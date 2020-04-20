Коронавирус: что же будет с экономикой и с нами?

Тем, кого вдруг удивит, "почему это вдруг врач рассуждает об экономике", сразу отвечу:

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ПОЛНОГО ФИЗИЧЕСКОГО, ПСИХИЧЕСКОГО, И СОЦИАЛЬНОГО(!) БЛАГОПОЛУЧИЯ.

Таким образом, нормальный доктор не может не думать о том, в каких условиях живут или будут жить его сограждане - потенциальные пациенты.

Кроме всего прочего, я 20 лет руковожу организацией, которая помогает детям-сиротам, и, как руководитель, не могу не отслеживать, куда катится мировая, в том числе и российская экономика.

Это принесло свои плоды: к примеру, в кризис 2008/2009 года я, между делом, как говорится, "левой задней ногой", заработал ДЛЯ СИРОТ около 4 000 000 рублей - это примерно 150 000 USD - по тогдашнему курсу.

Кроме того, есть опыт прогнозирования развития ситуации в России - желающие могут почитать мои колонки в КП на эту тему:

"Два дня до дефолта"

"Кризис ждёт вас из отпуска"

"Кризис - 2013: пушки вместо масла?"

Почитайте, и сравните с тем, что потом происходило – почти всё предсказанное сбылось.

Особенно иллюстративно выглядит колонка: «Министру Улюкаеву нужно чаще читать "Комсомольскую правду"» - Тогда он будет узнавать о реальном положении дел в экономике также быстро, как и остальные читатели нашего издания.

Если кто не помнит: для министра Улюкаева неумение ориентироваться в ситуации закончилось плохо – уголовным делом и заключением…

Заметим, все эти прогнозы были сделаны в 2013 году.

В нынешней, крайне тяжелой ситуации попытаться предугадать развитие событий, наверное, особенно важно. Но и особенно сложно!

Потому что ситуация безусловно уникальная! Ничего подобного на планете не было со времен великой депрессии! Более того, многие эксперты, и я с ними согласен, считают, что сейчас ситуация даже хуже, чем это было в США в 30-е годы прошлого века.

Что бы данная колонка не раздулась до размеров аналитической статьи в толстом научном журнале, я ограничусь прогнозом только того, что ждёт нас, россиян. Итак:

1. Рубль упадет к доллару. То есть, он уже упал - с уровня 60-66 рублей до 74,50 на данный момент (20 апреля 2020 года, время Мск 12-27). Однако думаю, в лучшем случае, мы еще увидим "пилообразный" график в диапазоне от 73 до 83 рублей, но, скорее всего, доллар "залипнет" на отметке выше 80-ти рублей - на неопределенное время. Почему я так думаю? Потому что очень много факторов работает против рубля:

а) Падение цен на нефть (об этом отдельно).

б) Бегство иностранных инвесторов с российского рынка. Объем прямых иностранных инвестиций в российские компании из-за рубежа обрушился в 50 раз в первом квартале 2020 года по сравнению с показателем год назад. Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ. Значение портфельных инвестиций составило минус $1,2 млрд. В первом квартале прошлого года наблюдался приток — $6,8 млрд.

в) Падение спроса не только на нефть, но и вообще на сырьё - ведь мы получаем валюту в основном от продажи сырья - это не только нефть и газ, но и металлы, уголь, лес и т.д. В экономически развитых странах, которые являются покупателями нашего сырья, производство резко упало, и, как следствие, резко упал спрос на сырье. Как результат: общий экспорт из России сократился на 14% по сравнению с первым кварталом предыдущего года!

2. Резко упадут доходы российского бюджета. Дело в том, что доходы от добычи нефти и газа и их продажи составляют около 2/3 ВВП. Так, в марте поставки углеводородов за рубеж, по данным ЦБ РФ и ФТС, упали на 40%, до $12,9 млрд!

Цены на нефть и газ, несмотря на новый договор ОПЕК, продолжат падение, и "залипнут" надолго на уровне от $20 до $30 за баррель. Не стоит забывать - это цены на Brent. Наша же, российская марка, Urals, торгуется с существенным дисконтом к этому ориентиру. На данный момент, (20 апреля 2020 года, время Мск 12-41) Brent торгуется на уровне $27,14 за баррель, а Light, (!!!) чуть выше $14 за баррель!

Как видите, новая сделка ОПЕК на рынок впечатления не произвела. Оно и понятно - спрос на нефть упал намного больше, чем снизилась добыча по договору. Так что не нужно быть провидцем, чтобы предсказать очередное падение цен на нашу Urals ниже уровня себестоимости. Напомним, это уже было - Urals падала до $10,54 за баррель! Рынок нефти лихорадит: в данный момент нефть из Нигерии продают уже по 12 долларов за баррель, но покупать ее никто не спешит: европейцам нефть сейчас не нужна, а в Азию доставка заметно подорожала: нефтеналивной флот используется, как временные хранилища.

