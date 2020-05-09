2020-05-09T07:13:02+03:00
75 лет Великой Победы

Акция Бессмертный полк в Москве 9 мая 2020: прямая онлайн-трансляция

Несмотря на коронавирус, в России пройдет акция "Бессмертный полк"
Юлия КЕКОВА
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В России пройдет онлайн-акция "Бессмертный полк"В России пройдет онлайн-акция "Бессмертный полк"Фото: Олег БЕЛОВ
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Акция "Бессмертный полк" пройдет в Москве в честь Дня Великой Победы советского народа над фашизмом 9 мая состоится несмотря на коронавирус. Правда, в этот раз, из-за распространения болезни в стране и мире, шествие будет виртуальное. Такое решение было принято властями в целях мер безопасности населения.

Бессмертный полк онлайн .Из-за пандемии коронавируса всенародно любимая акция стала виртуальной

Чтобы принять в нем участие, необходимо пройти регистрацию на сайте "Бессмертного полка", загрузить в базу данных свое фото и снимок родственника-участника Великой Отечественной войны. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию шествия, а также на станицах в социальных сетях "Вконтакте", "Одноклассники" и на канале в "Youtube". Начало акции запланировано на 11:00.

Ранее сообщалось, что в 2020 году из-за COVID-19 все массовые мероприятия, запланированные на 9 мая, пришлось перенести. Смотреть торжественную часть парада можно будет наблюдать в небе из окон своих квартир, чтобы не нарушать действующий в стране режим ограничительных мер.

В честь юбилея Победы ветераны получили досрочные выплаты. Это стало одной из мер поддержки населения, которую Владимир Путин озвучил в своем обращении к нации 25 марта. Президент России поручил не ждать до 9 мая, а выплатить дополнительные пособия уже в апреле 2020 года.

Празднование 75-летия Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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