошибки устранили.

НА ЗАМЕТКУ

Как вызвать волонтера

Необходимо позвонить по номеру горячей линии 8 (495) 870-45-09 или в районную соцзащиту. Волонтеры могут выгулять собаку, сходить в магазин (предварительно, ему нужно дать деньги и список покупок) или вынести мусор. Заходить в квартиру и помогать по дому волонтерам нельзя. С такими запросами нужно просить помощи соцработника.

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