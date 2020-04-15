Астролог рассказала, какой знак Зодиака переживет карантин без потерь

Пандемия коронавируса у многих выбила почву из под ног, и теперь даже скептики обратили свой взгляд на звезды. А у них, по словам специалистов, свой прогноз для каждого из нас, но все-таки есть общие черты внутри одного знака зодиака. Кто легче переживет 2020-й год, а кому придется постараться, чтобы остаться на плаву, в прямом эфире "КП" на Фейсбуке рассказала профессиональный астролог Инна Любимова.

Овен

- В этом году и особенно весной вы рискуете проявить завышенные ожидания. Чтобы не пострадать от этого, найдите правильный фокус и будьте прагматичны.

Тельцы

- Вы отчаянно хотите поменять всю свою жизнь и добиться новых свершений. Спокойнее, выдыхайте. Тельцы это самый стабильный знак зодиака, им тяжело даются перемены. Не рубите сгоряча, а подстраивайтесь под новые обстоятельства.

Близнецы

- В апреле вы можете не отдавать отчет своим действиям, поэтому не идите на поводу у эмоций и четко все планируйте.

Раки

– Для вас это важный год, время испытаний и трансформаций. Не бойтесь трудностей - вы со всем справитесь, главное - больше уверенности в себе. И может, сейчас настало самое время выбрать онлайн-профессию.

Львы

- Вам нужно быть аккуратнее с переменами, хотя многие обстоятельства меняются без вашего участия. Не стоит делать резких поворотов в личной жизни, чтобы впоследствии не пожалеть.

Девы

- Для вас все перемены только к лучшему. Новые обстоятельства дадут вам стимул к развитию, особенно это касается новых знаний и навыков. И даже если ситуация вам не понравится, потом вы сможете понять, что она была к лучшему.

Весы

- Будьте предельно внимательны: в этом году, а особенно в апреле, вам предстоит масса сложностей в работе. Не тяните с решениями, и если ситуация нагнетается – быстро включайтесь и решайте ее. Не накапливайте проблемы.

Скорпионы

– У вас хороший момент в жизни, вы знаете, как двигаться дальше. Доверяйте своей интуиции, и она вас не подведет.

Стрельцы

– Вам, наоборот, не стоит слушать голос интуиции. Будьте продуманны, принимайте все решения, руководствуясь логикой. И будьте осторожны: в апреле и мае вас могут обмануть. Доверяйте, но проверяйте.

Козероги

– У вас сейчас происходит перемена личности, меняется мышление и взгляд на мир. Многие смогут извлечь из этого пользу. Но запаситесь терпением.

Водолеи

- Сейчас особенно соблюдайте осторожность. А в плане развития делайте акцент на образовании.

Рыбы

– Поздравляю! Это ваше время и ваш год. Уж кто-кто, а вы добьетесь успеха. Вы становитесь заметнее, проявляете себя. Это скажется на ваших доходах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Карантин и знаки зодиака: Весы осваивают новые рецепты, а Стрельцы планируют путешествия

Как разные знаки зодиака переживают карантин (подробности).

Астролог, предсказавший коронавирус: «Пандемия пойдет на спад после 25 апреля. А в декабре мы о ней начнем забывать»

И ей хочется верить. Ведь Татьяна – единственная, кто заранее предсказал пришествие в 2020 году зловещего коронавируса!

КОНФУЗ ЗВЕЗДОЧЕТОВ

COVID-19 стал, извиняюсь, «проверкой на вшивость» наших титулованных, знаменитых, распиаренных оракулов, провидцев, пифий, ясновидцев, некогда «предвидевших» развал СССР, Чернобыль, американскую трагедию 11 сентября и прочие события мирового масштаба. (подробности)