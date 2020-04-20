В России создана вакцина, которая защитит людей в возрасте 65+

О новой разработке на совещании у президента рассказал замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Николай Филатов.

- Я пессимистически отношусь к созданию вакцин, которые требуют выработки специфических антител к Covid-19, - пояснил Николай Филатов. - Дело в том, что такой метод вакцинации будет, наверное, не очень эффективен, потому что в возрасте за 65 лет у людей уже плохо вырабатываются антитела в организме. Теоретически можно достигнуть эффекта счет прививания большого количество молодых людей и подростков - это снизит вирусную нагрузку на пожилых, но это сложный процесс. Мне кажется более перспективным направлением использование вакцину ИММУНОВАК-ВП-4. Это вакцина, которая была создана в нашем институте. Она реагирует на любой респираторный вирус, даже на неизвестный возбудитель. Принцип ее действия заключается в активизации факторов врожденного иммунитета и стимулировании мукозального иммунитета (это иммунитет слизистых оболочек, кожи и барьерных тканей) в организме человека.

Кстати, вакцина ИММУНОВАК-ВП-4 может применяться, как с лечебной целью так и с профилактической. С ее помощью мы можем защитить медицинских работников и людей, у которых выявлен вирус в домашних очагах - то есть, когда больные находятся дома, а не в стационаре. Но самое главное, мы можем уберечь пациентов из группы риска - людей старше 65 лет. Здесь нет выработки специфических антител, что в преклонном возрасте проблематично, а действует совсем другой механизм действия.

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