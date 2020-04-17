2020-04-17T13:21:03+03:00
Экономика

Глава ЦБ ответила, надо ли раздать россиянам безвозмездно по 10 - 20 тысяч рублей

По словам Набиуллиной, элементы социальной поддержки нужны, но разбрасывать деньги с вертолета власти не считают нужным
Евгений БЕЛЯКОВ
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Группа российских экономистов предложила выплатить работникам пострадавших от коронавируса отраслей по 10-20 тысяч рублей.Группа российских экономистов предложила выплатить работникам пострадавших от коронавируса отраслей по 10-20 тысяч рублей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина провела очередную онлайн пресс-конференцию. И, в частности, ответила на вопрос «Комсомольской правды» о том, стоит ли выдать россиянам по 10 - 20 тысяч рублей. Недавно такой рецепт по борьбе с кризисом предложила группа российских экономистов. По их оценкам, деньги можно было бы выдать всем гражданам, которые работают в пострадавших отраслях и заработали за прошлый год меньше миллиона рублей.

- Адресная прямая поддержка граждан - это одна из мер, которая может использоваться в нынешней ситуации. Правительство уже применяет такие меры, выплачивая повышенные пособия по безработице, выдавая субсидии и беспроцентные кредиты на выплаты зарплаты работодателям. Но это все находится в компетенции правительства и бюджетных решений, - пояснила Эльвира Набиуллина.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина.Фото: Михаил ФРОЛОВ

По ее словам, нужны именно адресные выплаты. То есть, тем, кто действительно пострадал, а не всем подряд.

- Иногда эксперты обсуждают так называемые «вертолетные выплаты» (от английского выражения helicopter money, что означает раздачу денег всем подряд. - Ред.). Но они как правило используются в тех странах, где исчерпаны возможности для стандартных мер поддержки экономики, - пояснила глава ЦБ.

Другими словами, «вертолетные деньги» обычно применяются в развитых странах. Там, где ставки по кредитам уже нулевые, а кризис может привести к дефляции. Это для экономики еще хуже, чем рост цен. Поэтому раздача денег в случае США или Германии - это еще и способ бороться с этим негативным фактором.

В России же есть опасность, что дополнительные деньги в экономике приведут к резкому росту цен. Тем более что инфляция уже начала разгоняться. ЦБ поможет экономике другим способом. Эльвира Набиуллина дала понять, что на ближайшем заседании совета директоров ЦБ может принять решение снизить ключевую ставку и тем самым понизить ставки по кредитам в коммерческих банках.

Но, во-первых, кто будет брать кредиты в кризис, даже по более низким ставкам? И во-вторых, «вертолетные деньги» хороши тем, что исключают всяческую бюрократию. Получить официальную социальную поддержку в России всегда было сложно, а сейчас еще сложнее. Тем более что рассчитывать на пособие по безработице не могут те люди, которые получали зарплаты в конвертах. Здесь правительству, видимо, нужно будет находить баланс между экономической целесообразностью и социальной напряженностью. И как можно быстрее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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