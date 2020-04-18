Верховный муфтий России простил создателей сериала «Зулейха открывает глаза»

Да, давненько отечественные сериалы не вызывали такого резонанса. Каждый новый эпизод экранизации романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» на канале «Россия 1» рождает все новые скандалы и скандальчики. Сначала выяснилось, что не все зрители считают раскулачивание и коллективизацию страшной трагедией в истории страны: мол, нечего поклепы на наше прекрасное советское прошлое возводить. Затем почувствовали себя оскорбленными поборники морали: к чему столько интимных сцен, да еще таких правдоподобных? Оживились «Коммунисты России», сообразившие: если первыми потребовать «Зулейху...» запретить, можно слегка прославиться.

И вот вам новый виток: оказывается, авторы сериала въехали на танке на совсем уж опасную территорию - религиозных чувств. Внимательно пересмотрев вторую серию, зрители из числа просвещенных мусульман с удивлением обнаружили, что в сцене переклички на вокзале Игнатов, выкрикивая имена конвоируемых граждан, называет имена реальных религиозных деятелей — как ныне живущих, так и уже ушедших от нас в лучший из миров.

«Таджуддин Талгат!». А это, между прочим, Верховный муфтий России, в Уфе живет.

«Гайнутдин Равиль!». Тоже муфтий, председатель Духовного управления мусульман России.

«Марджани Шигабутдин!» Казанский богослов XIX века.

Ну и так далее. Как говорится, «Совпадение? Не думаю!».

Весть о смелой драматургической находке сериальщиков разлетелась мгновенно. Часть мусульманского мира России пребывает в недоумении: что сказать-то хотели?! Часть негодует вовсю. Муфтий Духовного управления мусульман Москвы Альбир Крганов обратился с жалобой в правительство и к руководству канала.

Мало нам было коронавируса.

Конечно, выяснилось, что ничего такого создатели сериала не хотели. По сюжету требовалось составить список раскулаченных. Многие из них - татары. А где нам взять много татарских имен? Правильно, в интернете, сообщила генпродюсер кинокомпании «Русское» Ирина Смирнова. Ну, и переписали, что Google насоветовал. Быстро, удобно. Имена звезд татарской эстрады не брали принципиально — спасибо и на том. А то раскулачить могли бы и Салавата Фатхетдинова (классик почище Киркорова) или даже Элвина Грея (это такой татарский Джастин Бибер, очень популярный).

К счастью, российские исламские богословы — люди мудрые и кое-что знают о сути человеческой. «Да, если это преднамеренно, то это возмутительно, - со вздохом сказал в беседе с «КП» Верховный муфтий России Талгат Таджуддин. - Но если по неопытности режиссер (Егор Анашкин. - Авт.) это сделал, то это простительная глупость. Религиозная тема - очень тонкая для всех народов, любой конфессии. Нельзя так возбуждать людей различными намеками. Это безответственность. Но разве люди не могут ошибаться? Фильм я пока не видел. Посмотрю, дай бог».

Трейлер "Зулейха открывает глаза".Первый трейлер многосерийной драмы. Зулейха открывает глаза - экранизация знаменитого одноименного романа Гузель Яхиной.

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Продюсер сериала «Зулейха открывает глаза»: «Я бы гордился, если мое имя оказалось в списке раскулаченных»

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- Вы удивлены резонансом?

- Такая картина не могла не вызвать разнообразную палитру полемики по разным вопросам - политическим, историческим, религиозным и т. д. Мы к этому были готовы и готовы отвечать за каждый кадр или слово, сказанное в картине (подробности)

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