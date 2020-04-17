«Звездная дурь полезла отовсюду!»: как шоу-бизнес переругался на карантине из-за концертов, эфиров и гонораров

Теперь из-за коронавируса у звезд времени свободного полно: ни съемок, ни гастролей, ни тусовок, ни перелетов на курорты, где можно за концерт для богачей получить гонорар равный доходу пенсионера за 10 лет.

Кажется, что некоторые высокооплачиваемые и не очень артисты круглые сутки следят друг за другом в соцсетях, а в переписках узнают у коллег новости: кого позвали на онлайн концерт, а кому дали рекламный контракт в непростое время. Одни дуются из-за того, что их договоренности с заказчиком заморожены, а с коллегами сотрудничество продолжается. Заметили сколько новых рекламных роликов появилось на этой неделе на ТВ? Новые предложения ориентированы на новые условия жизни – и герои там с накопленной годами популярностью от Веры Брежневой до Николая Дроздова. В топе у рекламодателей остались Регина Тодоренко и Дмитрий Нагиев. Другие нервничают, что коллеги соглашаются петь бесплатно на онлайн платформах – ведь после этого никому платить не будут. Речь идет об эстрадных артистах, телеведущих и блогерах – актеры более дружны и менее завистливы.

Топ-артистов на эстраде немногим больше двух десятков. Они чаще ведут себя достойно, хотя у них и подушки безопасности накоплены потолще. Светлану Лободу уже приглашал заказчик дать концерт по онлайн связи из домашней студии. Она пока не соглашается, зато вместе с Александром Реввой оказывает благотворительную помощь пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям. Лобода достойно переживает карантин – у нее даже прямые эфиры в соцсетях полезные. Например, с доктором Комаровским.

Чего не скажешь о Бузовой и Ивлеевой: многие уже или видели, или слышали, как эти дамы обращаются с продуктами – купание в ванной с лапшой, опрокидывание на голову ведра майонеза… Понятно, что придумывает все это креативная команда миллионерш, но как в здравом уме можно на такое согласится! Иногда смотришь и думаешь: лучше бы звезды эти книжку почитали или сериал посмотрели. Когда заняться нечем, то демонстрация себя «во всей красе» - не лучшая затея. Даже если смотреть на карантинные проделки Бузовой, Ивлеевой и Крида в инстаграме глазами их аудитории «до 16 и старше» - все равно оправдать не получается.

Бузова искупалась в лапше и испортила пару дорогих вещейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наблюдать за звездными шпильками любопытно. Вот Ксения Бородина давно мечтает в своей телекарьере прыгнуть выше бревна на «Доме-2», но не выходит – не зовут никуда больше. Поэтому на карантине упражняется в перепалках с более успешной Ксенией Собчак. На днях в интернет-шоу «Алена, блин!» Бородина подколола Собчак: мол сидит в «прямых эфирах» инстаграма с бутылкой дешевого виски за рекламные деньги – богема такое пить не будет.

Сейчас в звездном мире работают только телеведущие, поэтому Анастасия Самбурская злится. Недавно она, погорячившись, отказалась от телеэфиров, потом пропала из топа блогеров – обогнали конкуренты. Вот и жалит Самбурская тех, кто успешней на всех фронтах – то Агату Муцениеце, то Елену Летучую. Мол, зря Муцениеце личную жизнь выставляет на показ ради пиара. А ведь не зря! Агата получила новую постоянную работу в шоу канала «Россия» и в интернет-проекте. А провокации Самбурской больше не приносят ей рекламу в инстаграме.

Вот такой новый тренд карантина – «ужаль, чтобы тебя услышали». Собчак ходит в инстаграмы топовых блогеров - цепляет, чтобы получить новых подписчиков. Бузова режет в прямом эфире брендовую сумку (чем дороже, тем круче) с той же целью. Борисова прикинулась больной коронавирусом, чтобы у нее взяли комментарий для телешоу – нужно ведь на что-то жить. Седокова сфоткалась голой в своей шикарной ванной со своим шикарным и почти голым женихом – надо же продавать новую коллекцию одежды…

А в это время Александр Паль развозит по Москве продукты старикамФото: Личная страница героя публикации в соцсети

А в это время по улицам Москвы актер Александр Паль развозит на своей машине гуманитарную помощь старикам, а юмористка Елена Воробей, записавшись в волонтеры, покупает пенсионерам на самоизоляции лекарства.

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