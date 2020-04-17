Нужно ли кипятить маски, чтобы убить коронавирус

Новый коронавирус способен достаточно долгое время быть активным при воздействии высоких температур. Исследователи французского Университета Прованса выяснили, что он полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. Их выводы опубликованы на ресурсе bioRxiv, выпускающем научные материалы

Для начала ученые взяли клетки почек африканской зеленой обезьяны, зараженные штаммом коронавируса, полученным от пациента из Германии. Исследователи решили проводить эксперимент в лабораторных условиях, но в том числе имитируя и реальную среду. Клетки почек помещали в две пробирки: одну с чистой средой, другую - с белками животного происхождения.

После нагрева до 60 градусов в течение часа штаммы вируса в чистой среде оказались полностью дезактивированы, однако в нестерильных образцах некоторые из них сохранились. Исследователи предположили, что стандартного протокола дезактивации, который используется при работе с вирусами в лаборатории, может быть достаточно для уничтожения образцов с низкой вирусной нагрузкой, однако для образцов с высоким содержанием вируса этого может не хватить. Полностью обезвредить, остановить размножение коронавируса удалось после нагрева до 92 градусов в течение 15 минут.

Как это открытие отразится на нашей жизни? Ведь раньше считалось, что многоразовые маски можно обеззаразить, стирая их при температуре 60 – 70 градусов. А теперь, получается, этого мало, и нужно кипятить? «КП» спросила у доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова, кандидата медицинских наук Ивана Коновалова:

- Это исследование никак не изменяет правил личной санитарной гигиены и правил обработки предметов обихода, как не изменяет и правил мытья рук. Согласитесь, и прежние правила гигиены не означали, что руки надо мыть при 60-ти градусах, например. У этого исследования есть определенная научная ценность, поскольку ученые сейчас исследуют физико-химические свойства вируса. Но с точки зрения практической медицины, профилактики и уж тем более с точки зрения быта и жизни людей, - эта информация на данный момент ничего не меняет.

Каждый из вирусов обладает своими физико-химическими свойствами и они все очень сильно различаются. Поэтому нельзя говорить о том, более ли устойчив к температурным воздействиям этот вирус, или менее устойчив, поскольку мы говорим только про часть условий, про температуру и воду. Существует миллион других факторов, начиная от воздействия спирта, влажности, температуры окружающей среды, скорости ветра и прочих факторов, которые непосредственно влияют на распространение вируса. Да, каждый инфекционный агент, и вирусный, и бактериальный, и грибковый, имеют свой набор физико-химических свойств. Так как мы имеем дело с новым коронавирусом, новым штаммом SARS-CoV-2, соответственно, исследователи изучают и разные аспекты его свойств крайне тщательно.

Не успокоившись на этом, мы задали аналогичные вопросы Николаю Крючкову - иммунологу, кандидату медицинских наук:

- Тканевые маски не защищают сами по себе человека от инфицирования, это важно понимать. Есть научные статьи и исследования, которые показывают, что они снижают риск заразить других людей, в случае, если человек дышит или покашливает, или даже чихает и он находится в тканевой маске, - то разлет частиц уменьшается. Как мы знаем, при сильном чихании мелкие частицы могут разлетаться вплоть до 8 метров. Не ясно, долетит ли на 8 метров доза вируса, достаточная для инфицирования, но понятно, что на 3 - 4 метра достаточно крупные частицы долетают. Если же использовать тканевые маски, то частицы так далеко не улетят. Соответственно снижается риск заразить других людей.

Также важно понимать, что ни одна из многоразовых тканевых масок не является медицинским изделием, а медицинские одноразовые маски нельзя использовать повторно, нельзя стирать, нельзя кипятить.

Как стирать тканевые маски? Действительно известно, что только высокие температуры, губительно воздействуют на коронавирусные частицы. Какие именно температуры, сказать сложно. Скорее всего, от 60 – 70 градусов по Цельсию и выше. В данном случае ученые определили, что наиболее эффективная температура, это 92 градуса и время – 15 минут. Но не надо забывать, что это исследование статистическое, выборочное. Поэтому, скорее всего обработка при 70 – 80 и 90 градусов – тоже работает. Значит, когда вы стираете маски, их нужно стирать при как можно более высоковой температуре, насколько это вам доступно.

Как долго? Думаю, что при действительно высокой температуре 10 – 15 – 20 минут будет достаточно. Смысл в том, что такая высокая температура эффективно денатурирует белки вируса, то, из чего состоит его внешняя оболочка. А когда белки денатурированы, то есть изменили свою структуру, вирус уже не может инфицировать. Поэтому, с моей точки зрения, не надо зацикливаться именно на цифре 90 градусов. Это может быть и 80 градусов, и 75 градусов, но как можно выше. И опять-таки подчеркну: это нужно для того, в первую очередь, чтобы не заразить других людей.

Кстати, во многих рекомендациях был совет не только стирать маски при высокой температуре, но и либо сушить их в электрических сушилках, либо проглаживать раскаленным утюгом. Да, вряд ли кто-то будет 15 минут наяривать утюгом крохотный прямоугольник ткани, но ведь и температура подошвы утюга значительно выше 92 градусов, так что время нужного воздействия сильно сокращается. Так что если вы очень боитесь заражения, гладьте. Лишним не будет.

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