На данный момент отечественная марка Urals торгуется на отметке $21,07. Как вы понимаете, это значительно ниже цены, заложенной в бюджет. Дефицит бюджета, который возникает в этом случае, будет покрываться из ФНБ (Фонда Национального Благосостояния).

Катастрофическими будут последствия и для мелкого, малого, среднего бизнеса и самозанятых в РФ. Уже сейчас значительная часть этого сектора страдает от введенных мер.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3. Катастрофическими будут последствия и для мелкого, малого, среднего бизнеса и самозанятых в РФ. Уже сейчас значительная часть этого сектора страдает от введенных мер - самоизоляции (упал спрос) и запрета на деятельность - правительство запретило работу кафе, ресторанов, фитнесс-клубов, промтоварных магазинов, парикмахерских, и ряда производств. Только по официальным оценкам, в этом секторе задействовано около 8,6 миллиона человек. Но я хотел бы уточнить: никто точно не знает, сколько на самом деле задействовано в "теневом секторе" - по предположительным оценкам - около 20-ти миллионов россиян! Это так называемая "гаражная экономика" и "самозанятые". И бОльшая часть этих людей, конечно же, пострадает от эпидемии и её экономических последствий. То есть, на выходе из эпидемии мы получим многомиллионную армию безработных!

Не стоит питать иллюзий насчет того, что с окончанием эпидемии все восстановится. С чего оно восстановится?

Во-первых, эпидемия продлится дольше, чем многие себе представляют. Несмотря на то, что меры строгой самоизоляции введены правительством до начала мая, это не означает, что в мае все закончится!

В САМОМ БЛАГОПРИЯТНОМ ВАРИАНТЕ ДЛЯ РОССИИ ОКОНЧАНИЕ ЭПИДЕМИИ - ЭТО СЕРЕДИНА ИЮНЯ.

Более того, к примеру, эксперты Дойче банка (они дают прогнозы по США и Европе, без России) считают, что эти сроки снятия карантина могут быть сдвинуты в сторону увеличения, т.к. большинство прогнозов строится на анализе развития эпидемии в провинции Хубэй, что, на самом деле никоим образом нельзя экстраполировать на европейские страны, США и Россию. Дело в том, что Китаю удалось не выпустить этот вирус за пределы одной провинции, полностью перекрыв сообщение с соседними провинциями. Ни в Европе, ни в США, ни в России такие меры не принимались, так как они жестко и грубо ограничивают права граждан. Поэтому нас ждёт волнообразный процесс миграции коронавирусной инфекции по российским регионам: когда в Москве наступит пик эпидемии, в регионах все только начнётся, когда в Москве эпидемия подойдет к завершению, в регионах будет пик. Это всё может затянуть процесс до июля или даже до августа.

Во-вторых, все это приведет к тому, что даже после окончания эпидемии платежеспособный спрос будет восстанавливаться очень долго - в лучшем случае, до конца года. Следовательно, бОльшая часть предприятий мелкого, малого и среднего бизнеса может разориться и прекратить своё существование.

Что же в итоге? В итоге, бедность в России увеличится. Те люди, которые раньше думали, что они жили плохо, поймут, что они жили хорошо.

Отвечаю на традиционный русский вопрос "ЧТО ДЕЛАТЬ?"

1. Экономить деньги и ресурсы.

2. Стараться получить все возможные пособия, субсидии, предусмотренные государством: для детей, малого бизнеса, безработных и т.д. Для этого нужно следить за тем, что озвучивает правительство в этом плане и сразу же обращаться, куда следует.

3. Искать все возможные варианты дополнительного заработка.

4. Пока сидим на самоизоляции - заняться самообразованием, чтобы повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. Для обучения выбирать позиции, которые будут востребованы даже при самоизоляции, например, дистанционные виды деятельности.

5. Ни в коем случае не влезать в долги (кредиты), умерить свой потребительский пыл.

6. Объединяться в сообщества для совместного решения возникающих проблем.

7. Холить и лелеять свою дачу тем, у кого она есть, и обзавестись клочком земли тем, у кого его еще нет. Нам нужно "перетоптаться" трудный период - до конца года. Может, дольше. Дачное земледелие очень даже поможет.

8. Собирать и запасть дикоросы - ягоды, грибы, и т.д.

Ну и главное – не падать духом! Плохо будет не только в России – плохо будет по всему миру! В США уже 22 миллиона безработных, Китай потерял до четверти рабочих мест. Поэтому страны будут вынуждены объединяться перед лицом общей беды. Так победим!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Почему в США появилось 22 миллиона официальных безработных, а в России только 180 тысяч

На западе легче увольняют сотрудников, чем в нашей стране. Но ничего хорошего в этом для нас нет (подробности)