Дочь Ларисы Удовиченко вышла замуж и ждет ребенка

Лариса Удовиченко трижды была замужем. От союза с пианистом с грузинскими корнями Геннадием Болгариным у нее в 1988 году родилась дочь Маша. После школы девушка по настоянию матери поступила в театральный, но не доучилась. В результате получила диплом экономиста и перебралась в Милан.

Дочь Ларисы Удовиченко вышла замуж за итальянца Франческо Криусколи. Молодые люди познакомились на джаз-концерте. Музыкант-контрабасист на два года младше 32-летней Маши.

"Франческо родился в городке Вентотене, но давно живет в Риме. И я переехала к нему", - рассказывает красавица. Кстати, она знает несколько языков, а в Италии закончила институт в области моды и дизайна.

Предложение руки и сердца дочь звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" получила в 2016 году и тут же познакомила жениха с мамой. Историческая встреча произошла в Вене, где Лариса Ивановна появилась на свет.

Как пишет "Экспресс газета", Удовиченко зятем осталась довольна. Говорят, когда он навещает ее в России, то знаменитая актриса угощает Франческо кабачками в соусе и пирогом с ягодами.

А совсем скоро в семье грядет радостное событие. Лариса Ивановна скоро станет бабушкой. О ребенке Маша и Франческо мечтали давно. Близкий друг семьи поведал, что долгожданный младенец родится через шесть-семь месяцев.