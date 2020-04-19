2020-04-19T21:35:21+03:00
Звезды

Народная артистка стала бомжом: внучка Федосеевой-Шукшиной втайне от нее продала половину квартиры писателя

Лидия Николаевна намерена судиться с предприимчивой родственницей, чтобы вернуть свои квадратные метры [эксклюзив kp.ru]
Алена МАРТЫНОВА
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Народная артистка РСФСР может остаться на улице - своего жилья у нее попросту нетНародная артистка РСФСР может остаться на улице - своего жилья у нее попросту нетФото: Евгения ГУСЕВА
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Всю жизнь Лидия Федосеева-Шукшина старалась обеспечить безбедное существование многочисленных родственников, отписывая им квартиры в России и недвижимость за границей. А кончилось тем, что на девятом десятке Народная артистка РСФСР может остаться на улице - своего жилья у нее попросту нет.

Началось с того, что два года назад внучка Анна (дочь актрисы Марии Шукшиной) за спиной у знаменитой бабушки и вместе со всеми ее вещами продала питерскую квартиру Федосеевой-Шукшиной, к тому же сильно продешевив. Лидия Николаевна пыталась судиться, да где там. Дарственная на квадратные метры у внучки есть - а значит, может творить, что угодно. И не важно, что единственным условием от Федосеевой-Шукшиной любимой Анечке было сохранить квартиру при жизни бабушки.

А на днях наследственную авантюру провернул и нынешний муж артистки, одиозный продюсер Бари Алибасов. Квартиру в Новой Москве, полученную в дар от супруги, он переписал... на своего водителя. Мол, у Алибасова нет денег платить налоги, поэтому жилье "временно" отдал помощнику (по логике Бари Каримовича, тот гораздо богаче своего патрона).

Анна Шукшина Фото: Олег УКЛАДОВ

Анна ШукшинаФото: Олег УКЛАДОВ

И вдруг - новая беда. Как выяснилось, внучка Анна втайне от бабушки совершила очередную неосторожную сделку: продала 1/2 квартиры знаменитого деда-писателя. Эта четырехкомнатная квартира на улице Бочкова, где Лидия Николаевна когда-то жила с Василием Шукшиным, принадлежала двум собственникам - самой артистке и ее младшей дочери Ольге. Щедрая Федосеева-Шукшина несколько лет назад подарила свою долю Марии Шукшиной, а та, в свою очередь, передарила Анне. А теперь часть жилья и вовсе принадлежит чужим людям, которые опять-таки приобрели квадратные метры за бесценок. При общей стоимости жилья в 30 миллионов рублей половина квартиры ушла за 5 миллионов, то есть в три раза дешевле рыночной цены.

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Анна Шукшина уже не впервые тайком продает подаренную бабушкой недвижимость
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- Меня просто довели, - пыталась оправдать свой поступок Анна в эфире шоу "Звезды сошлись". - Моя тетя Ольга Васильевна вела себя как коллектор, требуя, чтобы я отдала ей бесплатно свою долю. Для меня эта недвижимость - не благо. У меня идет огромная внутрисемейная война. Бесплатно я отдать не могу, поэтому я продала свою долю, чтобы от меня отстали.

Как выяснилось, "квадраты" у Анны Шукшиной выкупил ее бывший парень, фитнес-тренер Теймур Керимов. И теперь новый хозяин может заявиться в квартиру писателя и потребовать от Народной артистки пройти на выход. Осталось совсем немного - получить документы на собственность, которые сейчас находятся на стадии оформления.

Однако, как полагают юристы, еще есть возможность восстановить справедливость и права Лидии Федосеевой-Шукшиной. Ведь по закону, нельзя продать часть квартиры, не предложив ее сначала выкупить второму собственнику. А Анна этого не сделала.

Адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник намерена вернуть проданные квадратные метры. Фото: Личный архив

Адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник намерена вернуть проданные квадратные метры.Фото: Личный архив

- Полагаем, что эта сделка купли-продажи 1/2 доли в квартире на улице Бочкова, о совершении которой заявила Анна - недействительна, и мы уже сейчас принимаем все меры, чтобы ее остановить, - рассказала kp.ru адвокат Народной артистки Юлия Вербицкая-Линник. - Отчуждение доли в квартире на Бочкова, где Лидия Николаевна проживает, без направления уведомления второму собственнику с предложением выкупа и без нотариального удостоверения недействительно и не влечет юридических последствий. В случае, если сейчас эта сделка не будет отменена, мы опротестуем ее в судебном порядке. Кроме того, я уполномочена заявить, что Лидия Николаевна открыто обращается к своей внучке Анне и просит ее, во избежание недоразумения, вернуть недвижимость так же как она была передана. То есть безвозмездно.

Но решится ли Анна Шукшина сделать дорогой подарок бабушке, как когда-то сделала она, - вопрос открытый...

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Представители актрисы полагают, что недвижимость была переоформлена незаконно (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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