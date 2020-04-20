Предательство внучки и Алибасова: бывший муж Федосеевой-Шукшиной назвал причину ее семейных бед

Плохие новости для 81-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной пришли "оптом", одна за другой. Сначала муж, одиозный продюсер Бари Алибасов переписал подаренную женой квартиру в Новой Москве на своего водителя - мол, у него и так полно налогов, пусть помощник разбирается с квадратными метрами. А после и внучка подоспела: тайком от бабушки Анна Шукшина (дочь актрисы Марии Шукшиной) продала половину жилья на улице Бочкова - того самого, где когда-то жил и творил ее знаменитый дед, и где сейчас проживает Лидия Николаевна. И теперь Народная артистка рискует, в лучшем случае, соседствовать в четырехкомнатных апартаментах с покупателем - дружком внучки и тренером по фитнесу Теймуром Керимовым, а в худшем - оказаться на улице.

Как могло случиться, что на девятом десятке знаменитая актриса и достойная женщина стала фактически бомжом, "Комсомолка" спросила у ее бывшего мужа, кинооператора Михаила Аграновича. Он десять лет жил в браке с Лидией Николаевной (с 1975 по 1984 годы) и после смерти Василия Шукшина воспитывал его дочек Ольгу и Машу, как родных.

Оператор Михаил Агранович 10 лет прожил в браке с Федосеевой-Шукшиной. Фото: www.facebook.com/M.AgranovichФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Да вы что, я и не в курсе был этих новостей! Мне Лиду безумно жалко, она совершенно этого не заслужила, - поделился Агранович с kp.ru. - Она ведь добрая женщина, бессребреница. Не жадина, не стяжательница. И она их всех очень любит.

- Может, родных деньги испортили?

- Возможно, да. Мне сложно все это понять и объяснить… В этой семье есть единственный порядочный человек – это Маша, я только с ней поддерживаю связь. Что происходит с остальными, я даже не знаю.

- А с Лидией Николаевной вы общаетесь?

- Сейчас уже редко. Мы с ней делали интервью, когда снимали фильм про Шукшина. Потом как-то я писал СМС, что ей не стоит участвовать в какой-то передаче, она согласилась. Вот и все...

anna__shukshina Анна Шукшина уже не впервые тайком продает подаренную бабушкой недвижимость

Между тем, главная "виновница торжества" - Анна Шукшина - после скандального эфира на НТВ, где она и заявила о сделке, общаться с прессой отказывается.

- В данный момент без комментариев, - ответила kp.ru внучка писателя.

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