Эксперты: россияне еще больше подсядут на «микрокредитную иглу»

Россияне все чаще будут обращаться за микрозаймами. Такой вывод сделали аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» в результате исследования по данным за 2019 год, в котором участвовала 71 микрофинансовая организация.

По итогам года общая задолженность перед МФО составляла 412 млрд рублей, что на четверть больше, чем в 2018-м. Да, законодательство в отношении микрозаймов ужесточили, но параллельно с этим из-за падения доходов люди начали больше нуждаться в небольших кредитах. К тому же деньги стало брать удобнее и проще, к примеру, оформить и получить займ можно онлайн.

Что будет твориться в 2020-м? Из-за пандемии COVID-19 и банков-перестраховщиков, в «Эксперт РА» предвещают еще больший наплыв клиентов в МФО.

- На рост рынка МФО в 2020 году могут повлиять обострение ситуации с пандемией COVID-19 и связанное с этим увеличение количества временно безработного населения, которому экстренно потребуются заемные средства на текущие расходы, - говорится в исследовании.

По прогнозам экспертов, из-за того, банки будут все чаще отказывать в потребительских кредитах, люди активнее пойдут в МФО за микрозаймами более 30 тысяч рублей на срок больше месяца.

Эксперты привели данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) о том, что в 2019 году банки одобрили 37% заявок на различные кредиты. Это минимум, в сравнении с 2018-м (41% одобрений) и 2017-м (44% одобрений). Ситуация с коронавирусом еще больше усугубит картину 2020 года.

А в это время аналитики ожидают, что из-за ускорения снижения доходов населения и роста безработицы условия выдачи займов ужесточат и МФО. Отказов в выдаче микрозаймов будет больше и у них.

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