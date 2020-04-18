Ректор РАНХиГС Владимир Мау: «Мне бы не хотелось, чтобы ЕГЭ в этом году отменили»

- Владимир Александрович, в последние пару недель я слышу много разговоров в том, что в этом году нужно отменять ЕГЭ в этом году. Мол, можно принимать абитуриентов этого года по среднему баллу аттестата. А в школах провести выпускные экзамены, как это раньше было, в доегэшные времена. Как вы думаете, могут ли так развиваться события?

- Ситуация очень быстро меняется. Еще месяца полтора назад этот вопрос был бы просто невозможен. Но сейчас мы живем в ситуации тактической непредсказуемости и очень быстрой смены неуправляемых обстоятельств.

Я не знаю такого исторического прецедента. Ситуации сравнима разве что с обстоятельствами военного времени. Поэтому возможно все.

Мне бы не хотелось восстанавливать вступительные экзамены в вузы - все-таки ЕГЭ стал достаточно объективным показателем возможностей абитуриента. Я как ректор являюсь принципиальным сторонником ЕГЭ, поскольку он дает возможность честно и прозрачно отбирать студентов в вузы без субъективного мнения экзаменаторов.

- Сейчас все вузы, в том числе и РАНХиГС, перешли на дистанционное обучение. На ваш взгляд после того, как закончатся все эти истории с самоизоляцией, с эпидемией, что произойдет с высшей школой? Может ли так сложиться, что мы студенты в аудитории не вернутся, будут и дальше учиться дома у компьютера?

- Переход на дистанционное обучение стал серьёзным стрессом для всех. Одно дело вводить онлайн как некий дополнительный компонент, а другое дело – как основной.

На мой взгляд российская система высшего образования хорошо справилась с этим стрессом. Система, получив огромный и сконцентрированный во времени опыт, будет далее трансформироваться. Возможно, существенно. Роль дистантных форм возрастет, это очевидно.

Но, знаете, я бы относился к этому очень осторожно, разделяя то, что связано с острым кризисом или с краткосрочными обстоятельствами – и то, что является частью новой реальности, долгосрочным трендом.

- А не подтолкнет нынешняя ситуация вузы к тому, что принудительно перевести часть образования в онлайн? Это ведь дешевле – не нужно тратить деньги на отопление аудитории, освещение, можно часть преподавателей сократить, включив для студентов курсы известных профессоров из ведущих вузов. Грядет экономический кризис, вузам тоже надо будет пояса затягивать.

- Качественное, полноценное образование не может быть дешевым. И это не только проблема стоимости оборудования и программного обеспечения. Важнее всего – контент и качественный преподаватель, который должен постоянно обновлять материал.

Дистантное образование – это не заочное образование в интернете с выложенными pdf-файлами. Это постоянная работа по обновлению материала, опирающегося на постоянно развивающиеся достижения науке. В общем, только те, кто сводят дистант к так называемой «заочке» могут всерьез говорить о его удешевлении.

Скорее всего, будет нарастать дифференциация спроса студентов и, соответственно, дифференциация вузов и программ. Какие-то сохранят топовые дорогие программы, а что может уйти в дистант – уйдет в дистант. Но в топовых программах сохранится и сильный компонент общения. Ведь университет - очень важная часть урбанистического, городского пространства, где встречаются люди с себе подобными. И, соответственно, требуется приличный кампус, который тоже нужно содержать.

Кстати, тренд на расслоение еще раньше проявился в бизнес-образовании, которое меньше регулировалось государством. И здесь мы видим и бизнес-школы классического, университетского типа, и чисто онлайновые структуры, где можно получить набор каких-то сведений и навыков, и всё через онлайн. В таких школах даже офиса может не быть, все в интернете, а сертификат («диплом») пришлют по почте. Это очень дешевые программы, которые не претендуют на высокое качество и фундаментальность.

В общем, как всегда, будут дешевые продукты и будут очень дорогие продукты.

