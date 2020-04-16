Льготная ипотечная программа со ставкой в 6,5% начнет работать в России до 1 ноября 2020 года

16 Апр 2020 2020-04-16T17:50:54+03:00

Владимир Путин рассказал о новой льготной ипотечной программе со ставкой в 6,5 процентов

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В России по поручению президента Владимира Путина появится новая ипотечная программа со ставкой 6,5 процентов годовых. Об этом на совещании по вопросу поддержки строительной отрасли сказал президент. Ставка сохранится весь срок кредита. Оформить займ можно будет до ноября 2020 года.

Программа действует только для покупки нового жилья. На вторичку льготные условия не распространяются. В регионах и Москве максимальные суммы отличаются: в столице до 8 миллионов рублей, в регионах - до 3 миллионов.

Ставка составит 6,5 процентов, остальное будет субсидировать государство.

Из бюджета потребуется порядка 6 миллиардов рублей.

Президент поручил строительным фирмам завершить как можно скорее дома, которые сейчас в процессе возведения, чтобы люди смогли быстрее получить ключи от квартир.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/773596" frameborder="0"></iframe> Путин объявил о введении в стране «антикризисной» ставки по ипотеке.

ИСТОЧНИК KP.RU