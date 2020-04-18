Депутат Госдумы Сергей Шаргунов: День Победы - как Светлая Пасха. А «Бессмертный полк» - семейный альбом страны

"Но пасаран!" - "Венсеремос!"

- ...Сергей, привет! У вас такие должности и посты, что на карантин уйти не так-то просто!

- Эпидемию переживаю с женой и дочкой в своем деревянном домике в Подмосковье.

Непрестанно получаю обращения людей, которым нужна помощь.

Вот сейчас занимался историей выдачи в Казахстан ополченца, воевавшего за Новороссию, Евгения Щербака. Его там взяли под стражу, посадили в тюрьму. (В Казахстане. - А.Г.) Дело в том, что в этом дружественном государстве людей сажают, если они воевали…

К сожалению, Александр, это сплошь и рядом. А наши суды очень лицемерны, депортируя таких людей.

...Периодически появляюсь в Думе. В зале, на заседании, когда принимаются законы, сижу от звонка до звонка. Разумеется, все время в маске, маску не снимая. Как вхожу в маске в здание, так и выхожу из него.

- А все депутаты в масках?

Сергей Шаргунов, главный редактор журнала «Юность», депутат Госдумы, сын священника: «День Великой Победы - это как наша Светлая Пасха. А «Бессмертный полк» - семейный альбом всей страны» 00:00 00:00

- Нет, не все. Что не очень правильно. Но, опять-таки, я здесь не указчик и не советчик, каждый сам решает. Но с каждым разом людей в масках становится все больше.

- Скажите, а вообще кворум есть? Ведь тем, кому больше 65 лет, приходить на заседания не велят.

- Да, да, это все соблюдается. Ну, а есть те, кто и приходит. Например, лидеры фракций. Геннадий Андреевич Зюганов появляется. Он мне предложил такое интересное приветствие. Вскидываешь кулак, говоришь: "Но пасаран!" (Они не пройдут!") А отвечать, оказывается, надо: "Венсеремос!" ("Мы победим!")

Теперь я это запомнил и даже специально прогуглил, посмотрел историю приветствия. "Но пасаран!" - это же клич испанских коммунистов, которые боролись против фашистского режима в Испании накануне Второй мировой войны. А «Венсеремос!» - это же, прежде всего, чилийский такой ответ. (В Чили тоже говорят по-испански). Чилийских коммунистов, поддерживавших президента Альенде, который был свергнут путчистами под руководством полковника Пиночета.

Я вспомнил, что этот призыв еще и Виктор Хара использовал, известный певец. Он был убит путчистами на арене стадиона «Чили», превращенного в концлагерь.

"Мы своих не бросаем. Нам нельзя"

- А что еще изменилось, кроме приветствия, в Госдуме?

- А в Думе – ну, все стало стремительней. Понятно, что принимаются только самые неотложные законы, которые привязаны к драме переживаемого нами.

Но есть и некоторые, не связанные с эпидемическими проблемами, которые все равно крайне важны. Я имею в виду, например, законопроект, который должен освободить жителей Донбасса от пошлин за получение российских паспортов. Я был одним из соавторов этого проекта.

- Да, это настолько важно.

- Для жителей Донбасса – очень. Люди платили, ни много ни мало, 3500 рублей. Это очень серьезные деньги там. Особенно - для пожилых, не имеющих никакой работы, да и для работающих, если это их ежемесячный доход.

И то, что решение принято, в том числе и Советом Федерации, а, значит, будет быстро подписано Президентом России, - очень хорошо.

И еще есть очень важный закон - по упрощению получения гражданства России для жителей Украины и Беларуси. Причем, с сохранением своего гражданства.

- Люди едут в Россию учиться, работать, хотят здесь жить – это естественно для родственных народов.

- Ведь большинство этих людей – это просто русские люди, которым хочется быть с Россией. И это и есть сила нашей страны. Речь идет о единстве и сбережении нашего народа. И стыдно и обидно, что столько лет тянули с подобным решением.

Да и сейчас, честно говоря, препон все равно будет немало…

Я каждый день получаю письма от людей, которых чиновники-крючкотворы посылают куда подальше. Но теперь, надеюсь, станет чуть полегче. У меня есть много знакомых: и ученых, и людей искусства, для которых было бы, конечно, выходом, если бы они смогли получить российское гражданство, как второе. Чтобы не ездить в какой-нибудь регион, чтобы пройти унизительную процедуру продления пребывания в России. Люди, которые составляют честь и гордость русской культуры и русской науки.

Мы своих не бросаем. Нам нельзя.

"Деды на удаленке жгут, а Молчалины - инертны"

- Это здорово, что вы даже в масках такие классные законы принимаете.

