Хюгге нам поможет: 15 простых способов стать счастливее во время самоизоляции

Слово “хюгге” мы знаем благодаря популярнейшим книгам Майка Викинга, основателя и директора Института исследований счастья в Копенгагене. Это такой скандинавский минимализм: умение находить счастье в простых вещах, вроде уютного пледа и чашки горячего шоколада.

Конечно, Викинг не единственный, кто знает толк в хюгге. Жители северных стран год за годом возглавляют списки самых счастливых наций мира. В рейтинге счастья 2020 год, недавно опубликованном ООН, в пятерке Финляндия, на втором Дания, на четвертом Исландия, на пятом Норвегия.

Похоже, сейчас всем нам полезно освоить навыки хюгге. Других вариантов в самоизоляции в общем-то и нет! Скандинавскую мудрость применительно к нынешним временам проанализировала доктор Аманда Холдсворт. Она уверена, что этот подход поможет сохранить эмоциональное равновесие и чувствовать себя счастливым, сидя дома.

Все советы очень простые, иногда на грани банальности (или даже за гранью, у каждого из нас она своя). Но в этом и смысл хюгге: для счастья не нужно ничего экстраординарного и снгосшибательного. Счастье в простых вещах.

15 ХЮГГЕ-СПОСОБОВ СТАТЬ СЧАСТЛИВЕЕ В САМОИЗОЛЯЦИИ

Про дом:

Разберите все завалы дома (впрочем, у нас многие именно с этого и начали самоизоляцию), все шкафы, балконы и антресоли. Избавьтесь от лишнего: что-то можно отдать тем, кому сейчас нужнее, остальное выбросить. Уборка и расхламление дома помогают навести порядок и в мыслях тоже.

Мягкие пледы - чтоб завернутья в кресле или на диване, с ноутбком или чашкой чая. Квинтэссенция хюгге.

Большое удобное кресло, в котором можно свернуться калачиком с книгой или той же чашкой чая.

Вечером приглушайте свет и зажигайте свечи. Атмосфера и уют, все об том же.

Про занятия:

Станьте кондитером! Пеките кексы, печенье, пироги, булочки с корицей – все, что нравится. Аромат теплого теста создает настроение уюта и тепла, без которого немыслимо хюгге.

Устройте себе спа-день. С сестрой, дочкой, мамой... Со всеми желающими, мужчины тоже вряд ли откажутся. Самые простые и атмосферные домашние спа-процедуры: ванна с пеной, солью или эфирными маслами при свечах, массаж ног с маслом, скрабом или кремом, массаж рук, маникюр (салоны-то закрыты!).

Смотрите на огонь. В городском варианте подойдут видео с кострами и каминами. На даче проще.

Читайте книги. Обычные, бумажные. В тишине.

Пейте чай, горячий шоколад, кофе – в красивой чашке и не спеша.

Смотрите комедии и комедийные сериалы по вечерам.

Семейные и дружеские видеочаты (если вдруг еще не освоили). Так вы побываете в гостях даже у тех родственников, к которым никак не могли собраться.

Планируйте путешествия! Когда снова будут летать самолеты и откроют границы, никто не знает. Зато полет мечты никто не отменял. А виртуальные туры, 3D-панорамы и прочие способы онлайн-путешествий сейчас расцвели пышным цветом.

Про отношение к происходящему:

Благодарность. Высказанная или написанная. Можно придумать такой вечерний ритуал, если домашние поддержат: за ужином говорить о том, кто, кому (или чему) и за что сегодня благодарен. Или ведите дневник благодарности, хоть в мобильнике, хоть в блокноте. Записывайте по вечерам, кому и за что можно сказать спасибо.

Сократите время на чтение новостей и обсуждение коронавируса дома, по телефону, в соцсетях.

Старайтесь быть больше в реальности, чем в виртуальности. Да, многие работают удаленно. Но по вечерам и в выходные рабочие чаты хорошо бы отключать. А иногда и вовсе устраивать дни отдыха от соцсетей и новостей. И общаться друг с другом.