- Сейчас студенты, в том числе и региональных вузов занимаются на курсах на той же Сoursera, на платформе «Открытое образование», где загружены лекции ведущих профессорами нашей страны и иностранных светил. И вот первого сентября они вернутся в свои вузы, к своим преподавателям, а часть из них уже 30 лет занудно читают один курс. Нет ли опасности, что эти молодые ребята старорежимных профессоров просто снесут?

- Те, кто, сидел в курсере и предъявлял высокие требования к образованию, они так и продолжат ориентироваться на эти ценности. Они и так знали, «что такое хорошо и что такое плохо». Образования должно быть много и разного. Нужны как дорогие программы, основанные на фундаментальном знании, которые готовят людей к очень высокой адаптации к новым вызовам. Но нужны и достаточно простые программы.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

- Слушатели нам в эфир пишут, что дистанционное обучение – это не полноценное обучение.

- Очень по-разному. Но в значительной мере это так. Поэтому я и начал с того, что представить, что все уйдет в дистант, нельзя. Обучение, это не просто раздача каких-то знаний. В подавляющем числе случаев дистант не может быть стопроцентным.

- Многие студенты сейчас остались без работы. Я знаю, что министерство науки и высшего образования, РАНХиГС, крупные вузы вводят программы, чтобы ребят поддержать, трудоустроить. Что это может быть? Какая работа в условиях дистанта, когда всем советуют сидеть дома?

- Проблема серьезная. В результате того, что происходит, будет меняться структура экономики и в том числе тех секторов, в которых студенты чаще всего задействованы.

В принципе, хороший студент должен подрабатывать. Желательно – в сферах, связанных с будущей специальностью. Мы, как и другие вузы, с удовольствием берем студентов для участия в исследовательских проектах.

Однако сейчас мы сталкиваемся с двойным ударом по студенческой занятости – закрытие бизнесов из-за торможения экономики и вымывание ряда профессий из-за структурных сдвигов (это более долгосрочная проблема). Кроме того, многие учатся на коммерческих программах, то есть должны оплачивать обучение.

Сейчас очень важно помочь студентам с трудоустройством, в том числе и в своих университетах. Особенно в больших вузах, где много направлений работы. Работающие студенты — это всегда активные студенты. Было бы важно, чтобы и государство поддержало кредиты на образования – и субсидируя процентную ставку, и распространяя студенческие кредиты на все контролируемые государством банки.

- Прошлой осенью в РАНХиГС апробировали систему дистанционного приема экзаменов – прокторинг. Сейчас как раз пришло время этой системы уже не как эксперимента…

- В ноябре мы запустили пилотный проект онлайн-прокторинга, приняв с его помощью около тысячи экзаменов. А недавно запустили эту систему в рабочем режиме. Это сервис, позволяющий контролировать студента, который проходит тестирование удаленно. Чтобы он не списывал, никуда не подглядывал, ни с кем не советовался во время сдачи экзамена, не пользовался гаджетами или подсказками.

Программа запускается студентом на его компьютере или ноутбуке и с помощью веб-камеры проводит аудиовизуальный контроль. Не просто записывает весь процесс, но и отслеживает, например, заходит ли студент в интернет, и фиксирует движение его глаз по экрану. Если программе что-то не нравится, данная запись помечается как подозрительная, и специальные сотрудники отсматривают ее, чтобы проверить, было или нет нарушение. Решение о том, засчитать результат или нет, принимают руководители структурных подразделений, получив информацию от этих сотрудников.

В условиях режима самоизоляции удаленный контроль над сдающими экзамен становится, конечно, особенно актуальным. Сейчас наш Центр ИТ-исследований и экспертизы вместе с Приемной комиссией Академии прорабатывает вопрос использования прокторинга и при проведении вступительных испытаний. И мы готовы поделиться такой системой с другими вузам, которые тоже примут решение проводить вступительные экзамены удаленно.

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