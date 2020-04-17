2020-04-17T23:49:26+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Москве от коронавируса скончался 21 человек, среди них - 34-летний мужчина

У шестерых погибших был сахарный диабет
Семен ЕЛЕНИН
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За последние сутки умер 21 человек в столице из-за коронавируса.За последние сутки умер 21 человек в столице из-за коронавируса.Фото: REUTERS
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Список случаев с летальным исходом среди пациентов с подтвержденным коронавирусом продолжает увеличиваться. За минувшие сутки в больницах Москвы скончался 21 человек с положительным тестом на COVID-2019.

Самому младшему из умерших было 34 года, самому старшему - 91.

- У 34-летнего мужчина установлен диагноз «пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких», - сообщили журналистам в Оперативном штабе Москвы по коронавирусу. - Также он страдал болезнью Пиквика (так называют крайнюю степень ожирения, при которой больные испытывают проблемы с дыханием, - Авт.).

По словам специалистов, у большинства умерших мужчин и женщин были хронические заболевания. В этом списке - гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени.

- Шестеро имели сахарный диабет второго типа, - рассказали в Оперативном штабе.

На текущий момент за время эпидемии коронавируса в Москве от болезни умерли 148 человек. У большинства пациентов инфекция давала осложнения в виде двусторонней пневмонии.

Напомним, что днем ранее стало известно о смерти 14 человек, которым был поставлен сопутствующий диагноз. А в целом же по стране, согласно последней официальной сводке, было обнаружено более 4 тысяч новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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