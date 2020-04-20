2020-04-20T17:25:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Академик Александр Чучалин на совещании по коронавирусу у Владимира Путина: Мы немного перегибаем палку, драматизируя ситуацию в целом

Знаменитый пульмонолог рассказал, что часть населения уже имеет антитела к SARS-CoV-2
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Действительный член Российской Академии медицинских наук, директор Московского НИИ пульмонологии Александр Чучалин. Фото: Артем Коротаев/ТАССДействительный член Российской Академии медицинских наук, директор Московского НИИ пульмонологии Александр Чучалин. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Выступление Александра Чучалина на совещании у Владимира Путина, видимо, скоро разберут на цитаты. Доктор медицинских наук, директор НИИ пульмонологии, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный терапевт Минздрава РФ, вице-президент Национальной медицинской палаты рассказал о результатах тестирования на антитела к коронавирусу медперсонала одной из клиник. Напомним, антитела появляются у организма, который справился с инфекцией и теперь умеет на нее реагировать:

- У нас в Измайлово на 15-й Парковой находится Пироговский центр (Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова, - прим.ред.), в котором провели исследование (на антитела к коронавирусу, - прим.ред.) среди медицинского персонала, тех, кто не болел респираторными инфекционными заболеваниями. 35 % работающего персонала, сестры, технический персонал, врачи – имеют антитела!

Академик, очевидно, имел в виду, что сотрудники клиники имеют антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, что может свидетельствовать о том, что их организм уже научился противостоять этой инфекции. При том, что по всем внешним признакам они не болели!

- Где-то нам немножко надо перестроится, мы немного перегибаем палку, драматизируя ситуация в целом, - продолжил свой доклад Александр Григорьевич. - Коронавирусом человек болеет всю жизнь. Это самое распространенное вирусное инфекционное заболевание (имеются в виду его прежние формы – прим. Ред.). Этот вирус давно живет с человеком. Это его мир, мир, о котором еще писал Вернадский, - ноосфера.

Академик Чучалин - о коронавирусе: Мы перегибаем палку, драматизируя ситуацию.

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Неделю назад Владимир Путин уже собирал «совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке», на котором выслушивал экспертов по противодействию эпидемиям, учёных-вирусологов, инфекционистов, руководителей научно-исследовательских центров. Президента интересовали два главных вопроса: достаточны ли предпринятые меры и каков прогноз по развитию эпидемии? Все были солидарны в том, что самоизоляция - это очень хорошо, а прогноз давать пока рано (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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