Мемориальная квартира Василия Шукшина продана за бесценок тренеру по фитнесу

Война за имущество великого русского писателя с новой силой разгорается между его детьми и внуками.

На этот раз яблоком раздора стала 4-х комнатная квартира на улице Бочкова. Ее рыночная цена 30 миллионов рублей. Это, так сказать, "семейное гнездышко" Шукшиных.

Когда-то эту квартиру получил Василий Шукшин на семью – свою жену Лидию Федосееву и двух дочерей – Машу и Олю. Писатель прожил на улице Бочкова недолго, осенью 1974 году он умер. Но квартира все равно считается шукшинской, то есть мемориальной. На фасаде дома гранитная доска.

Когда дочери выросли, Лидия Николаевна квартиру между ними разделила. Половиной стала владеть Ольга. Вторая половина сначала была записана на Федосееву-Шукшину. Но потом она ее отписала дочери Маше, а та тут же переоформила ее на свою дочь - Аню, то есть на внучку Шукшина. Для чего эти сложности? По версии Анны, чтобы и вторая половина не досталась Ольге. Такие высокие отношения между родными сестрами.

Вообще отношения между родственниками в этой семье очень сложные. Причем сразу у всех. Сестры Шукшины – Маша и Оля - давно не общаются. Но Мария поссорилась и со своей дочкой Аней. Лидия Николаевна с Аней, то есть с внучкой, недавно судилась, и тоже из-за квартиры. Правда не в Москве, а в Питере. Пожилая актриса вначале подарила Ане питерскую квартиру (может быть, тоже прятала недвижимость от других наследников). Но Аня, вместо того, чтоб сберечь бабушкино добро, эту квартиру тут же продала – ей нужны были деньги. Бабушку, мягко говоря, это очень огорчило. И она подала на внучку в суд. А потом вспомнила, что подарила Ане еще и квартиру в Финляндии. И решила вернуть, пока и эту недвижимость внучка не «двинула». В программе НТВ «Звезды сошлись» был сюжет, где Лидия Николаевна спрашивает Аню: «Ну ты мне "Финляндию" вернешь?». Хотя непонятно, зачем дарила, если потом все «подарки» просит назад. Анна обещает квартиру в Финляндии вернуть. Умиленная Федосеева-Шукшина говорит: «Я тебя люблю и за все тебя простила». Кажется - в семью Шукшиных пришел мир. Но нет.

Через пару дней Аня продает свою долю (ту, что досталось ей от ее мамы Марии Шукшиной) в квартире на улице Бочкова. И за сколько?! За 5 миллионов рублей! Эта квартира, как мы поняли, Лидии Николаевне очень дорога. Не говоря о том, 81-летняя актриса там живет. Зачем внучка так плохо обошлась с родной бабушкой?

Да потому что родственники, по словам Анны, на нее давили.

- Оля (то есть родная тетка –Ред.) угрожала мне в письмах, доводила требованиями – «верни квартиру бабушке», - говорит Анна.

Все это ввело Анну в психологический ступор. И она нашла единственный выход - продать свою долю в квартире. Вместо того, чтобы вернуть ее бабушке. Покупатель быстро нашелся - это старый знакомый Анны (по другой версии – ее любимый мужчина) - Теймур Керимов. Он работает персональным тренером по фитнесу. Собственно, Теймур и предложил это решение – продать ему за 5 миллионов рублей половину квартиры (напомним, что вся квартира стоит 30 миллионов), чтобы «избавить Аню от натиска родственников».

- Аня – мне близкий человек. Когда ее родственники выгнали Аню из дома вместе с ребенком, я приютил их, - сообщил Теймур в программе НТВ.

Сегодня ситуация такая: в любой момент в квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной может подселиться «человек с улицы», то есть Теймур, которого вроде бы пожилая актриса очень боится.

- Эта сделка недопустима. Лидия Николаевна больше всего боялась, что квартира будет продана третьим лицам, - говорит адвокат Ольги Шукшиной Юлия Вербицкая.

Пока сделка находится на регистрации. Но факт купли-продажи совершен. И вполне вероятно, что Лидия Федосеева-Шукшина, раздав все свое имущество детям и внукам, может на старости лет остаться ни с чем.

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