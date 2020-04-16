2020-04-16T13:26:57+03:00
Экономика

О чем говорят фермеры: "Уже в третий раз занимаемся оформлением пропусков, еще повоюем"

«Комсомолка» запускает новую рубрику – в ней работники сельского хозяйства будут рассказывать, с какими проблемами сталкиваются каждый день в условиях карантина
Алексей ОВЧИННИКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Начало посевных работ в Ставрополье.Начало посевных работ в Ставрополье.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Введение карантинных мер по всей стране поставило фермеров в сложное положение. Они жалуются то на невозможность подвезти корма для животных (по правилам, сельхозпредприятиям в эти дни работать можно и даже нужно, но вот транспортники, как правило, к ним не относятся), то на возникшие трудности со сбытом (кое-где зачем-то позакрывали фермерские рынки), то на неразбериху с пропускным режимом, как для транспорта, так и для сотрудников предприятий…

И каждый новый день лишь умножает сложности. «Комсомолка» запустила перекличку аграриев - с какими вызовами ежедневно они сталкиваются, какие процессы сейчас, накануне посевной, происходят непосредственно на земле, как работают предложенные властями программы помощи? Делать эти вести с полей мы будем постоянно.

«В третий раз переделываем пропуска»

Олег СИРОТА, фермер-сыровар:

- Вытягиваем ситуацию, чтобы не допустить просрочек по кредитам. Вроде бы на прошлой неделе начали вылезать по доставкам сыра на дом, но тут вводятся более жёсткие меры, ограничение перемещений. И мы уже в третий раз занимаемся оформлением пропусков. У нас на сыроварне работает два десятка граждан Донецкой народной республики, сидели и голову ломали - им-то как пропуска оформлять, у них совсем другие документы? На второй день вроде решили...

Вчера столкнулись с тем, что многие транспортные компании, у которых есть «газели»-рефрижераторы, на всякий случай закрылись. Вот и думаем, где взять такие машины для доставки заказов…

sirotaolegsirotaoleg
Последние три недели слились в один сплошной и очень трудный день.
2232 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Но есть и хорошие новости: мы подписали кредитный договор на посевную и молоко с «Россельхозбанком». Так что еще повоюем! Самой большой проблемой стали МФЦ (часто, чтобы обзавестись оборотными средствами, фермеры оформляют кредиты под залог имущества хозяйства и поэтому нужна бумага от госструктур о наличии этого имущества), они не работали и невозможно было оформить залоговые кредиты. Но «Россельхозбанк» вошел в положение и отложил это требование отложил до того момента, как заработают МФЦ.

«Банки тормозят всю работу»

Валерий РОЙГАС, глава КФХ:

- Очень сложно стало с запчастями. В нашем районе ассортимент резко ухудшился, многого нет. Приходится целую спецоперацию проводить: звонишь знакомым в Смоленскую область, там формируют заказ, потом едешь и они тебе выносят.

Появились проблемы с кадрами: комбайнеры и трактористы из Таджикистана, которые должны были прилететь, не прилетели. Почему Таджикистан? Они и в самом деле работящие, в 5-6 утра выходят на работу, не как наши — часто это ездуны, которые убивают технику и все время пьют кофе. У моих же гастарбайтеров к вечеру трактор был смазан, все заправлено, он был полностью готов к выходу в поле. Написал заявление в минсельхоз, что нужны механизаторы и строители (наши власти разрешают работать строителям, которые связаны с сельхозкой). Так что, если это читают квалифицированные, непьющие и дисциплинированные работники — милости просим!

Фермер Валерий Ройгас. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Фермер Валерий Ройгас.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Еще беда. У нас заканчиваются оборотные деньги, банки тормозят нам всю работу. Была у меня подушка безопасности, но эти 2 миллиона уже потратил на посевную — семена, горючее, запчасти. Значит, придется меньше сеять в этом году. На зарплаты работникам уже не остается. Позвонил в один госбанк, чтобы взять обещанный беспроцентный кредит на зарплаты, а там говорят: вы не входите в перечень, у вас нет зарплатного проекта в нашем банке… Не знаю, может, другим дают такие кредиты...

Заканчиваются маски, перчатки и другие средства защиты. Побираюсь у друзей-фермеров, не можем приобрести нигде...

«Нам запретили торговать саженцами. Мы в шоке...»

