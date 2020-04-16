«Королевские покои с балдахином»: Киркоров показал спальню своей 8-летней дочери

К рождению своих наследников Филипп Киркоров построил загородный дом в Подмосковье. Именно там артист самоизолировался со своей семьей на время пандемии коронавируса. Артист, конечно, больше проводит времени в соцсетях, чем раньше. Участвует в прямых эфирах в Инстаграме, показывает поклонникам свой быт.

Так, на страничке своей дочери Аллы-Виктории Филипп разместил фото своей наследницы, где девочка вместо платья надела подушку, подпоясав ее брендовым ремнём. Таким образом Алла-Виктория поучаствовала в ныне модном среди дам «подушечном» челлендже, когда девушки для забавного фото надевают вместо платья подушки.

Но фанаты певца обратили внимание на спальню девочки. 8-летняя дочь короля сцены живет как принцесса. У дочки артиста шикарная кровать с балдахином, отделанная позолотой. Ну прям как у принцессы Жасмин из любимого мультика Аллы-Виктории «Аладдин».

allavictoriyakirkorova Коллекция Весна 2020 #pillowchallenge

Напомним,Филипп назвал свою дочь в честь главных женщин своей жизни — своей Музы и бывшей жены Аллы Пугачевой и своей мамы Виктории.

— Аллу-Викторию я всегда называю полным именем, чтобы она с детства понимала, что у нее красивое имя, — признался «КП» Киркоров.

— Главный человек в жизни моих детей, после меня, конечно, надеюсь — мой отец Бедрос. Он их обожает. И дети его любят, — признается Киркоров. — У нас прекрасная, счастливая семья. В воспитании я беру пример со своих родителей. Они у меня никогда не ругались в моем присутствии. И я тоже никогда этого не делаю.

— Алла-Виктория очень похожа на Филиппа, — говорит домработница артиста Люся. — Она такая же модница, как и папа. Филипп рыбу не признает.

И вот на столе у нас стояла рыба, смотрю, Алла нос зажала — оказывается, запах рыбы не любит. Вся в Филиппа!

По словам Киркорова, его дочь любит внимание и легко находит контакт с другими детьми. Девочка дружит с детьми Стаса Михайлова, дочерью Ани Лорак и другими звездными наследниками.

— На мой взгляд, Алла-Виктория любит светскую жизнь. Она обожает внимание и

восхищение окружающих, — говорил журналистам Филипп.

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