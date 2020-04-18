Схождение Благодатного огня 18 апреля 2020 года: прямая онлайн-трансляция из Иерусалима

Схождение Благодатного огня 18 апреля 2020 года в преддверии светлого праздника Пасхи ожидают миллионы верующих по всему миру. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию из Иерусалима.

Чудо схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня каждый год происходит накануне главного христианского праздника Светлое Христово Воскресение, которое в этом году православными отмечается 19 апреля. И обычно, чтобы его увидеть, в Иерусалим к этому дню приезжают сотни тысяч паломников из разных стран мира, еще миллионы людей следят за этим чудом по телевизору. А потом лампады с Небесным огнем развозят в разные уголки нашей планеты, в том числе и в Россию.

Однако в этом году Храм Гроба Господня в Иерусалиме, как и большинство храмов по всему миру, закрыт на карантин из-за коронавируса, поэтому тысяч верующих там не будет, а праздничные пасхальные службы пройдут в режиме видеотрансляции.