«Пока не лето, но едем на дачу…»: Легко ли в Москве по цифровому пропуску выехать на дачу

В «нерабочие дни» понятие «рабочих дней» - категория, конечно, относительная. Режим самоизоляции. Торговые центры, общепит и многие другие отрасли на паузе. Но все-таки многие по-прежнему продолжаются трудиться (и слава богу!) - очно ли, на удаленке ли, поэтому на календарные выходные решили махнуть на свои загородные дачи.

В соцсетях (не бурно, но кое-где) размышляли, что из города во время пропускного режима не выберешься. Посты, ГИБДДшники с жезлами, камеры. Соцсети пугали, словом.

В реальности все оказалось не так страшно. Хотя и не совсем без проблем…

ОДНИМ ДНЕМ

32-летний Алексей беседует со мной по телефону, разжигая мангал на своем участке под Волоколамском…

Для начала напомню: вообще-то в Москве настоящая эпидемия коронавируса, за последние сутки у нас уже 2 тысяч зараженных за день, хотя еще неделю назад было около 1 тысячи. Специалисты предрекают, что бурный рост числа заболевших будет продолжаться еще 2-3 недели. Так что в такое время лучшее решение: оставаться на одном месте и временно прикрыть все контакты вне своих домочадцев. Но власти оставляют горожанам определенный люфт. Бывают же ситуации, когда реально надо выехать. Поэтому-то в Москве и ввели цифровые пропуска трех категорий: для продолжающих работать, для выездов в медучреждения и для «иных случаев». К иным как раз относятся возможные выезды на дачу. Оно и понятно: закрыться на персональном участке со свежим воздухом все лучше, чем в квартире. И людей в сельской местности, опять же, во много раз меньше. В идеале поездки на дачу нужны именно для вывоза семей за город на время режима самоизоляции. Но многие продолжают гонять туда-сюда. По разным причинам.

- Мы сначала думали на все выходные махнуть, - рассказывает мне Алексей, иногда отвлекаясь на раздувание углей. - Но когда я начал на портале mos.ru заполнять форму для получения пропуска, увидел, что если я одним днем уеду и вернусь, это будет считать за один пропуск. А если назад поеду через день или два, придется брать второй. (На «иные» цели разовые пропуска можно оформлять не чаще двух раз в неделю, - Авт.). Вот мы с женой и решили, что дотемна на даче воздухом подышим, а потом назад.

- При оформлении вы указали целью поездки «на дачу»?

- Нет. Просто написал название населенного пункта, куда еду, а в графе «цель» указал «для перевозки вещей». На дороге меня, кстати, не останавливали, пропуск не проверяли.

Кто-то едет на авось, кто-то все делает по правилам, а кто-то - пытается надуть системуФото: Михаил ФРОЛОВ

НА ВЫХОДНЫЕ

У москвича Михаила, который в нынешнюю пятницу вывез жену и двоих детей-школьников на дачу за Лобней, все получилось несколько иначе.

- Я продолжаю работать, мне организация пропуск делала, а вот семья моя с начала карантина из дома не выходит. Так решили, что продукты только я буду завозить и все остальное. Я бы их вообще за город так и вывез до конца эпидемии, но дети на удаленке учатся, у них дистанционные уроки в будни, а у нас в поселке интернет неважный.

По словам Михаила, для выезда на дачу они всей семьей оформили себе по два пропуска: в пятницу за город, в воскресенье - назад в Москву. Но без проблем не обошлось.

- Сначала жене оформляли и допустили ошибку: вписали ей один пропуск на поездку в наш дачный поселок, а во втором пропуске указали тот же день, день нашего заезда. Пришло уведомление, что супруга использовала свой лимит поездок на неделю. Мне и детям мы уже все правильно сделали. Получается, жена будет возвращаться в Москву как бы без пропуска. Рискнем. Надеюсь, нас не остановят. Штраф, конечно, платить не хотелось бы. Сейчас каждая копейка на счету.

«ЕЗЖУ, КОГДА ЗАХОЧУ»

В одном из соседских чатов (ну знаете, такие теперь повсюду есть - в Вотсапе, Телеграме) знакомый мужик похвастался, что у него «безлимитный пропуск на дачу, езжу, когда захочу». Звоню ему. Мол, колись, Коля, как это так. А Коля, как оказалось, сжульничал.

- Я себе «левый» рабочий пропуск сделал, - говорит.

-?!

- Нашел в интернете ИНН какой-то курьерской фирмы и внес в систему, как будто я у них работаю. Теперь у меня пропуск на свободное перемещение до 30 апреля. Круто, че. Когда хочу - еду на дачу.

- Тебя хоть раз останавливали? Проверяли пропуск?

- Нет пока.

Слушаю Колю и диву даюсь. Человек с высшим образованием. Программистом работает. Ребенку чуть больше годика. В церковь ходит. А совести - нуль… Товарищи, не будьте, как Коля!

(К слову, сейчас в Сети немало мошенников, которые предлагают фиктивно трудоустроить курьером или еще как-то внести в базу ваш именной «рабочий» цифровой пропуск. Цена вопроса - 5-6 тысяч рублей. Такие сайты сейчас активно блокируют).

На всякий случай, давайте разберем, чем рискует этот «хитроумный» мужчина, если в итоге его все-таки поймают с «левым» разрешением. Первое: за перемещение без пропуска штрафуют на 5 тысяч рублей, а машину отправляют на штрафстоянку. Второе: за ввод недостоверных сведений тоже влетит. Если действия Коли расценят по административной статье 19.18 «Предоставление ложных сведений для получения документа», его семейный бюджет может лишиться суммы от 1 до 3 тысяч рублей. А могут ведь и уголовное дело завести, - об этом заявлял депутат Мосгордумы Кирилл Щитов. За «использование заведомо подложного документа, освобождающего от обязанностей…» (статья УК РФ 327) можно получить 2 года реального срока.

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