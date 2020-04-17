Тимур зарабатывает в пять раз больше Карины: подсчитаны финансовые итоги скандала в семье Спартака Мишулина

Эта история началась два года назад и превратилась в драматический сериал с элементами детектива. Звезда сериала «Кухня» Тимур Еремеев дал интервью, где рассказал, что является внебрачным сыном Спартака Мишулина. У народного артиста была единственная законная дочь звезда сериала «Физрук» Карина Мишулина, которая вместе с мамой (вдовой Спартака Васильевича) принялись опровергать это заявление. Сериал был долгоиграющим: стороны встречались вместе и по одиночке в студиях ток-шоу и доказывали свою правду. Серий было примерно столько же, сколько в романтическом детективе «Джигарханян – Виталина». Герои за один выпуск получали до 500 тыс. руб. Рейтинги зашкаливали, заработки росли…

Карина возмущалась: «Он обливает грязью человека, спустя 12 лет после его смерти!» И была готова принять «самозванца» если он сделает текст ДНК в определенной лаборатории у одного из самых именитых генетиков. Тимур поначалу собирался тестироваться в частной лаборатории, но потом согласился на условия Карины. Мишулина объясняла и доказывала: «В судебно-медицинской экспертизе на костюме обнаружили необходимый для анализа биологический материал. Более того, нашли папину Y-хромосому (половая хромосома, которая содержит ген, определяющий мужской пол). Y-хромосома передается по мужской линии. У отца и сына эта хромосома должна быть одинаковая. Кроме того, я сдавала кровь, и генетики подтвердили родство между мной и Спартаком Мишулиным. Генетическую экспертизу мы сделали в некоммерческом государственном учреждении в Москве. Из суда направляют именно в этот центр».

Карина с папой Спартаком Васильевичем. Фото — инстаграм.

В общем, когда на ток-шоу объявили результаты теста Тимура, которые свидетельствовали о его родстве с народным артистом, Карина не поверила. Кстати, если бы ДНК-тест был назначен судом, то после оглашения его итогов Еремеев смог бы официально называть себя сыном Спартака Васильевича. Но он не собирался менять документы и бороться за наследство. Так что результаты теста, сделанного на ток-шоу, впечатлили только миллионы зрителей. Тимур Еремеев стал любимчиком публики, благодаря зрительскому интересу к своей персоне, получил сначала одну работу на Первом канале, потом другую…

Как же отразился огромный интерес к артистам на их финансовом благополучии? Карина заявила: «Тем, кто думает, что мы боимся за свое наследство, отвечу - у нас все было записано на маму. Даже если бы он хотел претендовать на наследство, то у него ничего бы не вышло. Да мы и не олигархи. У нашей семьи обычная трехкомнатная квартира в Москве и дача в Подмосковье». Карина продолжает жить с семьей в загородном доме в Подмосковье. После ток-шоу она стала развивать социальные сети, у артистки появились коммерческие публикации, Мишулину стали чаще приглашать вести «заказники». А вот звездных ролей в кино, сериалах не случилось. Кроме того, Карина потеряла работу в театре.

Многие телезрителей нашли внешнее сходство между Тимуром и Спартаком Мишулиным. Фото — кадр Первый канал.

По самым скромным подсчетам Тимур Еремеев теперь зарабатывает раз в пять больше Карины. За это время к постоянной работе Тимура в Театре Российской армии добавились многочисленные антрепризные спектакли со звездными коллегами – Еремеев стал просто нарасхват. Смог сделать давно запланированный ремонт в квартире, наверняка, и много других приятных и нужных дел, покупок. А в марте он сменил Дмитрия Шепелева в роли ведущего рейтингового проекта «На самом деле». По подсчетам экспертов, когда есть гастроли, спектакли в Москве, с учетом ежедневных эфиров на ТВ Еремеев может зарабатывать не менее 3 миллионов рублей в месяц.

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