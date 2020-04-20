Последнее интервью Лидии Федосеевой-Шукшиной завершилось грандиозным скандалом

Кто бы мог подумать, что последнее интервью Лидии Федосеевой-Шукшиной завершится грандиозным скандалом. Стало известно, что внучка актрисы Анна Трегубенко и пятый супруг звезды Бари Алибасов продали завещанные квартиры без ведома вдовы Василия Шукшина.

Лидия Федосеева-Шукшина стала гостьей шоу "Секрет на миллион". В откровенном разговоре с Лерой Кудрявцевой актриса сделала важное заявление: она дает интервью в последний раз. Также вдова писателя Василия Шукшина впервые рассказала о том, что осталась без квартир.

У Федосеевой-Шукшиной - более 100 ролей в кино и десятки успешных постановок на сцене. 81-летняя актриса признается - она в жизни ни у кого никогда не просила денег. За все всегда платила сама, а сейчас живет на свою пенсию. "Мне денег хватает. Дочери мне никогда не помогали. Пару раз внук Макар приезжал, фрукты привозил, просил не тратиться", - говорит знаменитость. Зато сама щедро распорядилась нажитым за долгие годы добром, а теперь осталась ни с чем. Имея трех дочерей, шестерых внуков, троих правнуков и пятого мужа Бари Алибасова артистка чувствует себя одинокой.

Внучка Анна Трегубенко

Неожиданный скандал разразился после интервью Лидии Федосеевой-Шукшиной. Внучка актрисы Анна Трегубенко за пять миллионов рублей продала свою долю в роскошных апартаментах на улице Бочкова. Квартиру Василию Шукшину дало государство за заслуги. Унаследовав недвижимость, рыночная стоимость которой составляет 30 миллионов рублей, Лидия Николаевна поделила ее между дочерьми Ольгой и Марией. Последняя, в свою очередь, подарила свою долю дочке Ане. А Трегубенко продала свою долю бывшему возлюбленному. По словам дочери Федосеевой-Шукшиной Ольги, эта новость может нанести огромный вред здоровью актрисы. Ведь та до сих пор не пришла в себя от первого предательства внучки. "Одну квартиру Аня уже продала. И мама называет это основным ударом, который подкосил ее здоровье. А это маму точно убьет", - заявила Ольга в эфире программы "Звезды сошлись".

Ранее стало известно, что Анна продала квартиру Федосеевой-Шукшиной в Санкт-Петербурге без согласия бабушки. "Она купила другую в Подмосковье. Я в обмороке была, даже голову расшибла, упала. А в Петербурге была очень необычная однокомнатная квартира, большая кухня, я туда какую-то мебель из Финляндии привозила, обставляла", - поделилась Лидия Николаевна. К тому же актриса переписала на Анну и двухкомнатную квартиру в Финляндии.

Муж Бари Алибасов

Еще один скандал разразился сразу после интервью вокруг шикарного подарка Лидии Федоссевой-Шукшиной мужу Бари Алибасову. В сентябре 2019 года артистка переписала на певца квартиру в Новой Москве. "Я раздарила все квартиры. Я нездорова, сердце, диабет. Бари Алибасову я написала завещание. Мы договорились, что это отойдет ему, а он оставит это нашим двойняшкам. Это имущество в Новой Москве, там церквушечка рядом", - призналась Лидия Николаевна в интервью Кудрявцевой. И вот несколько часов назад стало известно, что 71-летний Бари Каримович переоформил апартаменты на своего помощника. Продюсер группы "На-На" объяснил это вынужденной мерой. Мол, слишком много налогов приходится платить за жилье. Но в ближайшем будущем шоумен, по его словам, планирует снова зарегистрировать собственность на себя.

Дочь Ольга Шукшина и внук Василий Шукшин-младший

В 2013 году Ольга Шукшина грозилась продать свою долю в той самой квартире на улице Бочкова стоимостью в 30 миллионов рублей. Это произошло после серьезного конфликта с матерью. "Я отдыхала в Болгарии, позвонила мне внучка Аня и попросилась у меня пожить. Потом внук Вася попросился пожить. Я отдыхаю, звонит Аня, рассказывает, что к Васе приехали друзья из Шуи, попросила разобраться", - поделилась Лидия Федосеева-Шукшина. После беседы с Василием Шукшиным-младшим и этими мальчиками выяснилось, что Ольга сдала этим ребятам квартиру. Когда Лидия Николаевна об этом узнала, то попросила незваных гостей собрать вещи и уйти. "А Оля сказала, что я выгнала Васю", - поведала Шукшина. Дело в том, что, когда актриса попросила друзей внука покинуть ее квартиру, Вася пошел вместе с ними. "Оля приехала разбираться со мной. Было тяжело, я хотела жить одна... Мечтаю, чтобы Вася жил в квартире на улице Бочкова", - резюмировала актриса.

Квартир нет, но за все платит Лидия Федосеева-Шукшина

"Я вообще за все плачу. За болгарские апартаменты плачу я. За квартиру в Финляндии плачу я, хотя она не на меня оформлена. Я работала, плюс наследственные копились, я в жизни ни у кого не спросила ни копейки. Я говорю что есть не потому, что я такая добрая. А чего копить-то, если у меня с сердцем не в порядке. Может, я буду бомжихой. Не знаю, сколько мне еще Господь даст пожить. У меня ничего нет, я все раздала. У меня есть только на питание. Я даже авторские права отдала Маше. Оля хотела, но я отдала их Маше, она мне уже какие-то денежки привозила", - поведала Лидия Федосеева-Шукшина.

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