Ученый предложил Путину открыть школы, парки и вернуть рабочих на стройки

Несмотря на катастрофические прогнозы, нынешнюю ситуацию с коронавирусом в России можно назвать стабильной и устойчивой, особенно в московском регионе, считает замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, доктор медицинских наук, профессор Николай Филатов. Тактика сдерживания эпидемии за счет введения режима самоизоляции выполнила свою задачу - удалось предотвратить взрывной характер распространения заболевания. Летальность в стране не превышает 0,8% в течении последних 10 дней.

Сейчас от тактики сдерживания можно перейти перейти к управлению эпидемическим процессом, заявил профессор Филатов во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в России, которое проводил президент Путин. В частности, стоит использовать меры по снижению вирулентности (способности вируса заражать организм) циркулирующего возбудителя

- Я считаю, что сейчас можно открыть детские дошкольные учреждения и школы, - сказал президенту профессор Филатов. - Дело в том, что дети и подростки практически не болеют Covid-19, поскольку природно защищены, и вирус, циркулируя на этих контингентах, теряет свою вирулентность. Он и сейчас ослабевает, но не так интенсивно, как этого хотелось бы. Это подтверждается тем, что все время увеличивается количество случаев бессимптомных форм заболевания. Я бы просил еще открыть парки, места отдыха, естественно, без проведения там массовых мероприятий. Мне на сегодняшний день не совсем понятно почему закрыты детские площадки? Кроме того, нужно выпустить на работу строительных рабочих Они сегодня ожидают работы, находясь в общежитиях и бытовках. А плотность и скученность людей в этом жилье такова, что строители являются горючим материалом не только для коронавируса, но и для ряда других инфекций.Если они выйдут на строительные объекты, там вероятность распространения заболевания будет заметно ниже, чем сегодня в этих бытовках и общагах.

Кроме того Николай Филатов предложил провести ревизию вентиляционных систем в местах массового скопления людей: в аэропортах, кинотеатрах, развлекательных комплексах.. Ученые пришли к выводу, что при плохой работе вентиляционных систем - когда воздух не обеззараживается, в помещениях накапливаются вирусосодержащие аэрозоли и это приводит к заражению людей.

- Приведу такой пример - в свое время в школах Москвы реализовывалась программа по установке рециркуляторов в классах, - говорит профессор Филатов. - В тех школах, где они были установлены, заболеваемость упала на 18 процентов. Это живой эксперимент, который показывает высокую эффективность таких мер. Сейчас самое время использовать ситуацию простоя, чтобы повысить эпидемиологическую безопасность таких объектов.

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