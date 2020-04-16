О чем говорят фермеры: "Уже в третий раз занимаемся оформлением пропусков, еще повоюем"

Введение карантинных мер по всей стране поставило фермеров в сложное положение. Они жалуются то на невозможность подвезти корма для животных (по правилам, сельхозпредприятиям в эти дни работать можно и даже нужно, но вот транспортники, как правило, к ним не относятся), то на возникшие трудности со сбытом (кое-где зачем-то позакрывали фермерские рынки), то на неразбериху с пропускным режимом, как для транспорта, так и для сотрудников предприятий…

И каждый новый день лишь умножает сложности. «Комсомолка» запустила перекличку аграриев - с какими вызовами ежедневно они сталкиваются, какие процессы сейчас, накануне посевной, происходят непосредственно на земле, как работают предложенные властями программы помощи? Делать эти вести с полей мы будем постоянно.

«В третий раз переделываем пропуска»

Олег СИРОТА, фермер-сыровар:

- Вытягиваем ситуацию, чтобы не допустить просрочек по кредитам. Вроде бы на прошлой неделе начали вылезать по доставкам сыра на дом, но тут вводятся более жёсткие меры, ограничение перемещений. И мы уже в третий раз занимаемся оформлением пропусков. У нас на сыроварне работает два десятка граждан Донецкой народной республики, сидели и голову ломали - им-то как пропуска оформлять, у них совсем другие документы? На второй день вроде решили...

Вчера столкнулись с тем, что многие транспортные компании, у которых есть «газели»-рефрижераторы, на всякий случай закрылись. Вот и думаем, где взять такие машины для доставки заказов…

sirotaoleg Последние три недели слились в один сплошной и очень трудный день.

Но есть и хорошие новости: мы подписали кредитный договор на посевную и молоко с «Россельхозбанком». Так что еще повоюем! Самой большой проблемой стали МФЦ (часто, чтобы обзавестись оборотными средствами, фермеры оформляют кредиты под залог имущества хозяйства и поэтому нужна бумага от госструктур о наличии этого имущества), они не работали и невозможно было оформить залоговые кредиты. Но «Россельхозбанк» вошел в положение и отложил это требование отложил до того момента, как заработают МФЦ.

«Банки тормозят всю работу»

Валерий РОЙГАС, глава КФХ:

- Очень сложно стало с запчастями. В нашем районе ассортимент резко ухудшился, многого нет. Приходится целую спецоперацию проводить: звонишь знакомым в Смоленскую область, там формируют заказ, потом едешь и они тебе выносят.

Появились проблемы с кадрами: комбайнеры и трактористы из Таджикистана, которые должны были прилететь, не прилетели. Почему Таджикистан? Они и в самом деле работящие, в 5-6 утра выходят на работу, не как наши — часто это ездуны, которые убивают технику и все время пьют кофе. У моих же гастарбайтеров к вечеру трактор был смазан, все заправлено, он был полностью готов к выходу в поле. Написал заявление в минсельхоз, что нужны механизаторы и строители (наши власти разрешают работать строителям, которые связаны с сельхозкой). Так что, если это читают квалифицированные, непьющие и дисциплинированные работники — милости просим!

Фермер Валерий Ройгас.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Еще беда. У нас заканчиваются оборотные деньги, банки тормозят нам всю работу. Была у меня подушка безопасности, но эти 2 миллиона уже потратил на посевную — семена, горючее, запчасти. Значит, придется меньше сеять в этом году. На зарплаты работникам уже не остается. Позвонил в один госбанк, чтобы взять обещанный беспроцентный кредит на зарплаты, а там говорят: вы не входите в перечень, у вас нет зарплатного проекта в нашем банке… Не знаю, может, другим дают такие кредиты...

Заканчиваются маски, перчатки и другие средства защиты. Побираюсь у друзей-фермеров, не можем приобрести нигде...

«Нам запретили торговать саженцами. Мы в шоке...»

Ирина САВВАТЕЕВА, гендиректор «Питомника Савватеевых»:

- В среду вышел указ губернатора Тульской области, где у нас находится один из питомников, и мы за головы схватились: «Запретить до 19 апреля 2020 года посещение гражданами плодопитомников, объектов торговли семенами, саженцами, рассадой, удобрениями и другими товарами для садоводства и огородничества, а также реализацию такой продукции». Мы в шоке! У меня, например, сейчас идут одна за другой отгрузки по городским контрактам, по выигранным тендерам для нескольких регионов России. Остановка всех этих поставок - гигантские штрафные санкции, огромные потери денег, внесение питомника в реестр недобросовестных поставщиков и запрет на участие в городских тендерах в дальнейшем. Возможно, вообще разорение компании.

Ирина Савватеева, гендиректор «Питомника Савватеевых»Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Мне к кому идти с претензиями потом? К тульскому губернатору? К президенту? Результатом этого постановления уже в ближайшем будущем 58 человек могут стать безработнымии, как минимум, 174 человека, включая членов семей, оставшихся без средств к существованию, проживающих, в основном, в Тульской области. А еще - миллионы и миллионы неуплаченных налогов... Как это вообще стыкуется с установками Президента России на недопустимость срыва погрузочно-разгрузочных работ и разрыв связей между регионами страны?.. С утра написала обращение к властям области с просьбой не дать нам и другим питомникам региона умереть в результате принятия не до конца взвешенных и продуманных решений...

«Комсомольская правда» обращается к нашим читателям. Если вы работаете в сельском хозяйстве и у вас есть достойные опубликования истории о том, как вы справляетесь с работой в нынешних условиях и с какими трудностями приходится сталкиваться, то пишите письма автору этой публикации на электронную почту oval11@yandex.ru с пометкой «О чем говорят фермеры».

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