2020-04-20T16:54:13+03:00
Звезды

Предательство внучки и Алибасова: бывший муж Федосеевой-Шукшиной назвал причину ее семейных бед

Михаил Агранович потрясен тем, что сразу два близких человека провернули махинации с жильем за спиной Народной артистки [эксклюзив kp.ru]
Дмитрий БУРДАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов.Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Плохие новости для 81-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной пришли "оптом", одна за другой. Сначала муж, одиозный продюсер Бари Алибасов переписал подаренную женой квартиру в Новой Москве на своего водителя - мол, у него и так полно налогов, пусть помощник разбирается с квадратными метрами. А после и внучка подоспела: тайком от бабушки Анна Шукшина (дочь актрисы Марии Шукшиной) продала половину жилья на улице Бочкова - того самого, где когда-то жил и творил ее знаменитый дед, и где сейчас проживает Лидия Николаевна. И теперь Народная артистка рискует, в лучшем случае, соседствовать в четырехкомнатных апартаментах с покупателем - дружком внучки и тренером по фитнесу Теймуром Керимовым, а в худшем - оказаться на улице.

Как могло случиться, что на девятом десятке знаменитая актриса и достойная женщина стала фактически бомжом, "Комсомолка" спросила у ее бывшего мужа, кинооператора Михаила Аграновича. Он десять лет жил в браке с Лидией Николаевной (с 1975 по 1984 годы) и после смерти Василия Шукшина воспитывал его дочек Ольгу и Машу, как родных.

Оператор Михаил Агранович 10 лет прожил в браке с Федосеевой-Шукшиной. Фото: www.facebook.com/M.Agranovich Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Оператор Михаил Агранович 10 лет прожил в браке с Федосеевой-Шукшиной. Фото: www.facebook.com/M.AgranovichФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Да вы что, я и не в курсе был этих новостей! Мне Лиду безумно жалко, она совершенно этого не заслужила, - поделился Агранович с kp.ru. - Она ведь добрая женщина, бессребреница. Не жадина, не стяжательница. И она их всех очень любит.

- Может, родных деньги испортили?

- Возможно, да. Мне сложно все это понять и объяснить… В этой семье есть единственный порядочный человек – это Маша, я только с ней поддерживаю связь. Что происходит с остальными, я даже не знаю.

- А с Лидией Николаевной вы общаетесь?

- Сейчас уже редко. Мы с ней делали интервью, когда снимали фильм про Шукшина. Потом как-то я писал СМС, что ей не стоит участвовать в какой-то передаче, она согласилась. Вот и все...

anna__shukshinaanna__shukshina
Анна Шукшина уже не впервые тайком продает подаренную бабушкой недвижимость
142 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Между тем, главная "виновница торжества" - Анна Шукшина - после скандального эфира на НТВ, где она и заявила о сделке, общаться с прессой отказывается.

- В данный момент без комментариев, - ответила kp.ru внучка писателя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последнее интервью Лидии Федосеевой-Шукшиной завершилось грандиозным скандалом

81-летняя актриса раздарила все свои квартиры и осталась ни с чем (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Федосеева-Шукшина: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Растет в неполноценной семье, любит наряжаться и танцевать: что известно о Ларе Узерли — точной копии знаменитой матери
У прекрасной дочери актрисы Мерьем Узерли нет никаких шансов вырасти обычной заурядной, а тем более недолюбленной, ведь ее окружают очень талантливые и любящие родственники — мама, тетя, дедушка и бабушка
Новости 24
Путин сообщил о заключённом США контрактом на поставку деталей для аппаратов ИВЛ
В ассоциации туроператоров рассказали, когда можно планировать отпуск в 2020 году
В России более 700 больных коронавирусом в тяжёлом состоянии
В трубопроводе Парижа обнаружен коронавирус
Facebook разработал карту с данными о количестве пациентов в США с симптомами коронавируса
Экономист: То, что американская нефть дешевеет, для нас хорошо
Российские туристы поселились в пещере в Таиланде
Умер Джин Дейч, один из создателей "Тома и Джерри", "Хоббита" и "Морячка Папая"
Эпидемиолог рассказал Путину, почему можно открыть детсады и школы во время коронавируса
Названы симптомы, при которых обязательно нужно вызвать скорую
Российские легкоатлеты полгода не получали призовые за ЧМ из-за задержки вердикта по пробам
Ленинградская область ввела региональные пособия для потерявших работу из-за коронавируса
Росгвардия получит 1,3 млрд рублей на аппараты ИВЛ
Академик рассказал Путину, как коронавирус обманывает иммунитет
Курс доллара на 21 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
Курс евро на 21 апреля: официальные данные ЦБ РФ
Малеев: По заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения Россия находится на 64 месте в мире
Собянин про карантинные меры в Москве: за неделю-полторы будет понятно, куда дальше двигаться