Банкротов не выселят из квартир, а коллекторам запретили выбивать долги при личной встрече

На этот раз в списке пять пунктов. В основном они касаются заемщиков, попавших в трудную ситуацию. Это не обязательства, а рекомендации ЦБ, но, по словам экспертов, банки обычно прислушиваются к мнению регулятора, чтобы избежать возможных санкций.

«Банк России считает важным расширить возможности кредитных организаций по реструктуризации кредитов населению, предоставлению гражданам новых кредитов, в частности ипотеки. При этом необходимо максимально ограничить очное взаимодействие граждан с финансовыми организациями», - говорится в сообщении Центробанка.

1. Коллекторы лично не придут

ЦБ рекомендовал всем кредиторам не проводить очные встречи с горе-заемщиками, которые не платят по долгам. Другими словами, лично ездить к ним для взыскания просроченной задолженности коллекторы не смогут. По крайней мере, пока действуют ограничительные меры на передвижение. Но они, как и прежде, могут воздействовать на должника удаленно - по телефону и электронной почте.

2. Банкротов не выселят из квартир

Банк России рекомендовал всем кредиторам (включая банки, МФО и КПК) до 30 сентября 2020 года повременить с выселением проштрафившихся должников из жилых помещений, на которые уже было обращено взыскание. Другими словами, горе-заемщикам будет где жить во время карантина. Напомним, отнять жилье банк может в том случае, если оно было залогом по кредиту (например, при ипотеке). При этом не важно, единственное это жилье или нет.

3. Кредитная история не испортится

По словам Набиуллиной, больше полумиллиона человек уже обратились в банки с просьбой о реструктуризации кредитов. Это связано с падением доходов во многих отраслях. В связи с этим ЦБ рекомендовал банкам не передавать сведения об этом в бюро кредитных историй (БКИ). Обычно при реструктуризации займов банки снижали кредитный рейтинг заемщика. И это портило его кредитную историю. Ведь если он столкнулся с трудностями, значит есть риск, что это повторится в будущем. ЦБ дал банкам право не ухудшать кредитный рейтинг заемщика, а это значит, что они не будут отчислять дополнительных денег в резервы. То есть им теперь будет выгоднее идти навстречу заемщикам, а не отказывать им в реструктуризации.

4. Ставки по ипотеке снизятся

ЦБ решил повысить доступность жилищных займов и снизил коэффициенты риска для ипотечных кредитов. То есть теперь менее рискованными будут считаться кредиты, в которых ниже первоначальный взнос и выше отношение ежемесячного платежа к доходам заемщика. Это снижает отчисления банков в резервы и повышает их возможности для снижения ставок и привлечения дополнительных клиентов.

5. Срок действия карты не истечет

Некоторые россияне столкнулись с тем, что срок действия их банковской карты уже истек или истекает, а чтобы перевыпустить ее, нужно идти в отделение банка. ЦБ рекомендовал банкам не блокировать те карты, у которых кончился срок действия. А вместо этого автоматически продлить его до 1 июля, чтобы граждане могли пользоваться ими в магазинах и в интернете.

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