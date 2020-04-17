Социолог Дмитрий Рогозин: Не надо людям в кризис «сбрасывать деньги с вертолета». Пропьют!

НАСТОЯЩИЕ НУЖДАЮЩИЕСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ НЕ ИДУТ

- Вы недавно рискнули заявить непопулярную в народе вещь. Цитирую: «Раздача денег населению — только умножает бедность, это антигуманно».

- Да, не зря в народе говорят - дайте удочку человеку, который хочет есть. Рыбу давать нельзя, он быстро съест и опять будет голодным.

- Презираемая в России поговорка, она выдает либерала…

- Ничего плохого в либерализме не вижу. А к поговорке люди относятся правильно. Глупо, подчас преступно критиковать тех, кто просит денег и жалуется на жизнь. Это форма выживания в нашей стране. Если не попросишь, ногами не потопаешь к бюрократам, головой не подумаешь, как оформить бумаги, то и денег не получишь. Глупо говорить людям - не жалуйтесь на жизнь, не просите денег. Но такие жалобы и прошения не решают проблему бедности. Остается открытым вопрос – как спасти людей от нищеты?

- Очень просто. Дать деньги нуждающимся. Разве нет?

- Раздача денег у нас, как и во многих странах, происходит по заявительному принципу, подтвержденному документами. Человек идет к чиновнику, говорит, что беден, собирает справки. Но проводя исследования, мы с коллегами обнаружили – по-настоящему нуждающиеся люди в трудной жизненной ситуации за помощью не идут. Они либо не знают – куда идти, либо у них нет документов, либо им не позволяет гордость. Я общался со стариками, которые говорили – лучше я помру, чем буду у кого-то просить. Но я видел и людей, которые именно так зарабатывают. Они покупают инвалидность и получают пенсии. И я не могу их осуждать, поскольку среди них настоящих дельцов и воротил единицы, а отчаявшихся людей – тысячи.

Но такая система помощи приводит к обратному результату - народная смекалка применяется не в экономике производства и торговли, а в экономике распределения. То есть, люди, которые могли бы подумать - как открыть, например, пекарню, вместо этого соображают - как обмануть несчастное государство. Пример. Стою во дворе небольшого городка и слышу разговор двух женщин. Одна: «Мне тут недавно сосед говорит: приходи ко мне убираться, я тебе буду платить 200 рублей в час. Что он меня, идиот, за прислугу держит?! – возмущается. - Да, я лучше подохну, чем к нему пойду убираться!» Хотя работа по уборке нисколько не хуже, чем интеллектуальная. Почему мы начинаем стыдиться трудовым заработком, а вот прийти к государству и просить, умолять или ругаться, - становится нормальным?

- Почему?

- Потому что деньги можно получить просто так.

ЦЕЛЫЕ РЕГИОНЫ ЖИВУТ НА ВЫПРАШИВАНИИ ПОДАЧЕК

- Но сейчас, во время эпидемии, полстраны кричит правительству – деньги дай!

- Когда никто не знает, что будет через месяц, конечно, вокруг истерика. Кричат, что правительство хочет вытащить последнее у людей, что у государства огромная казна, но поддерживает оно только богатых, чиновников и их друзей, родственников... И тут проблема «рыба или удочка» обостряется. При большой раздаче денег – как проверить, тем ли дали? Поэтому мы видим целые регионы, которые специализируются на получении денежных дотаций, социальных льгот.

- Что за регионы?

- Это, прежде всего, Северный Кавказ и некоторые другие национальные республики. Там аккумулируется много денег. Я не говорю - давайте их осуждать… Но стоит задуматься, а почему это происходит? Почему у нас перераспределение помощи часто несправедливо? А все из-за принципа - увидел бедного, дай ему денег.

- Но Америка, Европа, Япония так и делают. Трамп собрался «сбрасывать доллары с вертолетов».

- Я не говорю о ситуации чрезвычайного положения. Гуманитарную помощь критиковать бессмысленно… Хотя, по моему мнению, государству следует развернуть сеть общественных работ, чтобы нуждающиеся люди могли заработать пусть даже низкоквалифицированным трудом. Людям нужно дать саму возможность трудиться. Это очень важно!

- То есть вместо того, чтобы просто подарить человеку, к примеру, 10 тысяч рублей, лучше дать шанс ему заработать?

- Да, чтобы это был заработок, а не милостыня.

Другое дело, среди бедных людей много немощных, которые физически не могут работать. Тогда вновь не раздача им денег, а создание целой отрасли заботы, реального ухода за такими людьми, формирование соседского сообщества – вот в это надо инвестировать деньги. В конечном итоге, бедным нужны не деньги, а пища, жилье и друзья.

И это будет лучше для самого человека.

- Но у наших людей уже выработан универсальный ответ: «Не учите меня жить, лучше помогите материально».

- Социологи провели уже много исследований на эту тему. Изучалась реальная продовольственная корзина – ежедневный рацион. И как правило, если человек получал деньги без какой-либо работы, в корзине увеличивалась доля алкоголя. Поэтому задача государства - не просто дать людям денег, а сделать здоровым его распорядок дня. Дать почувствовать человеку его полноценность. Мне попадались случаи, когда через специальные фирмы женщины обналичивали маткапитал и просто пропивали его, не зная, как еще поступить с деньгами. Их образ жизни, не подразумевающий какую-либо работу, подталкивает тратить деньги именно так.

ВПЕРВЫЕ ВЛАСТЬ - НЕ ВЕРТИКАЛЬ, А ЛИБЕРАЛЬНАЯ МАШИНА

- Есть еще и такое мнение - государство сейчас не объявляет режим Чрезвычайной ситуации в связи с вирусом потому, что цинично не желает платить пострадавшим.

- Жесткие меры по самоизоляции у нас предприняты до того, как начался резкий рост заболевших коронавирусом. И в этой ситуации вводить Чрезвычайное положение, на мой взгляд, странно. Не было у нас патовой ситуации как в Италии. Ваши обвинения больше напоминают критиканство, нежели желание пойти на диалог с государством, которое само находится в сложнейшей ситуации.

- То есть, когда бизнес обязали платить зарплату своим сотрудникам, при этом многим запретив работать – это критиканство? Я только что приехал из Саратовской области, где местные бизнесмены уверены - их кинуло государство. Оно, по их мнению, своими «бесплатными» запретами оставляет людей без работы и денег, перекладывая ответственность на бизнес.

- Но с момента введения самоизоляции прошло не так много времени. И крики «нас бросили» идут из-за всенародной оглядки наверх. А власть показывает нам, что может работать не только как вертикаль, но и как либеральная машина, позволяющая людям принимать решение самостоятельно.

Мы, может быть, впервые видим, что дан реальный шанс региональной и муниципальной власти проявить себя, как организатора борьбы с ЧП.

Мне совсем не хочется выступать адвокатом власти. Но в ситуации, когда вокруг шторм внутреннего стихийного протеста – «Вы виноваты, скажите нам, как жить!» – надо остановиться и понять - мы перед лицом общей опасности. Она одинакова и для богатых, и для бедных. Нам нужно объединиться и самим думать — как жить. Переосмыслить наши отношения с властью.

Вы говорите: «Предприниматели кричат - государство нам связало руки». Тогда возникает встречный вопрос – а действительно ли это так? Я ходил сейчас в продуктовый магазин, зашел в торговый центр, там открыты павильоны мобильной связи. Значит, предприниматели и власть как-то договорились. То есть власть и бизнес могут войти в диалог без ожиданий, что кто-то за тебя все решит и оплатит.

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