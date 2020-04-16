Торгово-пропышленная палата: После нерабочего мая 92% компаний уволят сотрудников

Власти страны хоть и внедряют антикризисные меры, но делают это очень медленно. И такое ощущение, что крайне неохотно. В итоге до 30% российского бизнеса оказались в очень сложной ситуации. Когда выручки нет, обязательства остались, а от правительства лишь скупая поддержка. Да и та лишь в виде отсрочек по налогам и беспроцентных кредитов, которые сложно получить и все равно рано или поздно придется отдавать.

ДВЕ ТРЕТИ КОМПАНИЙ МОГУТ НЕ ПЕРЕЖИТЬ КРИЗИС

- Сейчас мы уже понимаем, что апрелем все не ограничится. Что будет еще и нерабочий май, - заявила вице-президент ТПП Елена Дыбова на виртуальном круглом столе, организованном издательским домом «Коммерсант». - По нашим оценкам, лишь 8% предпринимателей смогут содержать своих работников такой срок. Все остальные, к сожалению, будут либо расставаться с сотрудниками, либо отправлять их в неоплачиваемый отпуск. Они не имеют таких финансовых запасов, чтобы выполнить указ президента.

По данным ФНС, в России 5,7 млн субъектов малого и среднего предпринимательства. Занятых в этом секторе - около 18 миллионов человек. При этом на сферу услуг, наиболее пострадавшую от карантина, приходится половина этой рабочей силы. По данным ТПП РФ, уже сейчас 65% пострадавших предприятий пессимистичны. Они не надеются, что смогут пережить нынешний кризис.

Закрыты все непродовольственные магазины и торговые центрыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПРОЩАЙ, ОБЩЕПИТ?

Сильнее всего кризис ударил по отрасли общественного питания. Это без малого 120 тысяч кафе, ресторанов и столовых по всей стране. В них занято более пяти миллионов человек.

- На конец марта у всех уже было серьезнейшее падение. Сначала выручка упала на треть, потом - наполовину. Но при этом мы заплатили полную аренду за март, полную зарплату и все налоги за 2019 год, потеряли продукты, которые были закуплены и не реализованы. То есть, мы уже пришли с отрицательным балансом к апрелю, - говорит известный ресторатор Роман Рожниковский.

По его словам, самые большие траты в сфере общепита - это аренда и зарплаты сотрудников. Платить по этим счетам приходится даже сейчас, когда выручка нулевая. Отсрочки по налогам и беспроцентные кредиты рестораторам не помогут. Они только лягут тяжким бременем на бизнес. Потому что через полгода их придется отдавать, а предсказать, как упадет спрос на услуги кафе и ресторанов за это время, сейчас невозможно.

- НДС - это тот налог, который будет топить всех, - говорит Елена Дыбова.

- Нужно снижать НДС и НДФЛ, потому что снижать налог на прибыль сейчас бессмысленно. Ее все равно не будет, - сетует Рожниковский. - Мне кажется, было бы справедливо, если бы государство вернуло бизнесу часть денег, которые те уже заплатили в виде налогов.

В этом случае рынок получит правильный сигнал. Больше субсидий получат те, кто больше платил в бюджет раньше. А те, кто скрывался от налогов, получат копейки. И в любом случае эти деньги потом снова попадут в бюджет, потому что бизнес сможет работать и зарабатывать. Если же помощь не предоставить, то компании обанкротятся, а государство лишится и налогов, и рабочих мест.

На конец марта у всех уже было серьезнейшее падение. Сначала выручка упала на треть, потом - наполовинуФото: Андрей АБРАМОВ

ОТ КРИЗИСА ПОСТРАДАЛИ ВСЕ

По примерным оценкам, непосредственно от введения режима самоизоляции пострадали лишь 30% предприятий. Но косвенно теряют все. Ведь если работникам перестают платить зарплаты или их доходы падают, то и спрос на другие товары и услуги тоже снижается. Тем не менее поддержку, хоть и пока эфемерную, потенциально смогут получить лишь те компании, которые официально относятся к пострадавшим отраслям. Бизнесмены считают, что это неправильно. Пострадавшими нужно считать всех, у кого упала выручка.

- Государству ничего не стоит быстро оценить выручку за последние 30 дней, чтобы понять, как сильно упал спрос. Все прозрачно, везде стоят онлайн-кассы, - говорит Сергей Анурьев, генеральный директор компании «ЛитРес». - Нам нужна не отсрочка, а льготы и прямая поддержка. Хотелось бы, чтобы в правительстве начали понимать глубину происходящих экономических процессов. Сейчас время осуществления государственных расходов.

По мнению экспертов, надо поддержать бизнес именно сейчас. Иначе обанкротиться может существенная доля предпринимателей. В этом случае восстанавливаться рынок будет очень долго. И это существенно удлинит выход страны из кризиса.

- Бизнес сейчас важнее всего для государства. Это те люди, которые смогут запустить экономику на новый виток. На пропаганду и развитие предпринимательства в стране за последние годы было потрачено 500 млрд рублей. Если сейчас не поддержать бизнес, это будет означать, что колоссальные средства были потрачены зря, - считает Елена Дыбова.

По ее словам, большинство предпринимателей сейчас находятся в депрессивной зоне, когда хочется все бросить и уйти. И только четкие и понятные меры поддержки позволят вернуть бизнес в настрой на дальнейшую работу.

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