Коронавирус в Москве, последние новости на 17 апреля 2020: Заболевших впервые за неделю стало меньше, но с ОРВИ теперь - на 14-дневный карантин

17 Апр 2020 2020-04-16T21:29:12+03:00

С начала эпидемии в Москве уже более 16 тысяч коронавирусных больных, а выздоровевших - 1394 Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В столице впервые за последнюю неделю случилось резкое снижение числа заболевших в течение суток. Последние данные Оперативного штаба Москвы по коронавирусу: 1370 подтвержденных тестов COVID-2019 за 24 часа. А днем ранее было на 400 больше - 1774. Впрочем, заболевших пока все равно больше, чем выздоровевших. С начала эпидемии в Москве уже более 16 тысяч коронавирусных больных, а выздоровевших - 1394.

А Москве - нововведение. Теперь в режим полнейшей самоизоляции на 14 дней обязаны уйти все заболевшие ОРВИ. (Раньше такое было только в случае с подтвержденным диагнозом коронавируса, или если человек общался с зараженным). Как рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова, за состоянием здоровья таких пациентов будет в ежедневном режиме следить телемедицина.

После столпотворения, которое случилось на входе многих станций метро в первый день работы системы цифровых пропусков, процесс наконец-то наладился. По крайней мере, очередей в тоннелях больше нет. Проверки пропусков, как выяснилось, теперь выборочные (сами пропуска обещают привязать к карте «Тройка»), а таксисты, которые обязаны проверять у пассажиров наличие QR-кода, тоже ведут себя довольно странно. Подробности можно почитать в репортаже корреспондентов «КП» Андрея Абрамова и Павла Клокова.

Кстати, в столице сначала аннулировали, а потом восстановили сразу 220 тысяч цифровых пропусков, выданных предпринимателям. Выяснилось, что система допустила техническую ошибку, запутавшись в человеческих ИНН. Тем временем, на дорогах ловят «штрафников» - выезжающих без пропуска. Так, гаишники на МКАД остановили машину, за рулем которой находился 32-летний приезжий из Таджикистана. Цифрового пропуска у мужчины не оказалось. Это - административный штраф. Однако гость столицы попытался уговорить сотрудников полиции не выписывать протокол и протянул паспорт, в который заложил три тысячные купюры. «Это на чай. От души!» - пояснил мигрант. Теперь, правда, помимо административки будет ему и уголовное дело.

Напомним, выходить из дома без пропусков можно только в четырех случаях: для визита в ближайший продуктовый, аптеку, для того, чтоб вынести мусор или выгулять собаку. Комитет ветеринарии Москвы сделал информационную памятку, собрав самые популярные вопросы, с которыми последние недели звонят москвичи - владельцы собак и кошек. Например, вы знали, какие меры предосторожности нужно соблюдать при выгуле своего песика?

ИСТОЧНИК KP.RU