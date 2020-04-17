Швеция не защищается от коронавируса. А он и не слишком атакует

Мы уже сообщали, что в борьбе с коронавирусом правительство Швеции решило не вводить жесткие ограничительные меры, дабы у граждан как можно быстрее выработался коллективный иммунитет. Как следствие, в стране по-прежнему работают магазины, кафе и рестораны, люди гуляют в парках, дети ходят в детские сады.

«ЗАБОЛЕЕТ МНОГО ЛЮДЕЙ»

Общество согласилось с перспективой, что к началу лета положительный анализ на COVID-19 может быть зафиксирован у двух третей населения. А премьер-министр Стефан Лёвен в своем телеобращении прямо предупредил, что «заболеет много людей, и многим придется попрощаться со своими близкими».

На 17 апреля в Швеции было выявлено 13216 заражённых вирусом. Это 20-е место в мире (12-е в Европе). Но по числу погибших от напасти страна занимает 13-е место в мире (1400 человек).

Неделю назад мы говорили о ситуации в королевстве с жительницей Стокгольма - художницей и ювелиром Катериной Сисфонтес. Она была настроена оптимистично. Но сегодня «КП» снова связалась с Катериной, и оказалось, что за эти дни она тоже подхватила заразу.

Сегодня «КП» снова связалась с КатеринойФото: Личный архив

В БОЛЬНИЦУ НЕ ВЗЯЛИ

- Как вы поняли, что заразились?

- Все началось с ужасной слабости. Появился кашель, очень навязчивый, сухой, поверхностный. А затем полностью пропал аппетит. Я позвонила в больницу и попросила провести тест. На что мне сказали, что они не тестируют, но будут готовы госпитализировать меня, как только почувствую, что не могу дышать.

- Сразу на ИВЛ?

- Наверное. После этого у меня температура за час поднялась с 37 градусов до 39. Я снова позвонила в больницу и спросила, могу ли приехать. На что мне ответили, что приехать-то я могу, но мне придется долго сидеть в очереди и скорее всего меня так и не примут, потому что у меня нет проблем с дыханием.

- Вы остались дома, сели на карантин?

- Разумеется. Вот уже неделю я не покидаю своей комнаты. В туалет выхожу только в маске и перчатках. И к близким стараюсь не приближаться.

Катерина нарисовала свою болезнь

СПАСИБО ДРУЗЬЯМ И БЛИЗКИМ

- Врачи у вас побывали?

- Нет. Они приедут только если будешь при смерти.

- Может, вас консультируют дистанционно?

- Тоже нет. Но у меня подруга врач, так что связь с профессионалом у меня есть.

- И как же вы лечитесь?

- Успела купить микстуру от кашля. Ну и просто сбиваю температуру парацетамолом. Еще пью много чая с имбирем и принимаю витамин Д3 в промышленных количествах. Мой врач говорит, что этот витамин позволяет предотвратить отек легких. Слабость такая, что делать ничего невозможно совершенно. Спасибо друзьям и близким - они приносят лекарства и продукты.

- Не боитесь осложнений болезни?

- Ну, бояться бессмысленно. Это уже случилось.

Катерина нарисовала свою болезнь

МЕДСЛУЖБА ПРОКОЛОЛАСЬ

- А в обществе нет ощущения, что правительство что-то делает не так?

- Есть, конечно. Тестирования на коронавирус не проводится, и это очень неправильно. Я считаю, что в этом наше здравоохранение очень сильно прокололось. И все мои знакомые придерживаются примерно такого же мнения. Но, с другой стороны, если ваше состояние таково, что требует госпитализации, вас обязательно заберут в больницу.

- Как, думаете, ситуация будет развиваться дальше?

- Как ни странно, судя по цифрам, смертность в стране не самая высокая. Она достигла пика и сейчас начала снижаться. Не знаю, какой путь лучше, но я немного возмущена тем, что не было попыток никак это предотвратить.

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