2020-04-16T20:00:57+03:00
Экономика

Торгово-пропышленная палата: После нерабочего мая 92% компаний уволят сотрудников

В ТПП призывают правительство дать реальную поддержку бизнесу
Евгений БЕЛЯКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Сильнее всего кризис ударил по отрасли общественного питания. Это без малого 120 тысяч кафе, ресторанов и столовых по всей странеСильнее всего кризис ударил по отрасли общественного питания. Это без малого 120 тысяч кафе, ресторанов и столовых по всей странеФото: ТАСС
Изменить размер текста:

Власти страны хоть и внедряют антикризисные меры, но делают это очень медленно. И такое ощущение, что крайне неохотно. В итоге до 30% российского бизнеса оказались в очень сложной ситуации. Когда выручки нет, обязательства остались, а от правительства лишь скупая поддержка. Да и та лишь в виде отсрочек по налогам и беспроцентных кредитов, которые сложно получить и все равно рано или поздно придется отдавать.

ДВЕ ТРЕТИ КОМПАНИЙ МОГУТ НЕ ПЕРЕЖИТЬ КРИЗИС

- Сейчас мы уже понимаем, что апрелем все не ограничится. Что будет еще и нерабочий май, - заявила вице-президент ТПП Елена Дыбова на виртуальном круглом столе, организованном издательским домом «Коммерсант». - По нашим оценкам, лишь 8% предпринимателей смогут содержать своих работников такой срок. Все остальные, к сожалению, будут либо расставаться с сотрудниками, либо отправлять их в неоплачиваемый отпуск. Они не имеют таких финансовых запасов, чтобы выполнить указ президента.

По данным ФНС, в России 5,7 млн субъектов малого и среднего предпринимательства. Занятых в этом секторе - около 18 миллионов человек. При этом на сферу услуг, наиболее пострадавшую от карантина, приходится половина этой рабочей силы. По данным ТПП РФ, уже сейчас 65% пострадавших предприятий пессимистичны. Они не надеются, что смогут пережить нынешний кризис.

Закрыты все непродовольственные магазины и торговые центры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Закрыты все непродовольственные магазины и торговые центрыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПРОЩАЙ, ОБЩЕПИТ?

Сильнее всего кризис ударил по отрасли общественного питания. Это без малого 120 тысяч кафе, ресторанов и столовых по всей стране. В них занято более пяти миллионов человек.

- На конец марта у всех уже было серьезнейшее падение. Сначала выручка упала на треть, потом - наполовину. Но при этом мы заплатили полную аренду за март, полную зарплату и все налоги за 2019 год, потеряли продукты, которые были закуплены и не реализованы. То есть, мы уже пришли с отрицательным балансом к апрелю, - говорит известный ресторатор Роман Рожниковский.

По его словам, самые большие траты в сфере общепита - это аренда и зарплаты сотрудников. Платить по этим счетам приходится даже сейчас, когда выручка нулевая. Отсрочки по налогам и беспроцентные кредиты рестораторам не помогут. Они только лягут тяжким бременем на бизнес. Потому что через полгода их придется отдавать, а предсказать, как упадет спрос на услуги кафе и ресторанов за это время, сейчас невозможно.

- НДС - это тот налог, который будет топить всех, - говорит Елена Дыбова.

- Нужно снижать НДС и НДФЛ, потому что снижать налог на прибыль сейчас бессмысленно. Ее все равно не будет, - сетует Рожниковский. - Мне кажется, было бы справедливо, если бы государство вернуло бизнесу часть денег, которые те уже заплатили в виде налогов.

В этом случае рынок получит правильный сигнал. Больше субсидий получат те, кто больше платил в бюджет раньше. А те, кто скрывался от налогов, получат копейки. И в любом случае эти деньги потом снова попадут в бюджет, потому что бизнес сможет работать и зарабатывать. Если же помощь не предоставить, то компании обанкротятся, а государство лишится и налогов, и рабочих мест.

