Второй день цифровых пропусков на дорогах Москвы: проверяют только "понаехавших"

В четверг, 16 апреля, во второй день работы цифровых пропусков на дороги Москвы вернулись нулевые пробки. Эти рекордные показатели трафика стали визитной карточкой автомобильной самоизоляции мегаполиса. Правда, картину подпортила среда, 15 апреля. В первый пень запуска QR-кодов из-за сплошных проверок пропусков город встал.

На 160 пунктах проверки более миллиона автомобилистов проводили в пробке от часа до трех часов. Стояли все те, кто в это непростое время работает: врачи, медсестры, продавцы, сотрудники коммунальных служб. "Хотели как лучше, а получилось как всегда": писали отзывы московские автомобилисты.

Мэр столицы на ситуацию с пробками отреагировал оперативно. Сергей Собянин пообещал сделать контроль бесконтактным. То есть уже скоро наличие пропуска будут проверять камеры. Но пока программисты только разрабатывают такую систему.

А что же с дорогами? Сделали работу над ошибками? Проверить это во второй день работы цифровых пропусков решили корреспонденты "Комсомольской правды".

Для чистоты эксперимента 16 апреля я отправилась на тот же съезд с МКАД на улицу Озерную. Ещё вчера, 15 апреля, в очереди на проверку тут я провела 2 часа 20 минут. За это время я приехала полтора километра затора перед постом ДПС. И да! Мою машину с мурманским госномером остановили для проверки. И не только мою. В среду тормозили всех.

Но уже на следующий день все изменилось. Яндекс.Навигатор с утра радовал: 0 баллов. Проскочить пост ДПС тоже удалось за 0 минут. Затора нет, машин мало, но гаишники на прежнем месте все-таки стоят. Мою иногороднюю машину проверять не стали. Объехав пост я припарковалась и пошла разбираться.

- Сегодня новый приказ. Останавливаем выборочно. В основном понаехавших из других регионов, ну и подозрительные тачки, - рассказал "КП" инспектор ДПС.

- И многих оштрафовали?

- Мы час стоим и за это время только три протокола составили. И то не за отсутвие пропуска, а за другие нарушения.

Выходит, москвичи и те, кто приехал в столицу из других регионов к оформлению пропуска относятся ответственно.

Напомним, с 15 апреля пропуск нужен для передвижения по Москве на любом виде транспорта. Сделать пропуск можно на сайте mos.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/773482" frameborder="0"></iframe> Второй день работы цифровых пропусков на дорогах Москвы: проверяют только «понаехавших».

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