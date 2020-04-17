Бойкот в день рожденья: в Сети заметили, что Гузеева и Сябитова не поздравили Василису Володину

Популярное телешоу "Давай поженимся" вот уже несколько дней снимают без Василисы Володиной. Астролог, к прогнозам которой зрители прислушивались годами, решила пересидеть дома неспокойные времена пандемии, пока Лариса Гузеева и Роза Сябитова продолжают ходить на работу. И хотя речь о смене ведущей не идет, поклонники все равно заметили, как охладели отношения между некогда дружными коллегами.

- Василиса решила для себя, что ее жизнь и жизнь ее близких дороже. Она, наверное, молодец. А мы - дураки. Но нас так учили, мы должны быть на передовой, должны развлекать людей, - высказалась Гузеева в личном блоге, добавив, что ходит на работу не из-за денег: - Я себе уже давно все заработала.

Вслед за этим телеведущая словно в шутку предложила свахе Розе Сябитовой вести проект вдвоем, а зрители подкинули свой вариант: не пора ли Володину сменить на другого достойного специалиста - Тамару Глоба? Однако, самым большим разочарованием для поклонников Василисы Володиной стало отсутствие поздравлений от соведущих в день рождения астролога. Как заметили бдительные пользователи соцсетей, 16 апреля, когда Василиса отмечала 46-летие, добрых слов от коллег в Инстаграме так и не прозвучало. А ведь в эпоху соцсетей, когда "не запостил - значит, не было", это может означать окончательный разрыв отношений...

Лариса Гузеева и Роза Сябитова продолжают ходить на работуФото: Анатолий ЖДАНОВ

- С праздником вас, дорогая Василиса, всех благ! Жаль только, не видно поздравлений от ваших коллег, - пишут обеспокоенные комментаторы. - Да и передача без сплошной базар...

- Да, знаю, что программа уже не та, но что поделать. Я выйду, как только снимут карантин, - отвечает астролог.

Между тем, нашлись среди подписчиков Володиной и те, для кого ее присутствие в шоу роли не играет.

- Гузеева на месте, а значит, передача удалась! - позволил себе неосторожное замечание один из подписчиков.

- Да, и у нее есть свой Инстаграм, если что, - поставила комментатора на место Василиса Володина, давая понять, что не собирается петь дифирамбы коллеге.

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