На конец марта у всех уже было серьезнейшее падение. Сначала выручка упала на треть, потом - наполовину Фото: Андрей АБРАМОВ

На конец марта у всех уже было серьезнейшее падение. Сначала выручка упала на треть, потом - наполовинуФото: Андрей АБРАМОВ

ОТ КРИЗИСА ПОСТРАДАЛИ ВСЕ

По примерным оценкам, непосредственно от введения режима самоизоляции пострадали лишь 30% предприятий. Но косвенно теряют все. Ведь если работникам перестают платить зарплаты или их доходы падают, то и спрос на другие товары и услуги тоже снижается. Тем не менее поддержку, хоть и пока эфемерную, потенциально смогут получить лишь те компании, которые официально относятся к пострадавшим отраслям. Бизнесмены считают, что это неправильно. Пострадавшими нужно считать всех, у кого упала выручка.

- Государству ничего не стоит быстро оценить выручку за последние 30 дней, чтобы понять, как сильно упал спрос. Все прозрачно, везде стоят онлайн-кассы, - говорит Сергей Анурьев, генеральный директор компании «ЛитРес». - Нам нужна не отсрочка, а льготы и прямая поддержка. Хотелось бы, чтобы в правительстве начали понимать глубину происходящих экономических процессов. Сейчас время осуществления государственных расходов.

По мнению экспертов, надо поддержать бизнес именно сейчас. Иначе обанкротиться может существенная доля предпринимателей. В этом случае восстанавливаться рынок будет очень долго. И это существенно удлинит выход страны из кризиса.

- Бизнес сейчас важнее всего для государства. Это те люди, которые смогут запустить экономику на новый виток. На пропаганду и развитие предпринимательства в стране за последние годы было потрачено 500 млрд рублей. Если сейчас не поддержать бизнес, это будет означать, что колоссальные средства были потрачены зря, - считает Елена Дыбова.

По ее словам, большинство предпринимателей сейчас находятся в депрессивной зоне, когда хочется все бросить и уйти. И только четкие и понятные меры поддержки позволят вернуть бизнес в настрой на дальнейшую работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин дал бизнесу денег на зарплаты сотрудников КТО НЕ УВОЛЬНЯЕТ - ПОЛУЧИТ КРЕДИТ БЕЗ ОТДАЧИ

Государство возьмет на себя одну из главных статей расходов малого и среднего бизнеса наиболее пострадавших от кризиса отраслей. Об этом заявил Владимир Путин, перечисляя на заседании правительства дополнительные меры поддержки экономики и граждан. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Большое Переселение: Из городов обратно в деревни уедут жить 2-3 миллиона россиян
Банковские аналитики высчитали наступление новой реальности — прогресс вывел людей из глубинки в мегаполисы, теперь прогресс уведет их назад. И поводом для этого станет коронавирус
Новости 24
В Москве начнут штрафовать за нарушение карантина больных ОРВИ
В России разрешили использовать незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин при коронавирусе
Летчики успели катапультироваться из упавшего в Казахстане военного самолета
Силуанов сообщил, что финансовую помощь в период пандемии коронавируса получат более 970 предприятий
В Генпрокуратуре потребовали удалить из соцестей фейки о безопасности коронавируса
Чемпионата мира по фигурному катанию в 2020 году не будет
В Министерстве культуры рассказали о проведении сессий в творческих вузах во время пандемии
В Посольстве США назвали количество россиян, ожидающих эвакуации
От коронавируса умерла беременная медсестра, но ребенок выжил
Экономист рассказал, какие рабочие места на предприятиях будут стараться сохранить
В России не осталось регионов без коронавируса
После отказа США от финансирования ВОЗ, Меркель выступила за полную поддержку организации
Москвичей оштрафовали на 50 миллионов рублей за нарушение самоизоляции
Путин обсудил по телефону с Си Цзиньпином сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса
Льготная ипотечная программа со ставкой в 6,5% начнет работать в России до 1 ноября 2020 года
Путин: нужно достроить незавершенные дома, чтобы семьи могли быстрее получить жилье
Путин предложил запустить льготную ипотеку под 6,5 процентов годовых
Минобороны раскрыло подробности заражения коронавирусом военнослужащих в Тюмени
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Президенту рассказали о первой онлайн-покупке квартиры в ипотеку
Путин заявил о снижении числа ипотечных кредитов в России