Как найти солдата Великой отечественной войны по фамилии: список онлайн-сервисов для поиска фронтовиков

В этом году в нашей стране и во всем мире отмечают 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Много лет прошло, но не все семьи знают о судьбе своих близких, ушедших на фронт. В специальных онлайн-сервисах можно найти солдата Великой отечественной войны по фамилии и выяснить, где воевал, какие награды получил, где похоронен. Рассказываем, на каких сайтах искать своих фронтовиков.

СОЛДАТЫ ВЕРНУТСЯ ДОМОЙ

«Память народа»

База данных участников Великой Отечественной войны Министерства обороны РФ. На сайте публикуются только достоверные архивы и фото - более 425 тысяч документов. Оцифровка и публикация данных продолжается.

Фронтовика можно найти по фамилии, имени и году рождения, а также в расширенном поиске по месту призыва, месту службы. В досье каждого солдата - личные данные, наградные листы, информация о захоронении, если человек погиб в бою или умер от ран и болезней в госпиталях и медсанбатах. Желающие могут сами добавить фото и историю своего участника войны на сайте в проекте «Дорога памяти».

На портале также вывешены документы о боевых операциях, приказы, доклады командующих, оперативные описания военной обстановки, видеозаписи событий.

«ОБД - Мемориал»

Обобщенный банк данных (ОБД) Министерства обороны РФ. На сайте - оцифрованные проверенные архивы, документы и фото о судьбе погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенное время. В базе - почти 17 миллионов цифровых копий документов о безвозвратных потерях и 20 миллионов именных записей о потерях Красной Армии в Великой Отечественной войне.

Солдата можно найти по фамилии, имени и году рождения, а также в расширенном поиске по месту призыва, месту службы и другим данным.

«Подвиг народа»

Электронный банк наградных документов Великой Отечественной войны Министерства обороны РФ. На сайте - проверенные специалистами ведомства архивы, документы и фото.

Искать солдата можно в любом из трех разделов в зависимости от того, что семья уже знает о близком человеке. В разделе «Люди и награждения» нужно указать фамилию, имя, отчество, год рождения, звание (поиск в наградных листах, приказах о награждениях и в картотеке). В «Наградных документах» можно внести номер приказа о награждении, его дату. В «Географии войны» поиск идет по месту и времени события.

«Бессмертный полк - Москва»

Электронная книга памяти. Ее составляют активисты общественного движения «Бессмертный полк - Москва» вместе со столичными центрами госуслуг «Мои документы». Сюда вносятся данные о жителях столицы, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Сейчас в архиве более 193 тысяч имен.

Солдата можно найти по фамилии, имени, отчеству, дате и месту рождения, а также в расширенном поиске по сражениям, в которых он участвовал, званию, дате и месту призыва, наградам.

ЧТО ЕЩЕ

В интернете поиском солдат Великой Отечественной войны занимаются также добровольцы, волонтеры и общественные движения на таких сайтах:

- народный проект «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества»;

- «Победители»;

- электронный мемориал «ПомниПро»;

- мемориал Великой Отечественной войны;

- база данных погибших в Великую Отечественную войну.

НА ЗАМЕТКУ

- Если не удалось сразу найти солдата в одной из указанных электронных баз, попробуйте проверить данные человека на каждом из этих сайтов. У многих из них общие базы Минобороны, но разные инструкции поиска.

- Во время онлайн-поиска можно использовать разные варианты написания данных человека. Нередко в военных документах проскакивали ошибки, например лишние, пропущенные или неправильные буквы в фамилии. Поэтому в поисковой строке можно указать только первые буквы фамилии - к примеру для «Григоренко» написать «Григор», тогда система выдаст все возможные данные фронтовиков на сайте.

- Если кроме ФИО, известно еще хоть что-то о человеке, например награды или место призыва, то можно попробовать внести их в строке расширенного поиска.

- Нередко бывает, что найти фронтовика в онлайн-базах не получается. Тогда можно отправить запрос в архив Министерства обороны России обычным письмом по адресу: 142100 Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 74, Центральный архив Министерства обороны РФ. Образец запроса можно посмотреть на сайте архива. Или через электронную приемную.

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