2020-04-19T11:43:56+03:00
Политика

Чем опасны для американских авианосцев российские «Цирконы»

Пресса США с тревогой пишет об уникальных возможностях наших новейших гиперзвуковых ракет
Виктор БАРАНЕЦ
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Пресса США с тревогой пишет об уникальных возможностях наших новейших гиперзвуковых ракетПресса США с тревогой пишет об уникальных возможностях наших новейших гиперзвуковых ракетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Похоже, что вселенский шум мировой прессы вокруг коронавируса не отвлекает внимание американского журнала The National Interest от разработок и испытаний новейших российских вооружений. Например, - от наших гиперзвуковых корабельных ракет «Циркон», которые уже выходят «на финишную прямую». Авторы журнала (явно имеющие свои источники в разведке США) уже неплохо осведомлены даже о том, когда и какие российские корабли будут оснащены «Цирконами». Ну и какие же у них впечатления об этих «изделиях»? Вот вам выдержки из свеженькой статьи в The National Interest: «Цирконы» представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить…

Использование перехватчиков для остановки гиперзвуковой ракеты — это все равно, что пытаться сбить пулей пулю… «Циркон» обладает взрывной силой, способной проделать дыру в авианосце.

Даже заполненная бетоном боеголовка спровоцирует мощный взрыв… Перемещение таких ракет на российских подводных лодках практически невозможно, так как субмарины способны неделями оставаться под водой. Предполагается, что ракеты разместят как на надводных, так и подводных кораблях российского флота.

А бОльшая часть систем ПВО США рассчитана на противодействие конкретным угрозам, в число которых не входит гиперзвуковое оружие.

И оно очень маневренное и развивает скорость в пять Махов (1 Мах приблизительно равен 333 м/с. или 1200 км/час – ВБ). А вот тут американское издание или блефует, или его дезинформировала своя же разведка. Ну неприлично же не знать вот этого: еще

20 февраля 2019 года президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию сообщил, что новейшая российская гиперзвуковая ракета «Циркон» способна развивать скорость около 9 Махов, а ее дальность может превышать 1 тыс. км.

А тем временем американские адмиралы и спецы по гиперзвуковому оружию уже с тревогой пишут и говорят, что вооружение российского ВМФ «Цирконами» может радикально изменить подход Пентагона к строительству новых авианосцев, да и всей военно-морской доктрины США. Ведь огромные корабли могут стать легкой мишенью для русских «Цирконов» и превратиться в «гигантские братские кладбища на морском дне». А средств защиты от летящих с такой скоростью ракет у ВМС США пока нет. Впрочем, у России уже есть ракеты, которые способны летать со скоростью не 6, а 27 Махов. А это уже пострашнее «Циркона»…

ИСТОЧНИК KP.RU

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