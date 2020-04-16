"О выписке пока не думаю": Александр Васильев затосковал в Коммунарке

Александр Васильев проходит лечение в специализированной клинике в Коммунарке. Как известно, историк моды был госпитализирован с двухсторонним воспалением легких несколько дней назад. Он уже дважды сдал тесты на коронавирус. Оба раза показали отрицательный результат. Однако о выписке речи пока не идет. Сам телеведущий не скрывает, что затосковал в больничных стенах, хотя и понимает, что апатия его со временем улетучится.

Александр Васильев написал большой и проникновенный пост в блоге. Он поблагодарил всех неравнодушных за участие и откровенно рассказал о своем самочувствии и настроении. 61-летний телеведущий затосковал в Коммунарке.

"Лечение, которое мне назначено, обладает несколько дурманящими свойствами - мне все время хочется спать и я ощущаю совершенно не характерную для меня апатию. Врачи утверждают, что это абсолютно нормальная реакция организма, который восстанавливается именно во сне", - обратился Васильев к поклонникам.

Но в свойственной ему манере отметил, что даже в этом его настроении есть положительный момент: "Поскольку аппетита особенного тоже нет, уверен, что за время лечения сброшу несколько лишних килограммов, которые меня не украшали".

Ведущий "Модного приговора" заявил, что дважды сдал тест на коронавирус. "В обоих случаях результат оказался отрицательным. Впрочем, это ничего не значит, ведь тесты верны только на 60-70%", - поведал Александр.

alexandre_vassiliev Дорогие друзья! Я благодарю каждого из вас за беспокойство о состоянии моего здоровья, за бесконечный поток добрых пожеланий, который вы с такой любовью обрушили на меня...

О выписке он пока не думает и старается не грустить. Чтобы отвлечься, звезда смотрит фильмы, читает, а для поднятия настроения слушает любимую музыку - песни Олега Анофриева, Далиды и группы АВВА.

Не забывают Васильева и коллеги. Они передали ему огромную корзину с фруктами. "Поскольку больничное меню фруктов не подразумевает, я очень обрадовался этому гостинцу. Когда увидел апельсин, тут же захотел его съесть. В день позволяю себе один апельсинчик и один банан, и это теперь уже тоже большая радость", - похвастался историк моды.

Вторая его радость - чудесный вид из окна. "Я вчера с восторгом наблюдал за снегопадом. Подумать только - вьюга в середине апреля накануне Пасхи! Не чудо ли? А потом, когда вьюга закончилась, небо вдруг окрасилось малиново-рыжим закатом", - поделился артист.

Напомним, Александр Васильев сам сообщил о своей госпитализации четыре дня назад. Он оставил сообщение в блоге, подробно рассказав о болезни. "Я в Коммунарке! 5 апреля стал кашлять и постепенно поднималась невысокая температура. Я усиленно лечился бабушкиными методами. Увы, не помогло", - рассказал мэтр.

Своей спасительницей он называет Арину Шарапов. Узнав о симптомах, она тут же позвонила Елене Малышевой, которая и вызвала "скорую". В итоге Васильева увезли в "Коммунарку". "Спасибо Елене Малышевой, я в чистой и светлой палате, с хорошим «самолетным» пятиразовым питанием, капельницами по утрам, анализами и таблетками целый день. Весь медперсонал одет в белые комбинезоны, маски и напоминают космонавтов... Говорят, что у меня крепкий организм", - сообщил телеведущий.