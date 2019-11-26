Анна Ковальчук сделала заявление о женитьбе Бориса Корчевникова

Телеведущий Борис Корчевников - завидный холостяк. Когда-то он пообещал актрисе Анне Ковальчук устроить личную жизнь к следующей их встрече в эфире. Однако выполнить обещание не смог.

В 2017 году Анна Ковальчук была героиней программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". В эфире передачи актриса заявила, что, когда в следующий раз придет на передачу Корчевникова, он уже должен быть женат. Борис поспешил заверить звезду сериала "Тайны следствия", что в скором времени обязательно найдет себе спутницу и пойдет под венец.

Время прошло, Ковальчук снова пришла на передачу, а Корчевников до сих пор одинок. "Я в растерянности. Думал, что мне удастся избежать этой темы. У меня ничего не получилось", - покаялся артист. По словам 37-летнего шоумена, коллеги Анны часто спрашивали его о женитьбе. "За последние два года очень много твоих партнеров было в этой студии. Все заставляли меня очень переживать и нервничать, чтобы выполнить обещание", - заметил Борис.

b.korchevnikov Спасибо тебе

В ответ Анна улыбнулась и объяснила, почему ведущий так и не смог пока найти вторую половинку. По словам актрисы, телеведущий до сих не обзавелся семьей из-за постоянной занятости. Ведь он не только ведет передачу, но и руководит телеканалом. "Два года прошло, а я как будто вчера здесь сидела. Я могу ответить за тебя, почему ты не женился. Во-первых, два года кажутся таким большим сроком, но на самом деле это очень мало. Во-вторых, эти два года ты очень много работал. Я вижу, что тебе некомфортно из-за одиночества", - заявила Ковальчук.

В ответ Борис заверил: "Я перестал считать это проблемой. Я не говорю об этом часто, как прежде".

На это знаменитость сказала:"Ты сильный человек. Ты спокойно идешь по жизни один. Я горжусь тобой". В финале программы актриса отметила, что теперь не будет брать с Корчевникова обещаний по поводу его женитьбы. Звезда сериалов уверена, что рано или поздно коллега обретет свое личное счастье, поскольку давно это заслужил.

Отметим, Анна Ковальчук счастлива во втором браке. В 2007-м она вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Олег Капустин. Артистка родила от него сына. От отношений с актером Анатолиейм Ильченко она воспитывает дочь.