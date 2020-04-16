2020-04-16T14:57:55+03:00
Экономика

Доллар за бочку: В мае бюджет России получит с каждого барреля нефти меньше 70 рублей

Это будет самый сильный удар по доходам федеральной казны за последние 20 лет
Евгений БЕЛЯКОВ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Кремлю, возможно, удалось прекратить нефтяную войну с Саудовской Аравией, но последствия от краха нефти только начинают наносить удар по бюджету России», - сообщает Bloomberg.

По расчетам агентства, в следующем месяце федеральная казна получит около 90 центов за каждый экспортируемый баррель нефти (это примерно 65 рублей по нынешнему курсу). По сравнению с апрелем, экспортная пошлина на нефть в мае упадет на 87%, что отражает самое большое падение доходов за последние 20 лет.

- Этот уровень пошлин является самым низким с 2002 года, когда был введен новый механизм экспортных пошлин, - пояснили Bloomberg в российском Минфине.

Это происходит потому, что в России второй год подряд действует так называемый «налоговый маневр». По нему выплаты в бюджет непропорционально растут, когда стоимость нефти высокая. И наоборот, непропорционально падают, когда «черное золото» дешевеет.

При этом налог на добычу полезных ископаемых пересчитывается каждый месяц, исходя из средней цены на нефть марки Urals - за период с середины прошлого месяца до середины текущего. По данным Минфина, с 15 марта по 14 апреля стоимость нефти марки Urals составляла чуть более 19 долларов за баррель.

Для сравнения, с 15 февраля по 14 марта средняя стоимость барреля составляла 28,95 доллара, а выплаты в бюджет в апреле составляли 6,7 доллара. При этом в феврале доходы казны были самыми высокими - 10,7 доллара за каждый проданныхй на экспорт баррель. Доходы от продажи нефти и газа составляют около 40% поступлений в российский бюджет.

Напомним, в конце прошлой недели Саудовская Аравия, другие члены ОПЕК и Россия договорились снизить добычу примерно на 9,7 млн баррелей в сутки. Это должно сбалансировать мировой рынок нефти. Доля нашей страны в этом сокращении составляет 2,5 млн баррелей. Это примерно четверть от всего объема производства нефти в стране.

- Хотя сделка ОПЕК+ будет способствовать стабилизации рынка нефти, снижение спроса в мире настолько большое, что компенсировать его почти невозможно», - заявили в среду в Международном энергетическом агентстве.

Цена на нефть это доказывает. Несмотря на сделку экспортеров, стоимость «черного золота» продолжает снижаться. За баррель нефти эталонного сорта Brent в четверг дают меньше 29 долларов. За неделю цена снизилась почти на 20%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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