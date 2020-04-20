«Худеем на карантине»: «Комсомолка» научит, как дать бой лишним килограммам!

Скоро ровно месяц, как миллионы людей сидят в своих квартирах и на дачах на самоизоляции: сovid-19 запер нас в четырех стенах и ограничил нашу активность. Если в среднем раньше каждый из нас проходил от 8 000 до 12 000 шагов, то сейчас этот показатель вряд ли доходит до тысячи! Главный маршрут большинства - от дивана или письменного стола до холодильника.

Главное развлечение - приготовление блюд и их поедание. Кстати, если верить статистике, за этот месяц в два раза увеличились продажи хлебопечек! Ну как тут не распухнуть? Если и дальше дело пойдет такими темпами, мы не то, что в летнюю одежду не влезем, в докарантинные шубы не поместимся!

«Комсомолка» решила помочь всем, кто оказался в точно такой же ситуации и запустила марафон здорового образа жизни «Худеем на карантине». Из нескольких десятков претендентов были отобраны три участницы: радиоведущая Екатерина 44 лет, брокер Алла 49 лет и журналист Оксана 43 лет. Профессии у них разные, а привычки очень похожи: все любят поесть, на карантине не очень-то контролируют этот процесс и не в особых ладах с физкультурой. На участниц похожи многие - также сидят с детьми в ограниченном пространстве и больше времени проводят на кухне, за письменным столом или на диване, а не на беговой дорожке), а потому, можно заочно присоединиться к нашему марафону.

Из нескольких десятков претендентов были отобраны три участницы: радиоведущая Екатерина 44 лет, брокер Алла 49 лет и журналист Оксана 43 лет.

За десять дней нашим участницам предстоит изменить свои привычки - пищевые и не только. А помогут им в этом крутые профессионалы. В проекте участвуют:эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, автор Телеграмм и Инстаграм каналов Doctor Pavlova Зухра Павлова, психолог, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Плеханова Инга Корягина. А также спортивная семья - Вячеслав и Екатерина Малафеевы. Вячеслав - в недавнем прошлом известный футболист команды «Зенит» и сборной России. Екатерина - создатель проекта «Перезагрузка», в котором она дает советы по правильному питанию итренировкам.

Эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, автор Телеграмм и Инстаграм каналов Doctor Pavlova Зухра Павлова

Марафона подобного «Худеем на карантине», кажется, еще не было. Одно дело снимать проект в студии, при личном общении. Совсем другое - на удаленке. Но наша жизнь диктует новые условия. Раз невозможно встретиться в студии, будем общаться онлайн! При помощи современныхтехнологий наши герои провели виртуальнуюконференцию. И тут выяснилось, что в принципе, нашим участницам всего лишь не хватает «волшебного пенделя», ну и, конечно, поддержки и вдохновения.

Психолог, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Плеханова Инга Корягина

Эксперты, выслушав участниц, тут же выдали им рекомендации.

Карантин расслабил нас: мы стали позже вставать, забыли про режим, и почему-то стали есть, как в последний раз. В магазинах выросли не только продажи гречки, но и мороженого! Врач Зухра Павлова призвала вернуться к режиму и ужесточить контроль за собой, в числе прочего, ведя дневник питания.

Семья Малафеевых записала короткие ролики с простыми, но эффективными упражнениями, выполнять которые может каждый в самой обычной квартире. Кстати, диван в этом деле только поможет, став частью «спортивного оборудования».

Вячеслав и Екатерина Малафеевы.

А психолог Инга Корягина сама уже две недели пытается жить по правилам ЗОЖ. И для себя она выработала определенные правила, которые пригодятся абсолютно всем! Заниматься физкультурой надо в приятном и уютном месте. У каждого из нас есть возможность быть «режиссером своего спортзала». Следует найти уголок в своей квартире, куда попадает яркий солнечный свет и видно через окно улицу. Ну или выбрать другое место, которое вам больше всего по душе. Это, по словам Инги, работает!

- Помните, каждое семечко ваших мыслей прорастает. Каждое действие даст свои плоды. Вместе с физкультурой можно открыть для себя новую жизнь, - уверена Инга.

Через пару дней наши участники поделятся первыми результатами своей новой жизни. Ждем промежуточных итогов!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/774366" frameborder="0"></iframe> Худеем на карантине: часть 1.Мы начинаем реалити-шоу для тех, кто сидя в самоизоляции, хочет дать бой лишним килограммам. Присоединяйтесь!

Все выпуски нашего реалити-шоу смотрите в спецпроекте «Худеем на карантине»