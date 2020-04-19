2020-04-19T02:52:37+03:00
Политика

NI: Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» – серьезная угроза для любого флота

Американский журнал пишет, что при полете с такой скоростью даже «заполненная бетоном боеголовка проделает дыру в авианосце»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
National Interest оценил ракету «Циркон»National Interest оценил ракету «Циркон»
Изменить размер текста:

Американский журнал National Interest вновь посвятил одну из своих публикаций российским гиперзвуковым противокорабельным ракетам «Циркон».

В частности, издание пишет, что «Цирконы» – это серьезная угроза для любого флота, поскольку они способны «способы развивать скорость в пять Махов» (в пять раз выше скорости звука), а вскоре ракеты такого класса смогут лететь и со скоростью девять Махов.

«Полет со скоростью более пяти Махов обеспечит столько кинетической энергии, что даже заполненная бетоном боеголовка спровоцирует мощный взрыв при попадании в землю или проделает дыру в авианосце», - говорится в материале.

При этом автор статьи отмечает, что из-за маневренности гиперзвуковых вооружений от них крайне сложно защищаться: «Это все равно, что стрелять пулей в пулю».

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп: Если Китай сознательно допустил вспышку коронавируса, его стоит наказать
NI: Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» – серьезная угроза для любого флота
Гвинет Пэлтроу внесет свой вклад в борьбу с коронавирусом
Трамп: «У нас очень хорошие отношения с Россией»
Собянин поздравил москвичей с Пасхой
Эпидемия коронавируса делает американцев еще более политкорректными
Трамп: Есть другие способы потратить $500 млн, которые США выделяют ВОЗ
Ситуация с аппаратами ИВЛ в Африке является катастрофической
Число выздоровевших от коронавируса в России на 19 апреля 2020 года составило 3057 человек
В Кировской области задержали напавших на врача «Скорой помощи»
Коронавирус в России, последние новости на 19 апреля 2020: Пасха на самоизоляции
Число заболевших коронавирусом в России на 19 апреля 2020 достигло 36880
Умер писатель и журналист Александр Кабаков
Путин поздравил россиян с Пасхой
У заместителя губернатора Нижегородской области обнаружен коронавирус
Число умерших из-за коронавируса в России на 19 апреля 2020 года составило 313 человек
В США назвали российский двигатель РД-180 «технологическим чудом»
Коронавирус в Испании: Режим повышенной готовности продлят до 9 мая
«Уральские авиалинии» вывезут россиян из Антальи в Екатеринбург и Казань
Летняя Олимпиада в Токио может не состояться в 2021 году
До 60% случаев заражения коронавирусом в Москве протекают бессимптомно
Нетаньяху объявил поэтапное смягчение условий карантина в Израиле
Все российские регионы продлили режим самоизоляции
Желавшие покинуть Британию россияне вылетели в Москву
Подростки пытались проникнуть в Версальский дворец через канализацию
Пожар в магазине "Ашан" в Москве: всех людей эвакуировали из помещения
Жителям Нью-Йорка предложили докладывать о несоблюдении дистанции
Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в Москву