- Слушайте, я не все законы поддерживаю, как вы знаете. По многим проектам голосую против. И многие мои предложения не проходят…

- Сергей, может быть, уход на удаленку возрастных депутатов – это шанс молодым выйти на первые роли?

- Я надеюсь, что сейчас, когда карантин закончится и эта беда-бедища пойдет на убыль, все в добром здравии возвратятся туда, куда им положено.

Но то, что вообще как бы сама жизнь и сама природа подсказывает, что необходимо какое-то обновление, я это чувствую. Просто есть ощущение некоей косности всей системы. И это вопрос не возрастной.

У нас, зачастую, одно из самых реакционных и конформистских – именно молодое поколение. И поколение среднего возраста. Такие Молчалины.

Некоторые наши деды жгут, как говорится, и вдохновляют, а молодые – инертны. Поэтому вопрос не столько поколенческий, сколько психологический, стилистический.

Я вот, например, недавно в архивах смотрел ваш замечательный эфир за сентябрь 1993 года в программе «Парламентский час», где вы беседуете с Олегом Румянцевым.

- Было такое. Мы говорили о проекте новой Конституции, которую потом и приняли в том же 1993 году. Олег Румянцев был ответственным секретарем Конституционной комиссии (а председателем был Борис Ельцин, первый Президент России.)

- Ну, классно же. И видно, что все по-настоящему. И настоящее сопереживание народу и стране. Время было, конечно, яркое, интересное. Я сам, будучи подростком, смотрел все это. Обновление, я подразумеваю его прежде всего как уход от лицемерия, которое, к сожалению, ныне стало повсеместным.

- Я уж всего и не помню. Это было в "Белом доме", да. (В 1990-е годы – Дом Советов, здесь располагался парламент Российской Федерации, ныне – Дом правительства.)

Пандемия: удар по стране или тест на прочность?

- Сергей, мне кажется, в каждой ситуации, какой бы сложной она ни казалась, есть не только минусы, но и плюсы. Вот взять нынешнюю эпидемию...

- Да, Александр, это - таранный удар по стране, но это еще и тест на прочность. И это, конечно, повод для самоорганизации людей. И хочется, конечно, отдать должное всем тем людям, которые сейчас не сдаются.

- Вы медиков имеете в виду?

- Не только. Всех, кто в этих тяжелых условиях не опускают руки, находят возможности поддерживать людей в условиях изоляции.

Я сам участвую не только в депутатских делах. В литературных чтениях - в соцсетях. Журнал «Юность», который редактирую, устроил несколько читок. Вот недавно смотрел казачий хор, они поют песню «Выйду ночью в поле с конем» - и вы слышали, как эту же песню поет многоэтажка в одном российском городке? И это и есть наш народ, который, безусловно, не капитулирует. Как бы людям ни внушали, что они там в чем-то виноваты, что это все из-за них, - на самом деле, в первую очередь, нужно сказать им спасибо за ту удивительную выдержку, которую они демонстрируют. И, я думаю, что, если не отчаиваемся и не сдаемся, значит - обязательно победим.

Но то, что необходим решительный поворот в сторону большей справедливости, - очевидно.

- Что вы имеете в виду?

- Все происходящее ныне выдвигает на первый план вопрос о судьбах людей труда, о судьбах тех, кто работает и имеет свое дело и в городе, и на земле. Они сейчас - самые уязвимые, по ним пришелся основной удар. А они - самые главные, потому что без них не будет ничего.

Потому что, даже в условиях карантина, именно те, кто обеспечивает продовольствие, связь, тепло в доме, водоснабжение,электричество, функционирование больниц и так далее - в основе основ, в основе выживания и благополучия. Просто - на передовой. Они, а не масса бабочек-однодневок, прилепившихся к стеклу движущегося автомобиля.

Оптимизация совести и девальвация справедливости

- А вот этот, столь рельефно проявившийся в эти дни контраст между, скажем так, трудягами-муравьями и весельчаками-мотыльками не расколет общество? Раскол ведь – штука опасная.

- Как вам сказать?

- Честно скажите.

- Вот, например, та страшная оптимизация, по поводу которой я твержу годами…

- В медицине?

- Не только, в медицине в том числе. Но она сейчас ярче других высветилась, она аукается нам большими проблемами.

Вот сейчас многим людям с другими диагнозами, кроме коронавируса, просто невозможно получить нормальную помощь.

Но это не самое страшное.

Общество у нас давно расколото на бедных и богатых, на чиновников и всех остальных. Оно расколото, прежде всего, из-за вопиющего неравенства, из-за страшной несправедливости в распределении материальных благ, вознаграждений за труд, в распределении уважения к личности в свете ее деятельности и ценностных приоритетов.

