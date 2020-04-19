NI: Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» – серьезная угроза для любого флота

19 Апр 2020 2020-04-19T02:52:37+03:00

Американский журнал пишет, что при полете с такой скоростью даже «заполненная бетоном боеголовка проделает дыру в авианосце»

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Американский журнал National Interest вновь посвятил одну из своих публикаций российским гиперзвуковым противокорабельным ракетам «Циркон».

В частности, издание пишет, что «Цирконы» – это серьезная угроза для любого флота, поскольку они способны «способы развивать скорость в пять Махов» (в пять раз выше скорости звука), а вскоре ракеты такого класса смогут лететь и со скоростью девять Махов.

«Полет со скоростью более пяти Махов обеспечит столько кинетической энергии, что даже заполненная бетоном боеголовка спровоцирует мощный взрыв при попадании в землю или проделает дыру в авианосце», - говорится в материале.

При этом автор статьи отмечает, что из-за маневренности гиперзвуковых вооружений от них крайне сложно защищаться: «Это все равно, что стрелять пулей в пулю».

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU