"Это от чистой души на чай": в Москве нарушитель правил самоизоляции пытался подкупить гаишников
Глядя на это видео, так и хочется поверить в отмазки этого человека в маске. Уж больно взгляд повинный и интонация, кажется, полна раскаяния. Но таким ангелочком 32-летний таджик стал только в полицейском участке. На дороге же в своём "Мерседесе" он был царем: хочу нарушаю, хочу гаишнику дам на чай. А что? Может себе позволить!?
Иномарку Джамшуда (имя изменено) для проверки документов остановили на 45 километре МКАД. Цифрового пропуска, который необходим для движения по Москве с 15 апреля, у гостя столицы не оказалось. Гаишники начали составлять протокол, как и положено в таком случае. Напомним, за такое нарушение предусмотрен штраф - 5000 рублей.
- Во время составления протокола водитель предложил капитану полиции денежное вознаграждение в размере 3 тысячи рублей, - сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе столичного главка МВД. - Факт дачи взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей зафиксирован, видеоматериал был передан в территориальное ОМВД.
Уже через полчаса Джамшуду шили уголовное дело. Видео, на котором он суёт деньги гаишнику ему показали. Но вину он, святая простата, так и не признал.
- Деньги у меня в паспорте были. Я их дал от всей души на чай, - заявил задержанный в свое оправдание.
Уголовное дело возбуждено по статье "Мелкое взяточничество". Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
Напомним, с 15 апреля для передвижения по Москве на любом виде транспорта необходимо иметь при себе цифровой пропуск. Оформить его можно на сайте mos.ru.
Нарушитель правил самоизоляции попытался подкупить сотрудника ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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