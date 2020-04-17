Священник развеял мифы о Благодатном огне: Его зажигают от лампады. Он обжигает тело и не связан с Концом света

В эту субботу верующие будут ждать схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня. В Иерусалимский Патриарх зайдет в кувуклию, а потом вынесет оттуда сноп горящих свячей. Сходят слухи, что они самовоспламеняются. Мифов тут гуляет много. Например, некоторые думают, что если Благодатный огонь не сойдет — наступит конец света. А как все на самом деле?

Об этом «КП» поговорила с преподавателем библейской археологии, священником Александром Тимофеевым.

КАК ПОЛУЧАЮТ ОГОНЬ?

Отец Александр:

- Я считаю таким образом. Регулярно это происходит - именно обычный чин возжжения лампады. Есть молитва об освящении огня. Она опубликована даже в русском переводе. Там говорится об освящении огня, точно так же, как освящается, допустим, вода на Богоявление, или масло, елей освящается для таинства соборования. То есть освящается молитвой просьбой о сошествии благодати Духа Святого.

Были случаи самостоятельного возжжения лампады и схождения и зафиксированы. Свидетельства такие есть. Но это не значит, что это механически повторяется каждый раз, как будто Господь в одно и то же время подает чего-то. Есть интервью одного из иерархов иерусалимских, где он так и говорит об этом прямо. Он непосредственно участвовал в этом неоднократно. Есть и были чудеса такого схождения, они зафиксированы.

Встреча Благодатного огня в московском аэропорту Внуково.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда прямой вопрос задаешь Иерусалимскому Патриарху или иерархам Иерусалимской церкви, которые об этом знают, они свидетелями являются непосредственно, они отвечают: нет, мы зажигаем огонь от лампады. Он заходит туда, там уже лампада горит. Она не гасится на Гробе Господнем никогда. Поэтому не надо распространять слухи, что у него забирают зажигалку и так далее. Ему не нужна зажигалка. Там уже лампада стоит. Священник берет потом свечи и раздает.

ОГОНЬ НЕ ЖЖЕТСЯ?

Отец Александр:

- Говорят, что этот огонь не жжется. Те, кто были в Иерусалиме говорят: жжется, еще как. Просто когда быстро проносишь – не жжется. Хватит эти слухи распространять. Я тоже могу сказать, что он жжется. Народу нравится, что такое чудо происходит. Вот и поддерживается один за другим ложный слух.

Для кого-то Благодатный огонь - повод для селфи.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕСЛИ ОГОНЬ НЕ СОЙДЕТ — СЛУЧИТСЯ КОНЕЦ СВЕТА. ЭТО ТАК?

Отец Александр:

- А это где-то в Евангелии сказано? Или, может, в «Апокалипсисе» Иоанна Богослова, или у апостола Павла? Там вообще что-то про Благодатный огонь говорится? Хоть где-то? Может, у Иоанна Златоуста? Может, у Василия Великого что-то об этом говорится? У Григория Богослова? Откуда это предание возникло? Оно очень позднее. Оно возникло на основании чуда, оно фиксируется не раньше времен крестоносцев, когда они были в Иерусалиме. А до этого паломники просто говорят о древнем обряде – возжжении огня, выносе лампады.

У нас и сейчас совершенно симметричный обряд – выход на вечерню во время пения… со свечами. Древняя традиция возжжения лампады. И паломничество Даниила тоже говорит об обычном возжжении лампады. Он Благодатный, потому что на Гробе Господнем. Это место соответствует. Но не потому, что он сам по себе сошел. А многочисленные устные предания о том, что сам сошел, они, очевидно, основаны на том, что были такие чудеса. Мы не можем отрицать сам факт того, что это было несколько раз, если у нас есть об этом свидетельства. Но это не значит, что это каждый раз механически в одно и то же время повторяется.

У нас даже есть большое исследование профессора Петербургской академии Успенского, давно уже покойного. Еще при советской власти, после войны он сделал обширный доклад по этому поводу. Анализ литургического предания. Он показывает, что нет ничего такого в древних источниках. А народ верит, давайте будем потакать народным вкусам… И все такие: ну все, сошел, значит, антихрист в этом году не придет. Ну нельзя так...

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