И есть опасение, что этот раскол усилится. Например, вы знаете, я пытаюсь помогать людям, продолжая писать запросы и стучась в разные кабинеты, и обнаруживаю, что многие чиновники воспользовались эпидемией, как индульгенцией для бездействия. То есть, решили окончательно самоизолироваться от всех остальных.

- Вы знаете рецепт, как раскол преодолеть? И ещё эту - чиновничью самоизоляцию?

- Об этом, сейчас думают не только в России. Пишут известные европейские философы.

Например, Ален де Бенуа опубликовал очень интересную статью по поводу кризиса. И он говорит, что только обращение к справедливости может дать выход из нынешней патовой ситуации. Потому что вся мировая экономика рухнула.

Но в России тема справедливости особенно жизненна, особенно важна, особенно насущна. Потому что несправедливость душит все. И наш человек просто не может ее пережить.

А людей приучают именно к тотальному торжеству несправедливости.

- А что такое справедливость?

- Я хотел бы говорить именно в человеческих категориях сейчас, без экономических и социальных выкладок. Мне кажется, что должна как-то совесть живая пробудиться.

- Вот некоторые молодые бизнесмены хлеб бесплатно раздают, какие-то продовольственные наборы. В моем родном Оренбурге бизнесмен, пожелавший остаться неизвестным, три квартиры купил врачам. Есть примеры и очень крупных пожертвований от богатейших бизнесменов России. Вы это имеете в виду?

- В том числе. Мне очень импонирует то, что общество проявляет очень важную солидарность и взаимоподдержку. Помогают слабым, незащищенным.

Есть тысячи и тысячи молодых добровольцев, которых почему-то называют иностранным словом «волонтеры». Меня, знаете, вдохновили фанаты «Спартака», имеющие репутацию таких сорви-голов и плохишей. Они стали разносить еду и лекарства пожилым людям, по домам.

Кстати говоря, много негатива почему-то достается православной церкви, но не все знают, что Православная служба милосердия по всей стране открыла свои центры и штабы, и сейчас они помогают тем, от кого все отказываются. Например, бездомным, бомжам. Иначе те просто погибнут. Потому что сейчас все столовки закрылись, рестораны тоже, кафе, где можно было хоть как-то подкормиться...

"... А 9 мая перелистаем альбомы с родными лицами"

- Празднование Дня Победы у нас перенесено на лучшие времена. Не расформируется ли к тому моменту "Бессмертный полк"? Дошагает ли он, допустим, до осени?

- Конечно, так же, как и Пасху, День Победы будут отмечать практически все. Независимо от того, смогут ли люди выйти на улицу, собраться на площадях.

День Победы – это такой пасхальный день нашей страны. Конечно, 9 мая в каждом доме будут праздновать. Будут звучать фронтовые песни, а наша фронтовая лирика – это вообще, на мой взгляд, лучшая поэзия советского времени.

Ведь, на самом деле, и "Бессмертный полк" вырос из домашних архивов, из перелистывания семейных альбомов с родными лицами. Из тех фотографий, которые висят на стене.

Поэтому, "Бессмертный полк" - с каждым человеком круглый год.

Я лично все время обращаюсь мыслями к своим предкам, которые воевали и погибали. У моей бабушки, Анны Алексеевны, четверо братьев не вернулись с фронта. Мой дедушка Иван Иванович сам погиб и еще - четверо его братьев. Все из одной деревни. Чего тут говорить.

Да, 9 мая не будет традиционного парада войск на Красной площади. Но это все равно - общенародный праздник. А когда снимут карантин, и парад проведут.

"Христос Воскресе, радость моя!"

- ...Но прежде - отпразднуем Пасху. Позвоните папе?

- Обязательно позвоню. Моему папе 80 лет, и он уже 43 года - священник. И служит настоятелем в храме Святителя Николая на Большой Ордынке.

А мне моя жена Настенька испечет кулич, покрасим яйца. И нарисуем что-то на них – цветочки там, каких-нибудь зверят, что позабавит мою годовалую дочку Катюшу, которая как раз сейчас изучает мир разных зверей и изображает их звуки.

И надеюсь посмотреть прямую трансляцию службы, которую будет вести мой папа у себя в храме.

- Вы будете вместе с папой молиться?

- Я буду дома, как и положено.

Но, конечно, - тропарь «Христос воскресе из мертвых», это такой огненный текст… Это прекрасное церковное стихотворение, где рифмы такие простые и обжигающие. Они будут звучать и в нашем доме.

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущем во гробех живот даровав».

- Вы знаете это наизусть?

- Разумеется. Я очень много молитв знаю, я по церковнославянски бегло читаю и прислуживал в храме отца, и чтецом был.

А как же мне не знать? Святой Серафим Саровский во все дни приветствовал приходящих к нему словами «Христос Воскресе, радость моя!" В этом смысле Пасха - каждый день.

- Прекрасное русское слово! Пасха...