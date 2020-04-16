2020-04-16T13:35:11+03:00
Коронавирус Covid-19

"Это от чистой души на чай": в Москве нарушитель правил самоизоляции пытался подкупить гаишников

Для проверки документов машину остановили на одном из съездов с МКАД
Анастасия ВАРДАНЯН
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Фото: Оперативная съемкаФото: Оперативная съемка
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Глядя на это видео, так и хочется поверить в отмазки этого человека в маске. Уж больно взгляд повинный и интонация, кажется, полна раскаяния. Но таким ангелочком 32-летний таджик стал только в полицейском участке. На дороге же в своём "Мерседесе" он был царем: хочу нарушаю, хочу гаишнику дам на чай. А что? Может себе позволить!?

Иномарку Джамшуда (имя изменено) для проверки документов остановили на 45 километре МКАД. Цифрового пропуска, который необходим для движения по Москве с 15 апреля, у гостя столицы не оказалось. Гаишники начали составлять протокол, как и положено в таком случае. Напомним, за такое нарушение предусмотрен штраф - 5000 рублей.

- Во время составления протокола водитель предложил капитану полиции денежное вознаграждение в размере 3 тысячи рублей, - сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе столичного главка МВД. - Факт дачи взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей зафиксирован, видеоматериал был передан в территориальное ОМВД.

Уже через полчаса Джамшуду шили уголовное дело. Видео, на котором он суёт деньги гаишнику ему показали. Но вину он, святая простата, так и не признал.

- Деньги у меня в паспорте были. Я их дал от всей души на чай, - заявил задержанный в свое оправдание.

Уголовное дело возбуждено по статье "Мелкое взяточничество". Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, с 15 апреля для передвижения по Москве на любом виде транспорта необходимо иметь при себе цифровой пропуск. Оформить его можно на сайте mos.ru.

Нарушитель правил самоизоляции попытался подкупить сотрудника ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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