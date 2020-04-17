Отец Савва Мажуко про Пасху: Заперты дома? Обнимитесь с кошками и кричите из окна «Христос Воскресе!»

Из-за коронавируса Великий пост для верующих выдался непростым. Во многих губерниях храмы для прихожан закрыли. Даже главный православный праздник Воскресения Господня многие встретят дома, смотря богослужение по телевизору.

Как верующим не унывать в такие сложные дни? Об этом «КП» рассказал священник Савва Мажуко.

В ЧЕМ СМЫСЛ ПАСХИ?

- В том, что Бог с нами, Христос посреди нас. Когда я служу литургию, я всегда поворачиваюсь лицом к народу и говорю: «Христос посреди нас». Мне люди отвечают: «И есть и будет». И наши прихожане друг друга обнимают. Это только для друзей. Потому что церковь – это дружба, прежде всего. Наше христосование, обнимашки во время пасхальной заутрени, это не что иное, как повторение возгласа «Христос посреди нас». Мы на Пасху просто говорим «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Такой литургический вариант пасхальных дней. Но каждая литургия – это пасхальное переживание Христа, который посреди нас. Христа – вечно живого. Христа, который ведет свою Церковь, который остается с нами и в наших радостях, и вместе с нашим страданием.

Как больно бывает от того, что ты хоронишь близкого человека. И христиане говорили, что они по-настоящему переживали присутствие Христа особенно остро в моменты трагедий. Христос посреди нас – это не метафора. И на Пасху это присутствие обнаруживает себя максимально явно. Оно переживается не как личное озарение - Христос для меня. Но мы переживаем Христа посреди нас. То есть приобщаемся не просто к Его жизни, но и к жизни тех людей, которые рядом со мной, в церкви, которых я обнимаю. Поэтому так важны пасхальные объятья.

ВАЖНО ЛИ СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ?

- Вокруг Благодатного огня слишком много было устроено нагромождений. До сих пор у нас нет внятной церковной оценки того, что происходит в этот момент в Иерусалиме. Для меня это величайшее таинство и чудо, как освящение воды на Богоявление Господне. Я знал людей, которые хранили крещенскую воду на протяжении десятилетий. Она у них не портилась. Это великое чудо, вернее – знамение. Чудо нельзя заказать, его нельзя предписать по календарю или установить какой-то дедлайн для чудес, тайм-коды поставить. Мы на Богоявление освящаем воду. Но вы же не зовете епископа, который бы подходил к скале, жезлом стучал по ней, и оттуда бил источник воды.

Отец Савва Мажуко.Фото: Facebook

То же самое с Благодатным огнем. Мне кажется, что там не высекается специально какой-то нетварный огонь из скалы, а просто зажигается от обычной лампады. Но молитвой церкви и Патриарха этот огонь освящается как святая вода.

Это таинство Священного огня является очень ценным. Я против каких-либо манипуляций. Мне кажется, нужно занять нормальную здоровую церковную позицию и честно об этом говорить. Потому что у нас последние несколько десятилетий богословием Благодатного огня занималось исключительно светское телевидение. Поэтому очень много на эту тему разного рода предрассудков и суеверий появилось.

МНОГИЕ ВСТРЕТЯТ ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО ДОМА. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?

- Весело встречайте Пасху! Вы подумайте, как много народа каждый год встречает Пасху дома! Сколько старушек, больных людей не могут выйти даже за порог дома. Поэтому они так ценят посещение храма - на костылях или на коляске приедут в церковь, помолятся, поплачут. А у нас эта возможность всегда была и будет. Эпидемия скоро закончится. И все будет по-прежнему. Только вдруг исчезнет это горячее желание опять ходить в церковь. Была возможность не ходить, а сейчас придется опять каждое воскресенье, никуда не денешься.

Белоруссия перед войной была объявлена полигоном атеизма – самой атеистической республикой. С 30-х годов в Гомеле не было ни одного храма. Люди жаждали причаститься, они жаждали Пасхи, этой радости. Они пережили этот период и научились ценить церковь, те краткие дары радости, которые у них есть. Может быть, Господь нас учит ценить то, что имеем. Переживем, ничего страшного.

Слишком много драмы вокруг всех этих разговоров. Посидите дома. Обнимитесь со своими кошками, похристосуйтесь с кактусами, с фикусами. В конце концов, у вас семья есть. Евреи Пасху совершают в семейном кругу. И ничего страшного. Спойте пасхальный канон, прочитайте Писание. И садитесь скорее за стол, чтобы гибель этих жареных куриц и поросят наделить смыслом. И всегда поблагодарите Бога за то, что у нас есть.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ БЫЛ СЛОЖНЫМ. МОЖНО СЧИТАТЬ ЭТО НАКАЗАНИЕМ ОТ БОГА?

- Мы должны благодарить за него Бога. Мне очень понравился этот пост. Долгое время мы жили в религиозном комфорте, в достатке. И вдруг возникли сложности, которые поставили по-настоящему богословские вопросы. Передается ли вирус через святое причастие? Передается ли вирус через святые иконы? И эти ответы будут находиться. Я вдруг столкнулся с тем, что даже очень воцерковленные люди, даже священники и епископы просто находятся в растерянности. Неужели я умру? Но вы же христианин, верующий человек. Вы понимаете, что мы все умрем. Все тлен.

Спасибо Богу за каждый дар, который у нас есть. Моя первая молитва утром, когда я иду умываться, так и звучит: спасибо, Господи, за водичку. Я благодарю Бога за мою кроватку, за мою подушку, за солнышко, за тепло. Это моя непрестанная молитва. Когда мы перекормлены этими дарами, когда думаешь: устал я от этого боржоми, сколько можно его пить? Пиво темное, каждый день коньяк, черная икра. Хочется чего-то настоящего. Может, ананасов в шампанском?

Пасха со сгущенкой.

Мои друзья работают в больнице, в раковом корпусе. Я вижу людей, которые просто счастливы попить водички и что-то скушать. Когда моя тетя умирала, я ее причащал, у нее были проблемы с желудком. Она уже не могла кушать. Она говорит: мне сегодня приснилась белая булочка. Она так хотела покушать. У нас эта возможность есть у каждого. Нужно помнить, что это не навсегда. Слава Богу за все! И нужно за каждый момент, за такие чудесные вещи благодарить Бога, говорить ему спасибо.

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