Ирина САВВАТЕЕВА, гендиректор «Питомника Савватеевых»:

- В среду вышел указ губернатора Тульской области, где у нас находится один из питомников, и мы за головы схватились: «Запретить до 19 апреля 2020 года посещение гражданами плодопитомников, объектов торговли семенами, саженцами, рассадой, удобрениями и другими товарами для садоводства и огородничества, а также реализацию такой продукции». Мы в шоке! У меня, например, сейчас идут одна за другой отгрузки по городским контрактам, по выигранным тендерам для нескольких регионов России. Остановка всех этих поставок - гигантские штрафные санкции, огромные потери денег, внесение питомника в реестр недобросовестных поставщиков и запрет на участие в городских тендерах в дальнейшем. Возможно, вообще разорение компании.

Ирина Савватеева, гендиректор «Питомника Савватеевых» Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Ирина Савватеева, гендиректор «Питомника Савватеевых»Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Мне к кому идти с претензиями потом? К тульскому губернатору? К президенту? Результатом этого постановления уже в ближайшем будущем 58 человек могут стать безработнымии, как минимум, 174 человека, включая членов семей, оставшихся без средств к существованию, проживающих, в основном, в Тульской области. А еще - миллионы и миллионы неуплаченных налогов... Как это вообще стыкуется с установками Президента России на недопустимость срыва погрузочно-разгрузочных работ и разрыв связей между регионами страны?.. С утра написала обращение к властям области с просьбой не дать нам и другим питомникам региона умереть в результате принятия не до конца взвешенных и продуманных решений...

«Комсомольская правда» обращается к нашим читателям. Если вы работаете в сельском хозяйстве и у вас есть достойные опубликования истории о том, как вы справляетесь с работой в нынешних условиях и с какими трудностями приходится сталкиваться, то пишите письма автору этой публикации на электронную почту oval11@yandex.ru с пометкой «О чем говорят фермеры».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Бизнес сейчас больше боится чиновников, чем коронавируса»

Гендиректор «Питомника Савватеевых» Ирина Савватеева рассказала «Комсомолке», с каким бюрократическим абсурдом сталкивается бизнес на селе в эти дни (подробности)

«На картошку» бросают студентов и заключенных, больше в селе работать некому

Оставшись без гастарбайтеров, наше сельское хозяйство столкнулось с жесточайшим дефицитом рабочих рук (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Большое Переселение: Из городов обратно в деревни уедут жить 2-3 миллиона россиян
Банковские аналитики высчитали наступление новой реальности — прогресс вывел людей из глубинки в мегаполисы, теперь прогресс уведет их назад. И поводом для этого станет коронавирус
Новости 24
Назван самый необычный симптом COVID-19
Курс доллара на 17 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
МИД Китая опроверг версию Fox News об утечке коронавируса из лаборатории
Песков сообщил, от чего зависит решение президента о переносе Парада Победы
Названы самые востребованные вакансии в разных регионах страны
ВОЗ призывает соблюдать ограничения из-за коронавируса во время православной Пасхи
В Москве ученикам показали порно на дистанционном уроке
Курс евро на 17 апреля: официальные данные ЦБ РФ
Матвиенко: Парад состоится, но дата зависит от ситуации с коронавирусом
Представитель Татьяны Булановой рассказала о состоянии певицы
Рябков ответил на обвинения США в нарушении Россией обязательств по ядерным испытаниям
В Госдуме объяснили заявление США о противоспутниковом оружии в России
Рошаль: Россия подходит к пику по коронавирусу
Объем антикризисной программы РФ превысил два триллиона рублей из-за коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Москве резко уменьшилось
Регионы смогут кредитовать друг друга
Мишустин: более 500 тысяч компаний могут рассчитывать на выплаты от государства в связи с пандемией
Ветераны предлагают перенести Парад Победы на 24 июня
Непродовольственный ритейл включат в список наиболее пострадавших отраслей
Россия будет производить 7 миллионов защитных масок в день
В Европарламенте призвали бороться с «пропагандой» России и Китая на фоне COVID-19
Полковника Росгвардии задержали по подозрению в вымогательстве почти 20 млн рублей
Фестиваль «Кинотавр» в Сочи перенесли на осень из-за коронавируса
ФАС предложила не индексировать тарифы на газ для россиян в июле
Состояние здоровья Надежды Бабкиной: коллега артистки назвал главное, что нужно знать поклонникам