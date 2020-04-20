2020-04-20T15:57:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Академик рассказал Владимиру Путину, когда в России стартуют испытания вакцины против коронавируса на людях

Известный микробиолог Александр Гинцбург выступил на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ
Анна НИКОЛАЕВА
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Академик рассказал Владимиру Путину, когда в России стартуют испытания вакцины против коронавируса на людях. Фото: Алексей Дружинин/ТАССАкадемик рассказал Владимиру Путину, когда в России стартуют испытания вакцины против коронавируса на людях. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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В России разрабатывается несколько типов различных вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ у Владимира Путина директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.

Уже проведены испытания разработанных вакцин на животных, морских свинках и мышах, рассказал академик. При этом подтвердилась как безопасность, так и эффективность препаратов для вакцинации, подчеркнул эксперт. По его словам, у подопытных животных вырабатывался выраженный иммунный ответ.

- С 1 июня стартуют российские исследования вакцины на людях-добровольцах, - доложил академик Гинцбург. И попросил президента оказать помощь для ускорения процедур регистрации и производства вакцин. Владимир Путин заверил, что необходимые меры будут приняты.

Путин: Распространение коронавируса в России продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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