Астролог Глоба: «Пандемию я не предсказал, но меня о ней никто и не спрашивал»

Сразу скажу, ничего хорошего. Астрологи как будто с цепи сорвались. Сидят над своими древними атласами и заговорщицки, как заклинание, повторяют: «Экономический кризис! Политический хаос! Болезненный переломный период... Всяческие хитросплетения... Глаза тьмы! Влияние планеты, повелевающей душами умерших...». Короче, мрак и безнадега.

Хочется выбежать в ночь в одной рубашке и, пока нет росгвардейцев, выть на Кассиопею. Почему именно на это созвездие, не знаю. Название красивое.

Однако возникает вопрос, почему никто из астрологов нас не предупредил о приближающейся пандемии? Почему нам не сказали, что пора закупать гречку в промышленном масштабе. Туалетную бумагу. Медицинские маски. Настольные игры. И что там еще нужно во время карантина?

ОПЯТЬ КРИЗИС

Павел Глоба, как самый маститый астролог, даже не дослушал, какой у меня вопрос. Я серьезно. Услышал мой голос и сразу почувствовал, про пандемию хочет спросить.

- Я, молодой человек, об этом все уже сказал, - по-отцовски, но на вы сообщил мастер. - Откройте ютуб. И наберите в поисковой строке «Глоба про коронавирус». Там вся информация.

- Подождите, - воскликнул я. - А все-таки… Вы спрогнозировали то, что сейчас происходит или нет?

- Я говорил, что наш ждет серьезный финансовый кризис. И не ошибся.

- А именно пандемию?

- Про пандемию никто не спрашивал. Это уже причина кризиса…

Я внимательно изучил тот самый ролик. И вот его основные тезисы.

1. Появление коронавируса целиком укладывается в логику переходного кризисного Года Крысы, отмеченного шестью затмениями и целой серией соединений дальних планет (к тому же этот год еще и високосный).

2. Появление этой инфекции еще 38 лет назад предсказал американский писатель-фантаст Дин Кунц в романе «Глаза тьмы». Причем выдуманная лаборатория была именно в Китае. В переиздании книги 2008 года новый вирус был назван «Ухань-400» (по названию ближайшего города). Странным образом совпало и место, и цифры. Ибо COVID19 является 40-м в списке открытых ранее вирусов-мутантов. Плюс наступивший ныне год. Сумма цифр 20 и 20 - равняется тоже 40.

3. В день, когда родился писатель (9 июля 1945 года), было солнечное затмение и образование лунного узла, что, по словам Глобы, издревле считалось своеобразным орудием возмездия и вмешательством в нашу жизнь непреодолимого рока. 10 января 2020 года тоже было затмение, и как раз накануне в Китае объявили о вспышке вируса.

4. Роман «Глаза тьмы» написан 38 лет назад. А это ровнехонько два цикла Луны (каждые 19 лет новолуние и весь лунный цикл возвращаются в тот же день солнечного года). Соединение Солнца и Сатурна в момент затмений тоже совпало. А потому вполне вероятно, что повторение на небе подобных вещей способно генерировать будущие события.

5. В 1918 году во время чудовищной вспышки «испанки», унесшей 50 млн человек, планета Прозерпина (тогда еще не открытая астрологами) находилась в первом разрушительном градусе Весов. Она напрямую связана со здоровьем человека и его иммунитетом. Но «в худшей своей ипостаси она может проявиться и как повелительница душ умерших, каковой, кстати, она и считалась в античной мифологии. Через два-три года та самая Прозерпина окажется в разрушительном 19-м градусе Скорпиона. И два года мы будем под этим градусом! И пик солнечной активности тоже настанет в тот период. А это значит, что в это время могут вспыхнуть еще более серьезные эпидемии.

ИЗ ПРЕДСКАЗАНИЙ ГЛОБЫ (22 марта 2020)

- в тотальную пандемию вирус вряд ли перерастет (увы, ошибка);

- пик зафиксируют в период от 4 до 10 апреля (нет, говорят, что пик до сих пор еще не настал);

- всех нас ждет серьезный финансовый кризис, во время которого вся экономика страны переформатируется (похоже на правду, но выводы делать рано).

А ВОТ ЕЩЕ СЛУЧАЙ БЫЛ…

За 14 лет до крушения «Титаника» мало кому известный американец Морган Робертсон описал в романе «Тщетность» гибель во время первого рейса огромного океанского лайнера «Титан». Он тоже врезался в айсберг. И так же впоследствии не хватило шлюпок для спасения всех пассажиров.

СТРАШНО, АЖ ЖУТЬ (звонок другому астрологу)

- Вирус будет лютовать еще три недели, - сообщила «КП» профессиональный астролог и писатель Татьяна Борщ. - И где-то к 5 маю заметно пойдет на спад. Я не собираюсь никого обманывать - именно пандемию я не спрогнозировала. Это больше к медикам. А вот то, что грядет страшный глобальный экономический кризис, я говорила и не раз. Его разгар начнется в августе этого года и продлится до ноября. Вот это будет страшно. Именно экономические последствия того, что сейчас происходит. Между странами осложнятся отношения. Доминирующее положение США и Европы пошатнется. Действующее правительство РФ, как и предыдущее, снимут. Потому что оно не справится. Сейчас у нас дела примерно как в 2000 году. Прошел малый цикл с того времени (а он составляет 20 лет) и вот - опять началось. Кроме этого, мы находимся внутри большого экономического цикла, который длится 240 лет. И как раз в декабре этого года он снова и стукнет. Стабилизируется ситуация (в целом - во всех сферах) лишь к 2022 году.

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