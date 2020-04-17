Неуправляемые банкротства и брошенные дома: коммунальщики грозят коллапсом из-за неплатежей

Предприятия ЖКХ выстроились в очередь к правительству с протянутой рукой. Первыми «караул» закричали мусорщики. В некоторых регионах операторы, ответственные за вывоз и утилизацию отходов, пригрозили мусорным коллапсом из-за нехватки денег. Мол, мусора из-за того, что все сидят в самоизоляции по домам, прибавилось, а поступления платежей резко сократились. Следом по той же причине пообещали остановить работу водоканалы. Грозят банкротствами управляющие компании, обслуживающие дома. На очереди — энергетики, которые жалуются на неплатежи по всей цепочке… Пугают — или дело и правда пахнет керосином? Точнее, керосиновой лампой, поскольку в один не очень прекрасный карантинный день цивилизованные коммунальные услуги отключат?

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

Главная проблема, на которую ссылаются все коммунальщики, - на плату за ЖКХ и граждане, и организации «забивают» в первую очередь. Тем более, что гражданам законодательно дали возможность до конца года не опасаться в этом случае штрафных санкций. С другими-то обязательными платежами так не поступишь: у банков надо просить кредитные каникулы — и еще не факт, что их дадут. А у коммунальщиков ничего специально просить не надо — пени за неуплату в связи с пандемией нельзя начислять по умолчанию.

По оценке Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, платежи граждан за воду в апреле-мае снизятся вдвое. Это еще оптимистичный прогноз. В ассоциации «Национальный жилищный конгресс», которая объединяет управляющие компании, ожидают, что в целом собираемость платежей за ЖКХ за апрель будет не более 30-35%.

Если у граждан серьезные неплатежи только начинаются и прогнозируются, то с предприятиями — дела похуже. Многие, уйдя на «коронавирусные каникулы» в связи с введенными ограничениями, перестали вносить какие бы то ни было платежи, поскольку не с чего.

Нынешняя ситуация может привести к череде неуправляемых банкротств — жалуются в обращении в правительство уже энергетики. И пугают «негативными последствиями для устойчивого и надежного энергоснабжения потребителей», включая не только граждан, но и газовую, угольную, металлургическую, машиностроительную отрасль.

БИТВА ВОКРУГ ХЛОРКИ

Если водоканалы и энергетики пока обещают глобальный коллапс в некоторой перспективе, то управляющие компании грозятся проблемой очень конкретной, касающейся каждого и напрямую связанной с коронавирусом. А именно — не проводить дезинфекцию подъездов в рекомендованных Роспотребнадзором объемах, поскольку никто на эти работы не дает денег.

Тут вообще все очень запутано.

- По Жилищному кодексу, все расходы на содержание общего имущества многоквартирного дома должны нести собственники квартир в этом доме, - комментирует ситуацию Светлана Разворотнева, исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль». - Санобработка, формально говоря, именно такой расход. Но ни в одном доме собственники решения об увеличении расходов на дезинфекцию мест общего пользования не принимали.

Ну да, можно представить себе радость жильцов, когда им объявят, что из-за коронавируса у них вырастет плата за обслуживание и содержание дома- в связи с необходимостью ежедневной дезинфекции (общие расходы на нее в расчете на девятиэтажку - 25 тысяч рублей в день, или 750 тысяч рублей в месяц). И можно представить, с какой готовностью и скоростью они побегут все это оплачивать.

В общем, управляющие компании тоже грозят банкротствами. И не только в связи с увеличившимися расходами на дезрастворы и защитные средства для сотрудников. В ряде случаев именно управляющие компании выставляют счета за ЖКХ жильцам, а потом из собранных денег расплачиваются с поставщиками воды и газа. А если деньги не собираются, то и расплачиваться нечем. Тем более что банки начали отказывать «управляшкам» в кредитах — отрасль перестала считаться платежеспособной.

- Могут появиться брошенные дома, поскольку в нынешней ситуации вряд ли появится много желающих бороться за возможность их обслуживать, - беспокоится Светлана Разворотнева. - А это значит, что там не будут, например, проводиться осмотры общедомового газового оборудования, обслуживание лифтов, подготовка систем отопления к зиме.

Управляющие компании грозят банкротствами. И не только в связи с расходами на дезрастворы и защитные средства для сотрудников.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА — ЖДИТЕ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЗА ДОЛГИ

- Государство в любом случае столкнется с проблемой, когда ему придется возмещать недополученные от граждан средства по оплате услуг ЖКХ, чтобы коммунальщики могли обеспечить бесперебойную поставку ресурсов. Тут есть два пути - либо возмещать напрямую поставщикам, либо предоставлять дополнительные субсидии гражданам. Скорее всего, оптимальным будет совмещение этих двух путей, - считает директор «Организации народного контроля» Наталья Чернышева. - Причем целесообразно оказывать поставщикам адресную помощь, поскольку иногда ресурсники могут сгустить краски, с тем, чтобы с выгодой для себя воспользоваться положением.

Эксперты предупреждают, что у нынешней ситуации есть и другая сторона. Да, до 1 января 2021 года штрафовать граждан за неоплату ЖКХ не будут. Но долги-то не спишут. И если они на 1 января так и не будут оплачены, никто не запрещает уж тогда начислить пени на всю накопившуюся немалую сумму долга сполна.

- Люди могут попасть в начале 2021 года в очень сложную ситуацию и столкнуться с отключением услуг за неуплату, - предупреждает Наталья Чернышова. - Гораздо целесообразнее было бы уже сейчас предоставить плательщикам дополнительные субсидии, чтобы долги не накапливались, хотя бы в размере 50%.

ОФИЦИАЛЬНО

«Минстрой направил в Правительство Российской Федерации ряд предложений по дополнительным мерам поддержки предприятий жилищно-коммунального хозяйства, включая меры налоговой и кредитной поддержки. Министерство запросило информацию по оценке размера дефицита средств на проведение всех необходимых мероприятий. Речь идет о дефиците, обусловленном снижением платежной дисциплины в апреле и мае 2020 года», - говорится в сообщении, которое прислала пресс-служба ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Банкротов не выселят из квартир, а коллекторам запретили выбивать долги при личной встрече

Центробанк опубликовал дополнительные меры по защите граждан в период коронакризиса (подробности)