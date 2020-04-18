Коронавирус в Европе, последние новости на 18 марта 2020: Пандемия идет на спад

Наконец-то приходят хорошие новости: вслед за Китаем, пандемия коронавируса объективно идёт на спад в одном из своих главных центров, Европе. Это объективный факт, подтверждённый медицинской статистикой.

Так, в Италии количество новых больных продолжает снижаться, а выздоровевших — возрастать. И при этом COVID-19 — не миф, как любят утверждать досужие конспирологи. Так, демографы в Северной Италии, где два месяца назад и началась вспышка, проанализировали данные о смертях на пике пандемии почти в полутора тысячах муниципалитетов с марта по начало апреля. И сравнили цифры с аналогичным периодом за четыре предыдущих года. Результаты поражают.

Сейчас — 43,1 тыс. смертей; ранее (в среднем) — 20,5 тыс. В «столице» эпидемии, Бергамо: сейчас — 729 чел.; тогда — порядка 150 чел. В Милане смертность возросла почти вполовину, в Комо — на три четверти. В главной группе риска — среди мужчин и женщин старше 75 лет — умерло на 125% больше.

Но теперь в большинстве провинций, несмотря на то, что вирус-тестов берётся всё больше, — количество новых инфицированных день ото дня снижается. На радостях Италия планирует «раскупорить» экономику, поэтапно снимая блокаду.

Похожие самые тенденции — в других странах.

Швейцария. Заболело: 27 тыс.; скончалось: 1,3 тыс.

Ещё в начале месяца в Стране часов и шоколада число больных возрастало на 5% ежедневно. Сейчас темпы суточного прироста стабильно снижаются: 9 апреля — 3,4%; 18 апреля — 1,2%. В некоторых кантонах новых случаев в день — около нуля.

На этом фоне альпийская республика смягчает карантинные меры. С 27 апреля могут работать дантисты, парикмахеры и салоны красоты. Полное снятие блокады, открытие школ, музеев и прочих публичных мест (если благоприятные тенденции сохранятся) предполагается 8 июня.

Франция. Заболело: 109,2 тыс., скончалось: 18,6 тыс.

Десять дней назад суточный прирост составлял >5%, сейчас — 0,4%. Да, есть и плохие новости: из-за вспышки коронавируса на борту фактически стал небоеспособен авианосец «Шарль де Голль». Но в целом ситуация стабилизируется, «пик» на графике заболевших всё быстрее превращается в «плато».

В целом ситуация во Франции стабилизируетсяФото: REUTERS

Испания. Заболело: 191,7 тыс.; скончалось: 20 тыс.

Хоть и медленно, с «откатами», снижение всё равно продолжается и здесь. За последние две недели среднесуточный прирост упал в три раза.

Зимой 2019 (как раз в сезонную эпидемию гриппа) суточная смертность в королевстве колебалась в районе 1,5 тыс. чел.; сейчас, на пике пандемии, в отдельные дни она составляла 2,1-2,2 тыс. чел.

Тем не менее, местные власти подумывают о послаблениях. В Каталонии (одна из автономных областей страны) обратились к Мадриду с просьбой разрешить детям выходить на улицу с конца апреля. Ранее это было запрещено: карантин.