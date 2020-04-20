Академик рассказал Владимиру Путину, когда в России стартуют испытания вакцины против коронавируса на людях

В России разрабатывается несколько типов различных вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ у Владимира Путина директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.

Уже проведены испытания разработанных вакцин на животных, морских свинках и мышах, рассказал академик. При этом подтвердилась как безопасность, так и эффективность препаратов для вакцинации, подчеркнул эксперт. По его словам, у подопытных животных вырабатывался выраженный иммунный ответ.

- С 1 июня стартуют российские исследования вакцины на людях-добровольцах, - доложил академик Гинцбург. И попросил президента оказать помощь для ускорения процедур регистрации и производства вакцин. Владимир Путин заверил, что необходимые меры будут приняты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/774277" frameborder="0"></iframe> Путин: Распространение коронавируса в России продолжается.

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